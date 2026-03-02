Les 10 points marquants du marché automobile en février 2026 : le trou noir

Deux mois de baisse consécutive

Les mois avancent et se ressemblent. Après un mois de janvier compliqué, février 2026 ne fait guère mieux. Le marché automobile est encore dans le rouge. Et pas qu'un peu. Les immatriculations ont en effet reculé de 14,7 % pour ne représenter que 120 764 véhicules. Depuis le début de l'année, le marché a perdu 11,1 % d'immatriculations. "On atteint un plus bas historique, comme on n'en avait pas vu depuis 15 ans", indique un porte-parole de la Plateforme automobile – à l'exception de la crise des semi-conducteurs en 2022. Et comme tous les mois, ces chiffres s'expliquent par une multitude de facteurs. Le prix des voitures et la fiscalité, aussi bien auprès des particuliers que des professionnels, semblent bloquer toute possibilité de réelle reprise.

Stellantis pénalisé par Peugeot

Ce mois-ci, Stellantis s'en sort mieux que Renault. Le groupe n'a reculé "que" de 7,3 % (37 688 unités), soit deux fois moins que le marché. Mais attention, toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne. Le fort dévissage de Peugeot (-20,7 % ; 17 746) ne compense pas les progressions d'Opel (+51,1 % ; 3 282) ou de Fiat (+60,6 % ; 2 566), plus ou moins artificielles, car les deux marques ont fortement nourri la location courte durée ce mois-ci. À noter également la hausse de 0,9 % de Citroën (11 680 unités). La marque bénéficie de la montée en puissance de la C3 et de sa version électrique, ainsi que du C5 Aircross. Citroën, qui avait été chahutée en 2025, semble revenir sur le devant de la scène avec une part de marché de 9,3 % sur les deux premiers mois.

Rien ne va plus chez Renault

Chez Renault, il n'y a rien à sauver ce mois-ci. Avec -23,5 % (28 975 unités), le groupe fait moins bien que le marché. Bien que restant la première marque vendue en février, Renault dérape de 16,5 % (20 417), tandis que Dacia plonge de 36,3 % (8 158). Même Alpine, qui vient pourtant de lancer l'A390, reste dans le rouge avec un fort recul de 37,2 % (400 unités).

Skoda, MG et Tesla, trois exceptions en février

Rares sont les marques qui ont été positives en février. Si l'on met de côté les nouveaux entrants (BYD, Leapmotor, XPeng, etc.) et les trois marques de Stellantis déjà nommées (Citroën, Opel et Fiat), il n'y a que Skoda (+5,9 % ; 3 804 unités), Tesla (+55,1 % ; 3 715), MG (+9,6 % ; 2 136), Volvo (+9,7 % ; 784), Lancia (+50 % ; 129) et un revenant, Land Rover (+663,6 % ; 84) qui affichent de bons résultats. Toutes les autres, sans aucune distinction, ont toutes enregistré des pertes de leurs immatriculations.

L'électrique artificiellement en forme

Dans ce marché qui semble ne plus avoir de repères, l'électrique surnage. En février, cette énergie a représenté une part de marché de 26,8 %, en forte progression de 27,8 %, ce qui a représenté 32 370 immatriculations, alors que toutes les autres énergies ont dévissé, à part l'hybride rechargeable. L'électrique devient donc l'énergie la plus vendue en février. Mais il ne faut pas en tirer de conclusions trop hâtives. Il s'agit en grande partie des immatriculations liées au leasing social. Concernant l'hybride, le non-rechargeable glisse de 13,3 % (24 309 unités), alors que le rechargeable progresse de 3,1 % (6 643), mais sa part de marché n'est que de 5,5 %, une part deux fois supérieure à celle du diesel, qui affiche 2,6 % (3 098).

Tous les canaux dans le rouge

En février, le constat est simple : tous les canaux de distribution ont été négatifs. Avec un recul de 15,4 %, le marché des particuliers a plus reculé que le marché. Ce canal couvre 43,2 % de part de marché, un niveau assez faible. Concernant les entreprises, les résultats sont tout aussi mauvais. Les ventes à société (-18,4 % ; 16 325) et la location longue durée (-9,4 % ; 17 853) ont représenté 28 % de pénétration. Et même les canaux dits "tactiques" sont dans le rouge. La location courte durée a reculé de 22,5 % (17 413 unités) tandis que le véhicule de démonstration, avec un recul de 2,3 % (15 022), a servi de tampon pour limiter la casse. Ce canal a représenté une part de marché de 12,4 %.

