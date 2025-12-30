L'essentiel des mouvements dans les réseaux de distribution en 2025

En 2025, les concentrations ont légèrement diminué par rapport à l’année dernière, mais le rythme reste soutenu. La période a également été marquée par le développement des marques chinoises qui étendent leur réseau.

Le calme avant la tempête ? En 2025, les transactions ont légérement diminué par rapport à 2024. ©AdobeStock

Contrairement à 2024, qui avait connu trois très importantes cessions, à savoir l’acquisition du groupe Dugardin par GGP et Lempereur pour la partie Volvo, la reprise du groupe Mariscal par son voisin Sofida, ainsi que l’intégration des affaires du groupe Parot au sein de Tressol Chabrier, l’année qui se termine a été beaucoup plus "calme".

Il n’empêche que la concentration a poursuivi son chemin. Certaines ventes sont dues à des départs en retraite. C’est, par exemple, le cas du groupe Menoux, distributeur Peugeot, Citroën et DS Automobiles en Gironde (33) et dans le Pays basque, qui a été repris par le vendéen Dubreuil, ou des affaires Meignan, important distributeur Renault dans le Rhône (69), la Saône‑et‑Loire (71) et la Loire (42), partagées entre les groupes Bony et Thivolle.

Toujours chez Renault, le groupe piloté par Caroline Grasser, présent notamment en Alsace, a été cédé au groupe Hess Automobile, ainsi qu’à Théobald Automobiles. Dans l’Aveyron (12) et le sud‑ouest du Massif central, le groupe Fabre a laissé ses concessions Renault au groupe Bony dans le but de se concentrer sur d’autres activités et sur d’autres marques qu’il distribue déjà. Il s’agit de l’une des plus importantes transactions de l’année, puisque cela concerne entre 4 500 et 5 000 VN et autant de VO.

Création de groupes communs

Autre évolution dans la distribution : la création de nouvelles entités, fruits de partenariats entre distributeurs. En 2024, le groupe Alliance Occitane Automobile (AOA) a été créé conjointement par Tressol Chabrier et Peyrot pour distribuer Renault en Occitanie.

Cette année, ce type de rapprochements a eu lieu dans le réseau BMW. Deux grands distributeurs BMW, Christian Méry – qui pilote les plaques Dupont et Amplitude – et Antoine Sabrié, patron du groupe Panel, ont choisi de rapprocher leurs activités. Pour concrétiser cette alliance, la holding d’Antoine et Catherine Sabrié, CDA Motors, a ouvert son capital à la famille Méry et devient MS Groupe, un nom formé des initiales des deux associés. (voir BMW-Mini ci-dessous)

De leur côté, les constructeurs chinois poursuivent le développe­ment de leur réseau. Il n’est pas ques­tion ici de citer toutes les ouvertures de sites, mais notons, par exemple, chez BYD, la restructuration par le groupe Bodemer de ses affaires de Rennes (35), Caen (14) et Cher­bourg (50) sous une entité commune appelée Electrik Automobile. De son côté, BYmyCAR a ouvert, près de Melun (77), une huitième conces­sion BYD, ce qui en fait l’un des pre­miers partenaires du constructeur chinois en France.

XPeng étoffe également sa présence dans l’Hexagone avec 70 points de vente à la fin de l’année. À titre d’exemple, le groupe Urcun a pris le panneau à Saint‑Witz (95). Leap­motor dispose d’une très belle cou­verture avec 125 adresses, toutes issues du réseau Stellantis.

Enfin, côté utilitaires, Maxus a ouvert quatre nouveaux sites, pour atteindre en­viron 70 points de vente en France à fin 2025. Et 2026 réservera son lot d’opportunités pour les distributeurs français puisque Chery constitue actuellement son réseau pour repré­senter les marques Jaecoo et Omoda, tandis que Lynk & Co et Polestar s’al­lient avec le réseau Volvo pour béné­ficier de représentations physiques. Enfin, Zeekr, autre marque du groupe Geely, est annoncée pour juin 2026.

Audi

Janvier. Dans le cadre du programme "Audi Intégration", le groupe Suma a ouvert une concession Ducati au sein du site Audi de Nevers (58), une première en France. Il s’agit d’un espace exclusif de 400 m² dédié à la marque de motos, installé à la place d’Audi Occasion :plus.

