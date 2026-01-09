Quels constructeurs ont abusé des canaux tactiques en 2025 ?

La tentation est forte pour les marques en difficulté ou en quête de notoriété de recourir à ce que l’on appelle les canaux tactiques.

La location courte durée, les voitures de démonstration ainsi que les immatriculations TT (transit temporaire) et constructeurs constituent ce vivier alternatif aux canaux des particuliers et des flottes (loueurs longue durée, sociétés et administrations).

436 603 immatriculations tactiques

En 2025, 436 603 immatriculations ont été recensées sur ces canaux selon AAA Data, un volume en hausse de 3,9 % par rapport à 2024. Rappelons que, dans le même temps, le marché automobile a perdu 5 %, pour tomber à 1,63 million de voitures particulières.

Une chute précipitée par le peu d’empressement des clients particuliers (-6,5 %, 745 259 unités) et professionnels (-10,3 %, 450 292 unités) à se rendre dans les concessions.

Parmi les 40 principales marques du marché, certaines ont largement misé sur ces canaux tactiques, sachant que la moyenne nationale se situait à 26,8 % d’immatriculations dans ce domaine.

Le plus mauvais élève fut Lynk & Co qui a réalisé 81,3 % de volumes tactiques en 2025. Le podium est complété par Mitsubishi (73,2 %) et Lancia (53,5 %). Trois marques globalement peu en vue sur le marché national.

Stellantis très tactique

On retrouve ensuite Opel, qui a immatriculé 49,4 % de son volume annuel sur les canaux tactiques. Globalement, le groupe Stellantis a été friand du procédé en 2025, puisque DS a atteint un taux de 44,4 %, Citroën de 35,9 %, Alfa Romeo de 34,5 %, Jeep de 32,3 %, Fiat de 31,4 % et Peugeot de 31,2 %. Leapmotor a été plus raisonnable avec 24,7 % d’immatriculations tactiques.

Notons également que, parmi les marques à forts volumes, Volkswagen a orienté plus du tiers de ses livraisons vers ces canaux, pour un volume de 37 380 voitures.

À l’inverse, Renault a limité le sujet des tactiques avec une part de 24,8 % de ses immatriculations. La marque au losange est toutefois la première en volume avec 70 703 unités, devant Peugeot (68 915) et Citroën (41 437).

Le constructeur qui a eu les ventes les plus saines en 2025 n’est autre que Tesla, avec seulement 5 % de volumes tactiques. Suivent Mini (11,2 %), XPeng (14,8 %) et Porsche (14,8 %). Au global, 16 marques ont fait mieux que la moyenne du marché.