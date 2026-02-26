Nouveautés 2026 : quelles sont les voitures les plus attendues ?

Après une année 2025 marquée par un festival de nouveaux véhicules, place à 2026 ! Si les constructeurs automobiles n’ont pas fait dans la demi‑mesure l’an dernier, le prochain millésime nous prépare également son lot de surprises. Le Journal des Flottes passe en revue les modèles les plus attendus.

Le Journal des Flottes a réalisé une sélection des véhicules faisant partie des grandes nouveautés attendues pour l'année 2026. ©DR

Alpine

En attendant la version GTS de 470 ch disponible courant 2026, l’Alpine A390 a commencé sa carrière en version GT de 400 ch, dont les tarifs débutent à 67 500 euros. Grâce à une batterie qui offre une capacité généreuse de 89 kWh utiles, ce crossover familial 100 % électrique, le premier de la marque au A fléché, est capable de parcourir jusqu’à 557 km entre deux recharges.

La remplaçante de l'A110, qui deviendra 100 % électrique, devrait également être présentée d'ici à la fin de l'année 2026.

Audi

En 2026, Audi fera son entrée sur le marché des berlines compactes 100 % électriques. La marque aux anneaux prévoit, en effet, de commercialiser un véhicule de 4,32 m, qui revendiquera une autonomie supérieure à 600 km en cycle mixte WLTP. Pour des raisons économiques, il se pourrait que cette voiture électrique du segment C repose sur la même base que celle des Volkswagen ID.3 et Cupra Born. Ses tarifs ne sont, pour l’heure, pas encore connus.

Best‑seller français d’Audi de 2019 à 2024, le nouveau Q3 entamera en 2026 sa première année pleine de commercialisation. Le SUV, également proposé en carrosserie coupé Sportback, est disponible avec un large éventail de motorisations. Le ticket d’entrée de l’Audi Q3 est fixé à 43 850 euros en version micro-hybride de 150 ch. L’offre diesel, également de 150 ch, débute quant à elle à 45 950 euros, tandis que la motorisation hybride rechargeable de 204 ch, proposée à partir de 55 000 euros, vient chapeauter la gamme. Son autonomie en mode 100 % électrique peut aller jusqu’à 120 km. Pour la carrosserie Sportback, il faut ajouter 2 500 euros.

BMW

Pour sa nouvelle i3, BMW n’a dévoilé que des images d’un modèle encore camouflé. Cette future berline, alternative 100 % électrique de la Série 3, verra sa production en série débuter au cours du second semestre 2026.

En revanche, pour ce qui est de l’iX3, les informations sont bien plus nombreuses. Présenté à l’occasion du Salon de Munich 2025, ce nouveau SUV 100 % électrique inaugure la nouvelle génération de véhicules du constructeur bavarois, reposant sur la plateforme "Neue Klasse". Nouvelle architecture 800 V, planche de bord inédite ou encore design extérieur repensé… Le BMW iX3 s’annonce très prometteur, notamment grâce à sa batterie de 108,7 kWh de capacité nette, lui offrant jusqu’à 805 km d’autonomie. Du côté des tarifs français, le BMW iX3 50 xDrive débute à 71 950 euros pour le premier niveau de finition et atteint 78 250 euros en M Sport Pro. Un prix très bien positionné compte tenu des prestations proposées.

En attendant la future génération du BMW iX1 prévue pour 2028, l’actuelle mouture, lancée en France en 2023, bénéficie d’un restylage dès cette année. Le plus petit SUV 100 % électrique de la marque a, en effet, vu son autonomie augmenter de 43 km par rapport à la précédente version, lui permettant d’afficher un rayon d’action de 516 km au maximum. Ses tarifs restent inchangés à 46 990 euros. La déclinaison coupé de l’iX1, l’iX2, venue compléter la gamme en 2024, reçoit aussi une mise à jour en 2026. Son rayon d’action grimpe également à 516 km, soit 38 km de plus que l’ancienne version. Là aussi, le SUV débute toujours à 46 990 euros pour l’entrée de gamme.