BMW – Mini

Mai. Deux importants distributeurs BMW, Christian Méry, à la tête des plaques Du­pont et Amplitude, et Antoine Sabrié, dirigeant du groupe Panel, ont décidé de rapprocher leurs deux groupes. Pour cela, CDA Motors, la holding d’Antoine et Ca­therine Sabrié, a ouvert son capital à la famille Méry pour devenir MS Groupe, nom tiré des initiales des deux associés.

Ce rapprochement va permettre de créer un groupe qui pourra prétendre intégrer le top 10 des distributeurs BMW en France. Cette année, l’objectif de MS Groupe est de com­mercialiser 2 500 BMW, 1 100 Mini, 950 BMW Motorrad et 4 000 véhicules d’occasion à par­ticulier, dans neuf villes d’un territoire allant du Mans (72) jusqu’à Auxerre (89). La nouvelle entité, qui emploie 390 personnes, prévoit un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros.

Juin. Le belge Louyet Group a annoncé la reprise du point de vente BMW, Mini et BMW Motorrad de Cannes (06). Il s’agit de la concession Bayern Avenue, détenue jusqu’à présent par le groupe Pautric, premier distributeur de la marque allemande en France, avec un total de 4 476 unités en 2024. Une deuxième acquisition a ensuite suivi avec l’intégration de la concession Premium Motors de Nice (06). Appartenant au groupe Koala, elle distribue également BMW, Mini et BMW Motorrad.

Citroën – DS Automobiles

Juin. Dans la concession Peugeot de Cabourg (14), qui était en travaux, le groupe Mary a désormais installé le panneau Citroën.

Juillet. Le groupe Vauban a repris la concession Citroën de Persan (95) auprès du groupe Sofida. Ce rachat aboutira à l’ouverture, en mars 2027, d’un showroom qui combinera les équipes de Citroën et celles de Peugeot qui exercent dans la ville voisine de Chambly (60).

Août. Via sa filiale Clara Automobiles, le groupe Dubreuil a repris les concessions du groupe Menoux, distributeur Citroën, DS Automobiles et Peugeot dans les départements de la Gironde (33) et des Landes (40). Dirigé par Jean‑Pierre Menoux, l’ensemble comprend une concession Citroën‑DS à Dax (40), ainsi que cinq sites Peugeot (Langon (33), Béguey (33), Capbreton (40), Dax, Soustons (40)). En 2023, le groupe Menoux a réalisé un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros et a commercialisé près de 4 000 véhicules.

Septembre. Mary Automobiles renforce son implantation à Caen (14) avec un site commun Peugeot‑Citroën à Biéville‑Beu­ville (14). Ce dernier propose un stock physique de 30 véhicules prêts à partir. À noter que le groupe Mary est déjà présent dans cette zone depuis le rachat des affaires de JFC Normandie, distribuant Jaguar, Land Rover, Volvo et Isuzu.

Corvette

Octobre. Le groupe suédois Hedin Mobility Group s’apprête à importer Corvette en France. Bien que présent en Europe avec une filiale à Zurich (Suisse), GM a décidé de s’appuyer sur un importateur pour distribuer la marque sportive américaine en Europe continentale, y compris en France. Une poignée de distributeurs seront nommés prochainement.

Ford

Février. Le groupe Thivolle a pris posses­sion du distributeur EDA, qui détient le panneau Ford à Saint‑Étienne (42). Cette acquisition permet à l’entreprise pilotée par François-Xavier Thivolle d’ajouter un troisième site Ford à son portefeuille après ceux de Villefranche‑sur‑Saône (69) et de Roanne (42), lui offrant l’intégralité de la couverture sur le département de la Loire. Cette concession commercialise 700 VN, emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros.

Hyundai

Décembre. D'après l'Autorité de la concurrence, GCA est sur le point de reprendre plusieurs affaires distribuant le panneau Hyundai au groupe Saussereau, piloté par Emmanuel Saussereau. Il s'agit des adresses Hyundai d'Orléans (45), de Chartres et de Dreux (28). Ce dernier site distribue également Suzuki. Cette transaction représente un volume de 1 000 à 1 500 Hyundai. À noter que GCA avait déjà repris l'affaire du Mans (72) en 2024.

