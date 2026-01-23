Europe : les marques chinoises font mieux que certains constructeurs historiques

Inexistantes il y a moins de cinq ans, les marques des constructeurs chinois ont enregistré une très forte croissance en 2025 pour atteindre les 6 % de part de marché, un record, soit une progression de près de trois points. Avec 793 964 unités, leurs immatriculations ont presque doublé en seulement un an, et ce, malgré les mesures protectionnistes mises en place par Bruxelles en juillet 2024.

Cette dynamique est désormais structurelle, et non plus conjoncturelle. La Chine n’est plus un acteur marginal mais un pilier émergent du marché européen, devant certains groupes historiques. 2025 aura d'ailleurs été l'année du développement. À quelques exceptions près, la totalité des marques a enregistré une progression à trois chiffres.

Mais derrière cette forte progression se cache une grande disparité entre les différents acteurs. Tous ne pèsent pas le même poids. Seules trois marques dépassent les 100 000 unités, alors que les autres comptent leurs ventes en milliers d'exemplaires, voire pour les plus performantes en quelques dizaines de milliers.

Deux tiers du marché détenu par deux marques

Ainsi, MG et BYD concentrent à elles seules près de 62 % des volumes chinois. MG domine le marché. La marque détenue par le groupe SAIC qui, rappelons-le, est un constructeur public détenu par la mairie de Shanghai, survole ce classement avec 307 282 immatriculations, en augmentation de 29 %.

En cinq ans de présence sur le continent européen (depuis quinze ans au Royaume-Uni), les volumes de MG sont supérieurs à ceux de marques bien établies comme Nissan (289 980) ou Fiat (280 171) et se rapprochent dangereusement de Citroën (357 304).

Arrivé plus tard, BYD étend sa toile. Le constructeur a mis à la route 186 612 voitures, en progression de 276 %. Si l'on additionne les deux constructeurs, ils atteignent près de 500 000 véhicules. Cette domination s'explique en grande partie parce qu'avec Chery, BYD et MG sont les seuls constructeurs à avoir fait évoluer rapidement leur gamme pour répondre aux attentes des clients européens. Au départ 100 % électriques (sauf Chery), MG et BYD ont très vite proposé de l'hybride ou de l'hybride rechargeable pour satisfaire la demande. Avec le succès que l'on connaît.

Les fortes ambitions de Chery

Troisième acteur, le groupe Chery, probablement le plus international, enregistre 120 207 immatriculations. 2025 a probablement été son année, car avec ses marques Jaecoo et Omoda, développées uniquement pour les marchés d'exploration, les immatriculations ont explosé de 605 %. Elles seront disponibles en France dès le mois de mars. Et si l'on ajoute les immatriculations de l'italien DR Motor, et de son autre marque Sportequipe, et de l'espagnol Evo, qui commercialisent des modèles produits par Chery, les ventes de ce constructeur atteignent les 150 000 unités.

Ensuite, l'écart se creuse. Polestar, une émanation de Volvo détenue par Geely, a mis à la route 47 579 véhicules (+56 %). Son arrivée officielle en France devrait lui faire gagner quelques milliers d'unités supplémentaires l'année prochaine. Mais son positionnement haut de gamme et 100 % électrique ne lui permettra pas d'atteindre de volume conséquent. Néanmoins, la marque se place au-dessus de Mitsubishi (46 581) et surtout elle dépasse allégrement DS Automobiles (28 932) !

Sur un autre segment du marché, Leapmotor, inexistante en Europe en 2024 à part en France, a commercialisé 33 567 voitures. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'il s'est vendu trois fois moins de Lancia en Europe que de Leapmotor !

Adossée au réseau Stellantis, la marque est l'une des rares à proposer, en plus de l'électrique, la technologie du prolongateur d'autonomie. Elle sera probablement l'une des marques chinoises qui comptera en 2026, grâce au déploiement de sa gamme complète.