En 2026, BMW présentera aussi son nouveau X5. La cinquième génération du SUV sera le premier modèle du constructeur allemand à être décliné en cinq types de motorisations. Les clients auront dès lors le choix entre une technologie 100 % électrique, hybride rechargeable, essence, diesel et pile à combustible à hydrogène. Pour cette dernière, il s’agit d’une véritable nouveauté puisque le BMW X5, dans sa version iX5 Hydrogen, deviendra le premier modèle de la marque à embarquer cette technologie en grande série. En revanche, il faudra se montrer patient car elle ne sera pas disponible avant 2028.

BYD

Déjà disponible en 100 % électrique, le BYD Atto 2 adoptera la technologie DM‑i pour se décliner en une version hybride rechargeable dès 2026. Équipé de cette motorisation, le SUV chinois du segment B est proposé avec une puissance cumulée de 212 ch et une autonomie électrique de 90 km en cycle mixte WLTP, pour 29 990 euros. Mais une version moins onéreuse de 166 ch, capable de parcourir jusqu’à 40 km en électrique, est également disponible contre 26 990 euros.

Citroën

L’actualité produits de Citroën sera relativement calme en 2026. La marque aux chevrons pourra en revanche compter sur la première année pleine de commercialisation du Citroën C5 Aircross, arrivé dans les concessions françaises à l’automne 2025. Le C‑SUV sera d’abord proposé avec une motorisation électrique de 210 ch et une batterie de 73 kWh, pour une autonomie de 520 km. Ici, l’entrée de gamme débute à 40 290 euros. Enfin, le Citroën ë‑C5 Aircross se déclinera prochainement en une seconde version électrique de 230 ch, qui accueillera cette fois une batterie de 97 kWh, lui permettant de réaliser jusqu’à 680 km. Mais le C-SUV de la marque aux chevrons sera également proposé en micro-hybride de 145 ch, à 34 990 euros, ainsi qu’en PHEV d’une autonomie électrique de 86 km, commercialisé à partir de 42 490 euros hors malus.

Cupra

À l’occasion du Salon de Munich 2025, Cupra a dévoilé une version camouflée de sa future citadine 100 % électrique qui prendra le nom de Raval. Cousine technique des prochains Volkswagen ID. Polo, ID. Cross et Skoda Epiq, elle sera le premier véhicule du groupe Volkswagen à reposer sur la plateforme MEB+ dotée d’une traction avant. Attendue dans les concessions françaises entre fin mai et début juin 2026, la Cupra Raval sera disponible avec deux tailles de batterie, plusieurs niveaux de puissance et différentes finitions pour répondre aux besoins des clients. Son ticket d’entrée est fixé à moins de 250 euros par mois, sans apport et bonus déduits.

Lancée en 2022, la Cupra Born est le tout premier véhicule électrique de la marque espagnole. Elle bénéficiera d’un restylage de mi‑carrière au cours de l’année 2026, mais très peu d’informations sont pour l’heure connues à son sujet.

Dacia

Si le début d’année 2026 de Dacia sera marqué par les restylages des Sandero, Sandero Stepway et Jogger, mais aussi par l’arrivée de la nouvelle motorisation hybride GPL en transmission intégrale sur les Duster et Bigster, la marque roumaine prévoit également de lancer un tout nouveau modèle au mois de décembre. Baptisé C‑Neo en interne, il devrait s’agir d’un break familial hybride du segment C, dont la présentation est prévue en avril 2026.