Jaguar Land Rover

Février. Le groupe Saint Chris­tophe ne figure plus dans la liste des partenaires de Jaguar Land Rover en France. Le contrat de distribution qui courait à Maxéville, près de Nancy (54), a été résilié. Le panneau a officiel­lement été repris par le groupe Hess Automobile le 3 février 2025. Ce contrat représente 150 véhicules neufs et une centaine d’occasions.

Mars. BPM a renforcé sa présence en dehors de la France en reprenant BAC Monaco. Ce distributeur monégasque des marques Jaguar et Land Rover compte une vingtaine de collaborateurs. Le point de vente affiche un potentiel de 300 véhicules neufs par an. Il réalise 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Mazda

Janvier. Mazda a ou­vert deux nouveaux points de vente. La pre­mière concession est te­nue par Voitures Paris Monceau, appar­tenant à Thibault Deresse. La seconde est gérée par le garage Murat, représenté par Fabrice Murat, à Bourges (18). Ces ouvertures permettront au constructeur de revenir dans ces deux villes après de longues années d’absence.

Mars. Le distributeur breton Sofipel fait son entrée dans le réseau de la marque japonaise en reprenant une concession à Brest (29) au breton Central Autos. Déjà concessionnaire Mazda à Aix‑en‑Provence (13), le provençal Roure acquiert deux nouveaux panneaux à Toulon et Fréjus (83) auprès du groupe Baldassari.

Septembre. Dans l’agglomération lyonnaise (69), Vulcain a cédé la distribution de la marque japonaise au groupe de Richard Drevet, distributeur Suzuki. Pour ce dernier, il s’agit d’une première entrée dans le réseau Mazda.

Novembre. Seyssinet Alpes Auto se lance avec Mazda à Grenoble (38). Il reprend le panneau au groupe Alessandria et vise 120 voitures neuves. De son côté, le groupe toulousain Auto Réal poursuit son développement avec la marque en intégrant la concession de Bordeaux (33), détenue jusqu’à présent par le groupe Sipa.

Maxus

Mars. La marque chinoise spécialisée dans le véhicule utilitaire, détenue par le groupe SAIC, poursuit le développement de son réseau. Maxus annonce la nomination de deux nouveaux acteurs importants de la dis­tribution en France : les groupes CAR Ave­nue et Jeannin. Le premier ouvre un point de vente à Chaumont (52). De son côté, le groupe auxerrois Jeannin distribue Maxus à Vert‑Saint‑Denis (77), près de Melun, ainsi qu’à Auxerre et Champlay (89), communes de l’agglomération de Joigny (89).

Décembre. Le groupe Lesaffre ouvre un point de vente à Saint-Omer (62) qui vient rejoindre une concession Volkswagen Utilitaires. Il s'agit de la deuxième concession Maxus pour le distributeur nordiste.

Mercedes-Benz

Avril. Le groupe BPM a officialisé le rachat des affaires du groupe Leuba. Ce distri­buteur installé en Suisse romande totalise 12 points de vente aux couleurs de Merce­des‑Benz et Smart, mais aussi de Ford, Hyundai et Mazda. L’ensemble affiche un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros.

Nissan

Octobre. Le groupe Sofibrie inaugure sa nouvelle concession Nissan Cap des Nations à Vincennes (94) après une rénovation complète du site repris début 2025. Étendu sur 1 700 m² et conforme aux derniers standards de la marque, ce showroom renforce la position de Sofibrie en Île‑de‑France avec 6 points de vente.

Peugeot

Juin. En reprenant les sites pilotés par Sébastien Jeker, le groupe JMJ, basé à Besançon (25), poursuit son dévelop­pement avec Peugeot en intégrant les Vosges (88) et le sud du Haut‑Rhin (68) à son territoire. Il ajoute ainsi près de 3 000 véhicules neufs et d’occasion à son portefeuille.

Cela concerne six sites de distribution automobile, dont cinq affaires Peugeot situées dans les Vosges, à Gérardmer, Mirecourt, Neufchâteau, Saint‑Dié‑des‑Vosges et Vittel, ainsi que la concession historique de Thann (68), qui dispose du panneau Leapmotor depuis l’année dernière, et une agence Citroën implantée à Cernay (68).

