Salon de Bruxelles 2025 : une pluie de nouveautés

Le salon de Bruxelles ouvrira ses portes au public du 11 au 19 janvier 2025. Pour sa 101e édition, il accueillera près d'une demi-douzaine de nouveautés mondiales, autant de concept cars et une quinzaine de premières européennes.

Premier rendez-vous automobile de l'année, le salon de Bruxelles ouvrira ses portes au public du 11 au 19 janvier 2025. ©Brussel Motor Show

Ouvert au public du 11 au 19 janvier 2025, la 101e édition du salon de Bruxelles est le premier grand rendez-vous automobile de ce début d'année. Ce salon n'avait pas eu lieu en 2024 à cause de l'absence du groupe D'Ieteren, importateur du groupe Volkswagen en Belgique, et de Stellantis.

Historiquement, il s'agit d'un évènement très commercial. Mais avec la fin du salon de Genève, il risque de gagner en envergure dans les années à venir. Le jury de la Voiture de l'année ne s'y est pas trompé, car c'est la deuxième fois qu'il remettra son prix à cette occasion.

En outre, les constructeurs reviennent en masse. À part Jaguar Land Rover, Volvo et Ferrari, toutes les marques seront présentes, y compris certaines de luxe ou ultrasportives, comme Bugatti ou Corvette. Au total, 65 marques seront exposées à Brussels Expo. Le salon décompte cinq nouveautés mondiales, une quinzaine d'exclusivités européennes et une demi-douzaine de concept cars.

Stellantis en force

Stellantis débarque en force avec la présence de toutes ses marques, alors que le constructeur n'était pas au complet au Mondial de Paris. Le groupe présentera en première mondiale l'Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, une version quatre roues motrices de son petit SUV. Chez Jeep, les visiteurs pourront aussi admirer cette déclinaison sur l'Avenger.

Si l'on reste chez les marques italiennes du constructeur, Fiat présentera sa Grande Panda, dans sa version électrique et thermique microhybride. Déjà dévoilé à la presse, le DS N°8 sera présenté pour la première fois au public tandis qu'Opel lèvera le voile sur le Mokka restylé et les nouveaux Frontera et Grandland.

Leapmotor, passé par Paris, sera aussi présent à Bruxelles avec un prolongateur d'autonomie sur son SUV électrique, le C10 REEV. Disponible en 2025, un 1.5 essence viendra seconder le bloc électrique ce qui, dans les faits, fera de ce modèle un hybride rechargeable. En revanche, pas de nouveauté inédite chez Peugeot ou Citroën, les visiteurs auront sous les yeux la même gamme qu'à Paris, notamment le concept car qui préfigure le futur C5 Aircross.

Pour le groupe Renault, les visiteurs trouveront également les mêmes nouveautés qu'à Paris, mais en plus, ils pourront découvrir l'intérieur de la Renault Twingo E-Tech qui sera disponible en 2026.

Après les avoir abandonnés pendant de nombreuses années, Ford revient sur les salons. Sa première apparition était au Mondial de Paris et la marque américaine sera aussi présente à Bruxelles avec la déclinaison électrique de la Puma, appelée Gen-E.

Une nouveauté chez BYD

Absent de Paris, Hyundai dévoilera l'Inster, un crossover citadin 100 % électrique ainsi que le Ioniq 9, qui est une déclinaison par Hyundai du Kia Ev9. De son côté, BYD dévoilera en première européenne l'Atto 2, un crossover du segment B qui sera disponible au cours du premier trimestre à venir.

En avant-première européenne, Mazda présentera l'EZ-6, cette grande berline développée avec le chinois Changan, qui remplacera la Mazda 6. Elle sera disponible en version électrique ou hybride rechargeable.

De son côté, Mercedes-Benz sera présent avec pas moins de vingt modèles, dont en première, la nouvelle génération de CLA. Smart, la marque détenue par Geely, exposera le #5, un SUV concurrent annoncé du Mercedes EQB avec une technologie 800 V.

De l'électrique chez Suzuki et Toyota

Suzuki dévoilera en première européenne le nouvel e-Vitara, développé en partenariat avec Toyota. Il s'agit du premier véhicule électrique de la marque. De son côté, Toyota présentera sa version, le Urban Cruiser.

Si le groupe BMW, qui est la première marque vendue en Belgique, disposera d'un grand stand, c'est chez Mini qu'il y aura une vraie nouveauté avec la version Cabrio. Elle sera mise sur le marché au premier trimestre.

Au sein du groupe Volkswagen, Audi dévoilera toutes ses nouveautés, tandis que Skoda exposera en première mondiale les versions restylées de l'Enyaq et de sa déclinaison coupée. Cupra sera également présente avec le Terramar. Rien que pour la marque Volkswagen, une vingtaine de modèles sera également exposée, avec en guest star le Tayron, déjà vu à Paris, et l'ID.2all, le concept car de la future citadine électrique.

Du rêve aussi

Il y aura également des voitures de rêve, ce qui a manqué à Paris avec notamment la présence de Bugatti qui dévoilera la Tourbillon et son V16 hybride rechargeable de 1 800 ch. Il sera également possible de découvrir la Corvette, avec la E-Ray, premier modèle hybride de la marque.

Les chinois seront également en force. Outre BYD et SAIC (MG et Maxus), les marques Hongqi, Forthing, DR Automobiles, DFSK, BAIC, Omoda (Chery) et Livan seront présentes.

Le salon de Bruxelles se tiendra du 11 au 19 janvier 2025 à Brussels Expo, place de Belgique, dans les palais 5, 6, 7, 9 11 et patio. Il sera ouvert de 10 h à 19 h sauf les lundi 13 et vendredi 17 janvier, jusqu'à 22 h. L'entrée est de 15 euros pour les adultes et de 10 euros pour les enfants jusqu'à 15 ans.