DS Automobiles

En début d’année 2026, DS Automobiles a dévoilé, via des publications LinkedIn de deux de ses dirigeants, un SUV avec une carrosserie camouflée. Tout laisse à penser qu’il s’agit du futur N° 7, le remplaçant du DS 7 actuel, dont la présentation officielle devrait intervenir au printemps 2026. Si très peu d’informations circulent pour l’heure à son sujet, on peut sans doute supposer que le N° 7 reposera sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, à l’instar du N° 8 mais aussi des Peugeot 3008 et 5008 ou encore du Citroën C5 Aircross. À la grande différence du N° 8, le DS N° 7 sera multiénergie. Il devrait donc reprendre les mêmes motorisations hybrides que ses cousins techniques mais aussi avoir trois déclinaisons 100 % électriques. Pour ces dernières, il s’agira d’une vraie nouveauté pour le modèle, car le DS 7 actuel est uniquement proposé dans des versions thermiques et hybrides.

Genesis

Fondée en 2015 en Corée du Sud, la marque premium Genesis arrivera sur le marché français en 2026. Cette dernière, qui appartient en réalité au groupe Hyundai, proposera dès son lancement dans l’Hexagone trois modèles 100 % électriques. Le GV60, un C‑SUV offrant jusqu’à 561 km d’autonomie, le GV70, un D‑SUV, capable d’atteindre 479 km en cycle mixte WLTP et, enfin, la G80, une berline de plus de 5 m de long, disposant d’un rayon d’action de 570 km.

Hyundai

Inspiré du concept Three, le Hyundai Ioniq 3 sera présenté au cours du mois d’avril 2026. Il s’agira ici d’un crossover 100 % électrique, doté d’une autonomie supérieure à 600 km.

Kia

Lancée fin 2025, la Kia EV4 connaîtra en 2026 sa première année complète de commercialisation. Fabriquée en Europe, précisément en Slovaquie, à Zilina, cette berline 100 % électrique du segment C peut donc se vanter de bénéficier de l’écoscore. Elle offre jusqu’à 625 km d’autonomie lorsqu’elle est équipée de la batterie de 81,4 kWh. Le rayon d’action tombe à 440 km avec l’accu de 58,3 kWh. Les tarifs de la Kia EV4 s’échelonnent de 38 290 à 46 990 euros.

Le Kia EV5 sera le prochain modèle du constructeur sud‑coréen à rejoindre les concessions françaises. Attendu pour le début d’année 2026, il fera, quant à lui, partie du segment des C‑SUV, le plus convoité en Europe. Pour ce modèle, Kia annonce une autonomie maximale de 530 km, procurée par une batterie de 81,4 kWh. En France, son ticket d’entrée est fixé à 44 990 euros.

Le festival électrique de Kia se poursuivra ensuite avec l’EV2. Dévoilé à l’occasion du Salon de Bruxelles 2026, ce B‑SUV 100 % électrique sera disponible avec deux tailles de batterie, 42,2 et 61 kWh. De quoi parcourir respectivement jusqu’à 317 et 447 km entre deux recharges complètes. Si ses tarifs n’ont pas encore été dévoilés, on sait néanmoins que ce nouveau modèle sera aussi produit dans l’usine slovaque de Zilina, ce qui lui permettra d’être éligible à l’écoscore, au même titre que l’EV4. Son lancement est prévu pour mars 2026.

Enfin, l’année 2026 de Kia se terminera par le restylage de la Niro en version hybride.

Leapmotor

Au Salon de Munich 2025, Leapmotor a présenté la B05, une berline 100 % électrique du segment C qui sillonnera nos routes dès 2026. Grâce à une batterie de 67,1 kWh, elle est capable de réaliser jusqu’à 460 km WLTP entre deux recharges. Ses prix n’ont pas encore été communiqués.

Quelques mois plus tard, au Salon de Bruxelles 2026, Leapmotor a dévoilé le B03X, un SUV du segment B qui sera à la fois électrique et à prolongateur d’autonomie. Nommé A10 en Chine, sa fiche technique et ses tarifs ne sont pas connus.

Enfin, lors du Salon de Shanghai, la marque du groupe Stellantis a également annoncé que l’A05 complétera sa gamme européenne en 2026. Cette citadine 100 % électrique pourrait donc venir remplacer la T03.