Des véhicules de démonstration en tampon ?

Si la part de marché des véhicules de démonstration (VD) de 12,4 % est relativement dans la moyenne des années précédentes, on remarque que certaines marques en ont abusé pour réduire les baisses. Ainsi, Renault a immatriculé 1 762 VD (+27,7 % ), portés par l'arrivée de la sixième génération de la Clio. En revanche, Peugeot qui n'a pas de nouveauté, si ce n'est le restylage de la Peugeot 308 à l'automne dernier, semble avoir poussé sur les VD. Ils ont progressé de 20,7 % pour atteindre 2 089. Peugeot est d'ailleurs la marque qui a mis le plus de VD à la route. Dacia (+38,5 %) et Opel sont également les acteurs qui ont fortement poussé ce mois-ci sur ce canal. À noter qu'avec 395 immatriculations, BYD est le constructeur dont les VD représentent plus de 40 % des immatriculations.

L'électrique pousse dans les flottes

Avec 34 178 immatriculations de VP recensées, le marché des flottes accuse un recul de 13,9 % en février 2026. Les véhicules 100 % électriques ont représenté 37,6 % des mises à la route sur les canaux BtoB sur ce deuxième mois de l’année, avec 12 905 unités, soit plus d’une vente sur trois. Pour rappel, il s’était écoulé 7 954 modèles à batterie en février, ce qui représente une hausse de 62,3 % en un an. Le Renault Scenic E-Tech est d’ailleurs de loin le véhicule le plus vendu, toute énergie confondue, avec un total de 1 743 exemplaires écoulés. Si l’électrique performe, c'est la situation inverse pour toutes les autres énergies dont les immatriculations diminuent. Le MHEV est en baisse de 34,1 % (6 379 exemplaires), l’hybride recule de 22,1 % (5 959 ex.), l’essence est en chute de 43,3 % (4 141 ex.), l’hybride rechargeable de 11,1 % (2 612 ex.), tandis que le diesel plonge de 55 % (1 463 ex.).

Un marché de l'utilitaire qui reprend des couleurs

Si les ventes de voitures particulières sont en déclin, celles des utilitaires légers affichent des signes d’amélioration. Les immatriculations de VUL ont en effet augmenté de 2 % en février 2026, pour atteindre 28 676 unités. Parmi les marques les plus plébiscitées sur ce segment, Renault affiche une hausse de 5,3 % de ses mises à la route (8 005 exemplaires), tandis que Peugeot et Citroën sont en perte de volumes, avec des baisses respectives de 10,4 % (5 465 ex.) et 5,3 % (3 177 ex.). Fiat est, de son côté, celle qui présente la plus forte progression, avec un bond de 66,6 % de ses immatriculations de VUL (2 372 ex.), suivie de Volkswagen (+30,6 % ; 1 430 ex.). De leur côté, les VUL électriques ont représenté 2 959 immatriculations.

Les revendeurs VO ne se relancent pas

D'un mois de février à l'autre, le marché des voitures d'occasion a gagné tout juste 300 transactions. Il termine plus précisément à 439 648 unités (+0,1 %). Cela ne compense pas la mauvaise entame d'année car, après deux mois, la France reste en retrait de 4,9 %, à 853 170 échanges. Dans ce contexte, les professionnels du VO sont à la peine. En février, le canal du BtoC a fondu de 5,3 %, à 178 400 voitures d'occasion. Au cumul, il subit une chute de 10,5 %, à 337 200 unités. À l'inverse, les reventes entre particuliers ont gonflé de 4,2 % en février (244 300 unités) pour totaliser 482 351 VO après deux mois (-0,8 %). À noter que les voitures de moins d'un an (+2,1 %, à 26 400 unités) et les occasions de plus de 16 ans (+10 %, à 138 100 unités) sont les seuls segments à avoir bouclé le mois de février dans le vert.

(Avec Christophe Jaussaud, Catherine Leroy, Gredy Raffin, Robin Schmidt)