XPeng en outsider

Petit Poucet dans ce classement avec un positionnement haut de gamme, XPeng a commercialisé 20 757 voitures (+155 %). Désormais produite en Autriche depuis octobre 2025, sa gamme composée de deux SUV et de la future berline P7+ n'est plus soumise à la fiscalité européenne. Mais contrairement aux autres marques citées, XPeng n'est disponible qu'en électrique, ce qui, à l'instar de Polestar, ne lui permettra pas d'afficher de fort volume.

Ensuite, toutes les autres marques font de la figuration. Annoncé en fanfare au Mondial de l'Auto 2022, le déploiement de Great Wall Motor ne semble pas prendre. Pour la petite histoire, le constructeur avait tenté l'expérience en Europe avec une mauvaise copie de l'Opel Frontera, qui s'est révélée catastrophique. Le constructeur commercialise ses marques Ora et Wei principalement en Allemagne dans un parfait anonymat. Idem pour Nio, qui est d'ailleurs en très grande difficulté sur son propre marché.

Distribution éparse

Leurs faibles résultats s'expliquent en partie par le fait que ces marques avancent en ordre dispersé dans les différents pays d'Europe. Absent de certains marchés importants, dont la France, Great Wall Motor, comme Dongfeng, a peu de chances de performer. De son côté, Lynk & Co, détenue par Geely, a échoué en choisissant son modèle de distribution et en subit aujourd'hui les conséquences. Pourtant, c'était l'une des premières marques chinoises à être commercialisées en Europe.

Dans les années à venir, les marques chinoises suivront en Europe la même trajectoire que celle qu'elles connaissent actuellement sur leur marché domestique. Aujourd'hui au nombre de 150 à 170 en Chine (nul n'arrive à avoir de chiffre précis), elles tomberont à une dizaine d'ici quelques années, selon l'analyse de plusieurs spécialistes. Un mouvement de concentration souhaité par le gouvernement chinois et qui est inéluctable sous l'effet de la forte concurrence.

En Europe, plus de 25 marques chinoises sont disponibles sur les différents marchés, et ce n'est pas fini ! Rien qu'en France, outre Jaecoo et Omoda, Geely, Zeekr et Denza ont annoncé leur arrivée en 2026. Mais à terme, seules quelques-unes resteront. Il s'agira des constructeurs capables de s’appuyer à la fois sur une production locale et un réseau solidement structuré. Une convergence stratégique qui caractérise justement les cinq leaders chinois en Europe.

Vente des marques chinoises en Europe (2025)

Marques Ventes 2024 Ventes 2025 Évolution (unités) Évolution (%) BAIC 3 070 7 043 +3 973 +129 % BYD Auto 49 590 186 612 +137 022 +276 % Chery Group (Chery + Jaecoo + Omoda)* 17 038 120 207 +103 169 +605 % DFSK 4 989 10 387 +5 398 +108 % Dongfeng Group (incl. Voyah) 1 149 3 969 +2 820 +245 % DR Motor Company (inc. DR + Evo + Sportequipe) 26 848 28 445 +1 597 +6 % Geely (marque) 1 038 3 533 +2 495 +240 % Lynk & Co 5 991 9 571 +3 580 +60 % Polestar 30 547 47 579 +17 032 +56 % Zeekr 2 233 5 291 +3 058 +137 % Great Wall (incl. GWM + Ora + Wey) 4 946 3 433 −1 513 −31 % Hongqi 762 1 073 +311 +41 % JAC 277 802 +525 +190 % Leapmotor 1 262 33 567 +32 305 +2 560 % Nio 1 724 1 387 −337 −20 % SAIC Group (MG + Maxus)** 244 121 307 812 +63 691 +26 % XPeng 8 148 20 757 +12 609 +155 % Autres marques chinoises 119 2 496 +2 377 +1 997 % TOTAL constructeurs chinois 403 852 793 964 +390 112 +96,6 %

(source Data Force - Automotive News Europe)

*dont 10 247 Chery, 56 944 Jaecoo, 52 950 Omoda et 66 Jetour.

**dont 507 Maxus. Nous n'avons volontairement pas intégré Volvo, Smart, Lotus, considérées comme des marques pleinement européennes, bien qu'aujourd'hui détenues par Geely.