Lexus

La huitième génération de la Lexus ES sera lancée en France au printemps 2026. Si la longue berline sera proposée en version hybride de 201 ch, elle disposera également de deux motorisations 100 % électriques de 224 et 343 ch, pour une autonomie maximale de 530 km en cycle mixte WLTP.

Mazda

En septembre 2025, Mazda a lancé sa première berline 100 % électrique : la 6e. Née d’un mariage avec le chinois Changan, elle entamera cette année sa première année pleine de commercialisation. La Mazda 6e est disponible avec un choix de deux batteries 400 V : l'une de 68,8 kWh (LFP), qui entraîne un bloc de 258 ch, et l’autre de 80 kWh (NMC) associée à un moteur de 245 ch. Dans les deux cas, la voiture affiche un couple de 320 Nm. La première des deux batteries, développée par CATL, permet une autonomie de 479 km, tandis que la seconde, conçue par Changan, affiche un rayon d'action de 552 km. Côtés tarifs, la gamme de la Mazda 6e s’étale entre 42 900 et 46 500 euros avec un niveau d’équipements très complet.

Au salon de Bruxelles 2026, la marque japonaise a également présenté un tout nouveau SUV 100 % électrique, qui prend le nom de CX-6e. Avec un ticket d’entrée fixé à 46 800 euros, il est alimenté par une batterie de 78 kWh, qui lui permet de réaliser jusqu’à 484 km entre deux recharges. Ses premières livraisons devraient intervenir à la fin du deuxième trimestre 2026.

Mercedes-Benz

L’année 2026 de Mercedes‑Benz sera marquée par le lancement de plusieurs nouveautés. Depuis peu, la Mercedes‑Benz CLA est aussi disponible en motorisations micro-hybrides de 156, 184 et 211 ch. Les tarifs vont de 48 350 euros à 56 050 euros pour la plus puissante en transmission intégrale. Une déclinaison Shooting Brake de la CLA électrique a aussi été commercialisée récemment, de 55 700 (272 ch) à 64 950 euros (354 ch).

Le Mercedes‑Benz GLC EQ lui emboîtera le pas. Le SUV le plus vendu du constructeur à l’étoile change d’ère pour devenir 100 % électrique. Il coexistera donc quelques années avec l’actuel GLC thermique. Grâce à une batterie d’une capacité nette de 94,5 kWh, le GLC EQ pourra parcourir jusqu’à 713 km. Du côté des tarifs, il faudra débourser un minimum de 71 900 euros pour s’offrir ses services.

Suivra ensuite la deuxième génération du Mercedes‑Benz GLB, qui remplace l’actuel opus mais aussi l’EQB. Toujours disponible en 5 ou 7 places, le SUV familial adopte une nouvelle plateforme, lui permettant d’être à la fois proposé en hybride et en 100 % électrique. Pour cette dernière motorisation, grâce à une nouvelle batterie de 85 kWh, le GLB EQ pourra réaliser jusqu’à 631 km entre deux recharges, selon la norme WLTP. Seuls les prix des versions à batterie sont pour l’instant connus, avec un ticket d’entrée fixé à 55 900 euros. Son arrivée dans les concessions françaises est prévue pour mars 2026.

La Mercedes‑Benz Classe C EQ devrait également voir le jour en France au second semestre 2026. La berline 100 % électrique sera donc proposée aux côtés de l’actuelle Classe C thermique, qui devrait subir un restylage cette année.

Fin 2026, nous aurons également droit à la troisième génération du GLA. Le SUV compact sera 100 % électrique et remplacera donc l’actuel EQA.

MG

Au premier semestre 2026, le MGS6 EV viendra chapeauter la gamme zéro émission du constructeur chinois. Côté fiche technique, ce SUV 100 % électrique du segment D jouira d’une autonomie de 530 km au maximum, rendue possible grâce à une batterie de 77 kWh. Les tarifs pour le marché français n’ont pas encore été communiqués par la marque.

Enfin, MG mettra également à jour sa MG4 en 2026. La berline compacte 100 % électrique promet une belle autonomie de 545 km avec la batterie de grande capacité de 77 kWh. Il faudra, en revanche, attendre début mars 2026 pour connaître ses tarifs.