Août. Le groupe Dubreuil, via sa filiale Clara Automobiles, a pris le contrôle des concessions du groupe Menoux, distributeur de Peugeot, Citroën et DS Automobiles implanté en Gironde (33) et dans les Landes (40). Dirigé par Jean‑Pierre Menoux, le groupe concerné exploite 5 sites Peugeot à Langon, Bé­guey (33), ainsi qu’à Capbreton, Dax et Soustons (40), sans oublier une conces­sion Citroën et DS Automobiles à Dax. Avec un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros en 2023 et près de 4 000 véhicules écoulés (dont 1 850 neufs), il s’agit d’un acteur régional de taille intermédiaire, employant environ 150 personnes.

Septembre. Mary Automobiles étend son réseau à Caen (14) avec deux nouvelles concessions : un site Peugeot‑Citroën à Biéville‑Beuville (14) et un Peugeot avenue du Général-Harris. L’ensemble propose près de 250 véhicules en stock, dont 220 sur le second point de vente.

Opel

Octobre. Mary Automobiles a renforcé sa présence dans l’Eure (27) avec l’acquisition de la concession Opel d’Évreux, sous l’appellation Automobiles de la Madeleine. Cette dernière était jusqu’à présent détenue par Gilles Godet, aujourd’hui retraité après 30 ans d’exploitation.

Novembre. Le groupe nantais DMD reprend cinq concessions Opel et Leapmotor apparte­nant au vendéen Dubreuil, jusqu’ici premier distributeur Opel de France. Les sites concer­nés, implantés à Rennes (35), Nantes (Orvault et Rezé 44), Saint‑Nazaire (44) et Angers (49), re­présentent une part significative du portefeuille Opel de Dubreuil.

Cette cession intervient alors que la marque accuse une rentabilité très dégra­dée. Pour DMD, 34e distributeur français, il s’agit d’une première entrée chez Opel et Leapmotor. Dubreuil, qui reste présent dans plusieurs dé­partements, conserve toutefois une activité Opel après avoir écoulé 3 719 véhicules en 2024.

Décembre. Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe de distribution automobile est entré en négociation pour acquérir les concessions Opel de Metz et Thionville (57), propriétés du groupe Hess Automobile.

Renault – Dacia – Alpine

Janvier. Le groupe GGP a annoncé qu’il avait intégré, le 1er jan­vier 2025, le capital d’AG Automobiles, distributeur Renault dans les Ardennes (08) et dans la Marne (51). Cette prise de par­ticipation est fixée à hauteur de 35 %. Fondé en 2016 et dirigé par Antoine Guillou, le groupe AG Automobiles opère 4 concessions en ex‑Champagne‑Ardenne, à Charleville‑Mézières et Rethel (08), ainsi qu’à Vitry‑le‑François et Sainte‑Menehould (51), pour un volume estimé d’environ 2 000 véhicules neufs et un chiffre d’affaires évalué à quelque 100 millions d’euros en 2024.

Avril. Caroline Grasser, présidente du groupe familial alsa­cien éponyme, a cédé l’entreprise créée par son grand‑père après la Seconde Guerre mondiale. Le groupe, qui a généré plus de 85 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023, compte 135 salariés et environ 1 200 véhicules neufs vendus. La ces­sion prévoit le rachat, par Hess Automobile, des concessions Renault et Dacia de Haguenau et Wissembourg (67), ainsi que des fonds de commerce Nissan de Haguenau et Strasbourg (67). Les activités MG de Strasbourg et Haguenau seraient, elles, reprises par Théobald Automobiles, déjà présent avec la marque dans le Grand Est.

Mai. Les groupes Thivolle et Bony ont repris les concessions Renault du groupe Meignan, marquant la disparition d’un acteur régional centenaire. Thivolle a récupéré 8 sites dans la Loire (Roanne et Montbrison), la Saône‑et‑Loire (Gueugnon, Paray‑le‑Monial et La Clayette) et le Rhône (Amplepuis, Tarare et Fleurieux‑sur‑l’Arbresle), renforçant fortement son maillage territorial après son retrait du sud lyonnais en 2024. L’ensemble représente 130 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 sa­lariés.

