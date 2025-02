Tarik Yaou nommé directeur de Jeep France

Tarik Yaou est le successeur de Guillaume de Boudemange au poste de directeur de Jeep France. Il était auparavant directeur des ventes pour la marque américaine dans l’Hexagone.

Tarik Yaou, nouveau directeur de Jeep France. ©Stellantis

Le jeu des chaises musicales continue au sein du groupe Stellantis. Après l’annonce du départ de Guillaume de Boudemange qui prend la direction du groupe de distribution Priod, le poste de directeur de Jeep France n’est pas resté vacant bien longtemps. En effet, le groupe nomme Tarik Yaou, ex-directeur des ventes de la marque américaine dans l’Hexagone, pour lui succéder. Il a pris officiellement ses fonctions le 1er février 2025 et devient rattaché à Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France.

"Entre 2022 et 2024, les immatriculations de Jeep en France ont doublé et tous les modèles de la gamme ont été électrifiés. Dans un environnement particulièrement complexe, avec de profondes mutations en cours, mon objectif est de préserver cette dynamique de la marque Jeep, tout en continuant à soutenir la rentabilité de notre réseau, assure Tarik Yaou. L'année 2025 s'annonce comme une véritable aventure, avec des lancements de produits qui vont insuffler un nouvel élan à la marque et renforcer notre position sur le marché."

Tarik Yaou a commencé sa carrière dans l’automobile avec Opel France pour ensuite prendre la responsabilité du commerce et du développement réseau des marchés d’Afrique du Nord pour la marque au blitz, en étant basé à Francfort, puis de la région Afrique et Moyen-Orient depuis le Maroc. Il revient en France en 2021 au poste de directeur régional pour la marque allemande, puis il rejoint Jeep France.