Nissan

Nissan commencera son année 2026 avec la Micra qui a été lancée en octobre dernier. Cousine technique de la Renault 5 E‑Tech, la sixième génération du modèle est donc devenue exclusivement 100 % électrique. Elle affiche, par conséquent, les mêmes caractéristiques techniques que la citadine au losange, à commencer par les blocs électriques de 120 ou 150 ch. Les deux tailles de batterie de 40 et 52 kWh sont également identiques et offrent respectivement 316 et 417 km d’autonomie. La gamme débute à 28 000 euros pour la finition basse à petite batterie et grimpe à 36 000 euros pour le haut du panier.

La Nissan Leaf sera, quant à elle, disponible à la fin du premier trimestre 2026 à partir de 36 000 euros. Après deux générations sous la forme d’une berline compacte, elle prend donc désormais l’allure d’un crossover coupé disponible en deux tailles de batterie, de 52 et 75 kWh de capacité utile. La première lui permet de parcourir jusqu’à 436 km entre deux recharges et la seconde lui confère un rayon d’action de 604 km au maximum.

Lancés en 2022, les Nissan Ariya et X-Trail bénéficieront cette année d’une mise à jour, tandis que le constructeur nippon présentera aussi la troisième génération de son Juke, qui deviendra également 100 % électrique.

Omoda & Jaecoo

Encore un nouvel arrivant chinois ? Non, car il y aura deux marques pour le prix d’une. Le groupe Chery a officialisé son arrivée sur le marché français au printemps 2026, avec ses deux marques Omoda & Jaecoo. Au moment du lancement dans l’Hexagone, la première des deux comptera alors dans sa gamme deux crossovers hybrides rechargeables : l’Omoda 7, un C‑SUV de 4,66 m de long, et l’Omoda 9, un D‑SUV d’une longueur de 4,78 m. Pour la seconde, ce seront des SUV. Avec sa motorisation full hybrid, le Jaecoo 5 (4,4 m de long) se positionnera sur le segment B, tandis que le Jaecoo 7 (4,5 m de long), disponible à la fois en hybride et en hybride rechargeable, se rangera dans le segment C.

Opel

Présentée lors du Salon de Bruxelles 2026, l’Opel Astra restylée, ainsi que sa déclinaison break baptisée Sports Tourer arriveront sur le marché français dès cette année. Cousine technique de la Peugeot 308, elle embarque donc les mêmes motorisations, à commencer par une version micro-hybride de 145 ch, dont le ticket d’entrée est fixé à 32 650 euros pour la berline et à 33 800 euros pour le break. La berline du Blitz est également disponible avec une motorisation hybride rechargeable de 195 ch, dont l’autonomie électrique peut atteindre jusqu’à 85 km en cycle mixte WLTP. Ses tarifs débutent à 40 600 euros. Enfin, l’offre 100 % électrique de 156 ch vient compléter la gamme et permet à l’Opel Astra Electric de parcourir jusqu’à 454 km entre deux recharges. La facture est ici à 38 990 euros. Une version diesel de 130 ch est aussi proposée à partir de 33 550 euros.

Peugeot

Chez Peugeot, l’année 2026 a débuté par la présentation de la 408 restylée. La berline fastback surélevée du segment C arrivera en concessions en avril 2026. Cette nouvelle version conserve les mêmes motorisations, avec la micro-hybride de 145 ch en entrée de gamme. La vraie nouveauté concerne la déclinaison hybride rechargeable, qui passe de 225 à 240 ch, pour une autonomie électrique atteignant 85 km. Enfin, la version électrique de la Lionne, l’e‑408, stagne quant à elle à 213 ch et offre toujours un rayon d’action maximal de 456 km avec sa batterie d’une capacité utile de 58,2 kWh.