Bony reprend, pour sa part, les concessions de Thiers et Ambert (63), soit 18 millions d’euros de chiffre d’affaires, lui permettant de couvrir tout le Puy‑de‑Dôme. Ces opérations suivent la décision de Pascal Meignan, héritier d’un groupe fondé en 1919, de partir à la retraite.

Juillet. Le distributeur Bony a repris les affaires Renault du groupe Fabre. Dans le détail, il s’agit des concessions Re­nault‑Dacia de Rodez, Millau, Villefranche‑de‑Rouergue et Decazeville dans l’Aveyron (12), ainsi que celles du Cantal (15) à Aurillac, du Lot (46) à Figeac et du Tarn (81) à Albi, Blaye‑les‑Mines et Gaillac. Côté Nissan, il cède les concessions de Rodez, Aurillac et Albi. Cette acquisition représente entre 4 500 et 5 000 VN, ainsi que 5 000 VO.

Novembre. CAR Avenue poursuit son expansion en Alle­magne en rachetant l’opérateur AGS, distributeur Renault et Dacia à Sarrebruck. Cette acquisition renforce la stratégie transfrontalière du groupe et son ancrage outre‑Rhin. Fondé en 1976, le groupe exploite 3 sites Renault‑Dacia en Sarre. Il compte 50 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

Décembre. L'arrivée prochaine de l'A390 incite Alpine à accroître le maillage de son réseau. La marque vient en effet d'inaugurer la concession Lyon Sud (69), détenue par Retail Renault Group, en attendant les adresses de Calais (62) et Metz (57) prévues pour la fin du mois de décembre 2025.

Seat – Cupra

Juillet. La nouvelle concession Volkswagen‑Audi du groupe Fau­rie à Dax (40) accueille maintenant Seat et Cupra. Le distributeur avait déjà regroupé les marques VW sur son site d’Agen (47).

Septembre. Vauban a cédé sa concession de Cergy‑Pontoise (95), distribuant les marques espagnoles Seat et Cupra, au distributeur ABVV. Cette acquisition permet à ce dernier de créer une première plaque avec les marques du groupe Volkswagen. En 2024, ce site, qui emploie 5 personnes, a réalisé environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et mis à la route 250 VN et 100 VO.

Skoda

Novembre. Ravon Automobile a repris le contrôle à 90 % des affaires détenues par François Bouffard à Avignon et Orange (84). Il s’agit, dans les deux villes, de sites Skoda.

Suzuki

Décembre. Auparavant distribuée par le groupe Saussereau, Suzuki change de main dans l'Eure-et-Loir (28). La marque japonaise rejoint le groupe Procureur, important distributeur local, qui détient déjà les panneaux Ford et Mazda.

Toyota – Lexus

Février. L’ariégeois JNB Auto est passé sous le pavillon du groupe Clim. Il reprend ainsi les sites Toyota de Pamiers (09) et d’Estancarbon (31). Le groupe Clim possède déjà une concession Suzuki accolée à l’établissement JNB Auto à Estancarbon.

Ce mouvement devrait permettre au groupe bayon­nais de se développer dans le réseau de la marque nipponne avec 9 concessions, à Bassussarry (64), Biscarrosse (40) et Saint‑Vincent‑de‑Paul (40) en Nouvelle‑Aquitaine et à Auch (32), Saint‑Pierre‑du‑Mont (40), Boé (47) et Bias (47).

Juin. Le groupe Hess Automobile a ouvert une on­zième concession Toyota. Elle est située à Montbé­liard (25), en complément de celles de Besançon (25) et Belfort (90).

Décembre. Avec l'acquisition du site du concessionnaire OGA, le groupe GCA dispose désormais de l'intégralité de la distribution de la marque Toyota dans le département du Maine-et-Loire (49). Cette concession de Saumur affiche un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros et emploie 15 salariés. Cette acquisition s'accompagne également d'une reprise d'une agence Opel (CA : 2,4 millions d'euros).

N.B. : La liste des cessions et des rachats n’est pas exhaustive. La majorité d’entre eux ont été notifiés par l’Autorité de la concurrence. Certains, cités dans cet article, sont toujours en cours de validation. Par rapport à la version du Journal de l'Automobile N° 1346, parue le 12 décembre 2025, nous avons ajouté les dernières transactions en date du 22 décembre.