Porsche

Jusqu’à 1 156 ch. Rien que ça. Voici la puissance maximale qui peut atteindre le nouveau Porsche Cayenne électrique, dans sa version Turbo. La proposition d’entrée de gamme est bien plus civilisée avec une puissance de 408 ch. Dans tous les cas, le SUV est doté d’une batterie de 113 kWh qui lui permet de parcourir au mieux 642 km entre deux recharges. Pour s’offrir ce beau jouet, Porsche réclame 107 600 euros pour la version standard, et 167 200 euros pour la version Turbo.

Renault

Arrivée dans les concessions françaises en fin d’année 2025, la sixième génération de la Renault Clio marque une véritable rupture avec la mouture précédente. Si le design évolue en profondeur, les motorisations subissent également quelques changements. À commencer par la disparition des versions 100 % thermiques, aussi bien en essence qu’en diesel. La future citadine au losange sera, en effet, disponible dans un premier temps en hybride 1,8 E‑Tech de 160 ch et en micro-hybride de 115 ch. Une version GPL de cette dernière mécanique développant 120 ch arrivera dans un second temps. Le ticket d’entrée est fixé à 19 900 euros pour la motorisation micro-hybride en boîte manuelle à six rapports et grimpe à 24 600 euros en full hybrid. Les tarifs de la version GPL ne sont pas encore connus.

L’autre grosse nouveauté du Losange en 2026 sera le grand retour de la Renault Twingo en 100 % électrique. À son lancement au printemps, la Renault Twingo E‑Tech ne sera, en revanche, disponible que dans sa finition Techno, la plus haute de la gamme. Celle‑ci est affichée à 21 090 euros et sera équipée d’une unique motorisation de 82 ch et d’une batterie LFP de 27,5 kWh, pour une autonomie de 263 km en cycle mixte WLTP. La version Evolution, qui correspond de son côté à l’entrée de gamme, arrivera ultérieurement et sera facturée à 19 490 euros.

Enfin, la Renault Megane E‑Tech bénéficiera d’un restylage au cours de l’année 2026. Selon nos informations, sa version restylée adoptera une batterie LFP de 65 kWh. Cette dernière permettra donc à la berline 100 % électrique de voir son autonomie grimper à 500 km, mais surtout de faire baisser ses tarifs par rapport à la version actuelle.

Skoda

Skoda ajoutera deux nouveaux modèles à sa gamme de véhicules 100 % électriques en 2026. Le premier, baptisé Epiq, dont la présentation officielle est prévue le 19 mai prochain, reposera sur la plateforme MEB+ du groupe. Skoda annonce une autonomie électrique supérieure à 430 km et un prix inférieur à 25 000 euros bonus déduits, pour une commercialisation attendue au troisième trimestre 2026.

Enfin, l’autre nouveauté prendra le nom de Peaq. Ce sera le premier SUV 100 % électrique à 7 places pour le constructeur tchèque et il revendiquera une autonomie de plus de 600 km en cycle mixte WLTP.

Smart

En 2025, Smart nous a teasé le grand retour de la Fortwo, qui prendra dorénavant le nom de #2. Attendue pour la fin d’année 2026, la citadine électrique à deux places sera fabriquée en Chine et son autonomie ne devrait pas excéder les 200 km.

Subaru

Après cinq ans d’absence, Subaru revient sur le marché français en 2026. La gamme sera composée de trois modèles 100 % électriques, dont deux SUV, le Solterra nouvelle génération et l’Uncharted. Ils arriveront respectivement en février et en mai 2026. Le troisième modèle sera l’e‑Outback, un break surélevé qui sera disponible en milieu d’année. Le Solterra reprend la base du Toyota bZ4X, tandis que l’Uncharted repose sur le C‑HR+. Avec une batterie de 73 kWh, le premier, uniquement disponible en transmission intégrale, affiche une autonomie jusqu’à 509 km, tandis que le second est proposé en deux versions (traction ou transmission intégrale) et deux batteries (58 et 77 kWh) pour une autonomie maximale respectivement de 451 et 588 km. Du côté des tarifs, Subaru affiche des prix parmi les plus bas. Le Solterra commence à 48 990 euros, tandis que l’Uncharted voit sa gamme débuter à 36 990 euros. Les prix de l’e‑Outback ne sont pas encore connus.

Tesla

En 2026, Tesla proposera une version plus abordable de ses Model 3 et Model Y, exclusivement réservée au marché européen. Quelque peu dépouillé, le Model Y Standard affichera un tarif ultracompétitif de 39 990 euros. Dans cette configuration, le SUV 100 % électrique du constructeur américain promet une autonomie de 534 km WLTP, avec sa batterie de 69 kWh utiles.

De son côté, la Model 3 Standard sera commercialisée en France à partir de 36 990 euros, dès février 2026, devenant ainsi le modèle Tesla le moins cher jamais vendu par la marque. Ici, le rayon d’action est abaissé à 534 km puisque la Tesla Model 3 Standard embarque une batterie plus petite, d’une capacité de 69,5 kWh, contre 75 kWh pour la version grande autonomie.

Toyota

Restylée depuis peu, la Toyota Aygo X devient hybride, en adoptant la motorisation de 116 ch de sa grande sœur, la Yaris. La citadine du segment A voit sa facture augmenter à 22 200 euros.

Deuxième modèle 100 % électrique de Toyota, le C‑HR+ va également débarquer en France en 2026. Ce C‑SUV sera proposé avec deux batteries de 57,7 et 77 kWh et pourra revendiquer jusqu’à 609 km d’autonomie. En ce qui concerne les tarifs, le C‑HR+ sera facturé à partir de 39 600 euros.

Le best‑seller de Toyota, le RAV4, fera également son grand retour pour une sixième génération en 2026. Comme son prédécesseur, ce nouveau RAV4 sera disponible en hybride et hybride rechargeable. Sur cette dernière motorisation, l’autonomie électrique progresse pour atteindre désormais 100 km. Mais pour l’heure, il n’est disponible à la commande qu’en hybride simple avec deux ou quatre roues motrices, à partir de 46 450 euros.

Enfin, attendu en Europe au printemps 2026, le bZ4X Touring sera, quant à lui, 100 % électrique et embarquera une batterie lithium‑ion de 74,7 kWh (capacité brute), lui permettant d’afficher une autonomie de 560 km.

Volkswagen

Lancée fin 2025, la deuxième génération du Volkswagen T‑Roc profitera en 2026 de sa première année pleine de commercialisation. Considéré comme l’un des best‑sellers de la marque, il propose pour la première fois des versions hybrides légères 48 V et full hybrid. Le ticket d’entrée est fixé à 29 990 euros.

Si des restylages des ID.3 et ID.4 sont également attendus chez le constructeur allemand, l’événement de l’année 2026 pour Volkswagen sera le lancement de l’ID. Polo. Reposant sur la nouvelle plateforme MEB+ du groupe, la future citadine 100 % électrique sera, en effet, officiellement présentée le 29 avril prochain, tandis que ses premières livraisons interviendront au mois de septembre 2026.

Dévoilé à l’été 2026, l’ID. Cross, un SUV compact 100 % électrique, sera quant à lui commercialisé d’ici à la fin de l’année.

Volvo

Commercialisée en fin d’année 2025, la Volvo ES90 entamera en 2026 sa première année complète sur le marché français. Dans sa configuration la plus endurante, la grande berline premium 100 % électrique peut revendiquer jusqu’à 700 km d’autonomie. La facture est, en revanche, relativement salée pour l’ES90 puisque sa version d’entrée de gamme démarre à 75 900 euros.

Enfin, le nouveau Volvo EX60, dont les premières livraisons devraient intervenir à la fin de l’année 2026, se montre très prometteur. Alternative 100 % électrique du XC60, le best‑seller de la marque suédoise, il pourra en effet parcourir jusqu’à 810 km en cycle mixte WLTP, grâce à sa batterie de 112 kWh. En entrée de gamme, le SUV 100 % électrique réclame tout de même 66 500 euros.