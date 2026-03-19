Stellantis sort l'artillerie lourde pour le Mondial de Paris 2026

Huit marques représentées, plus de 60 modèles exposés et un stand de 5 340 m2 au cœur du hall 6. Stellantis entend mettre le paquet lors du prochain Mondial de l’Auto de Paris, qui se déroulera du 12 au 18 octobre 2026 au parc des expositions de la porte de Versailles.

Le groupe sonne la mobilisation générale pour l’événement au cours duquel plus de 500 000 visiteurs sont espérés. Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel et Peugeot seront au rendez-vous avec leurs modèles les plus récents.

DS N°7 en nouveauté française

Cette présence tranchera avec les éditions précédentes. En 2024, Stellantis avait assuré une présence minimale avec seulement quatre marques (Peugeot, Citroën, Leapmotor et Alfa Romeo). À l’austérité de l’époque Carlos Tavares succède donc la volonté d’être au plus près du public.

Chez DS Automobiles, c’est le tout nouveau N°7 qui sera à l’honneur. Ce modèle clé pour la marque premium sera exposé dans ses versions hybride et électrique à 740 km d’autonomie. Les DS N°8 et N°4 seront également de la partie, ainsi qu’une "livrée exclusive" de la DS3.

Peugeot exposera de son côté de nouveaux concept cars, mais aussi des modèles actuels comme les 308 et 408 restylées. Les visiteurs pourront également approcher la 9X8 engagée dans le championnat du monde d’endurance ainsi que la nouvelle E‑208 GTi.

Bien que la marque n’ait pas de réelles nouveautés en 2026, Citroën fera le déplacement à la porte de Versailles avec le C5 Aircross, son modèle le plus récent. Un concept car et un espace dédié à la Formule E, catégorie dans laquelle la marque est engagée, seront également au rendez-vous.

Les marques italiennes avec des nouveautés

Du côté des marques italiennes, Lancia sera en vue avec la nouvelle Gamma sous la forme d’un crossover du segment D en versions électrique et hybride. Fiat ne sera pas en reste avec deux nouveautés sur le segment C ainsi qu’un concept car. Les visiteurs pourront enfin déambuler sur l’espace Alfa Romeo afin de découvrir toute la gamme actuelle.

Opel présentera enfin l’Astra restylée et le Mokka GSE électrique, tandis que Leapmotor exposera en première européenne la B03, une berline du segment B, le B03X, un crossover du segment B, ainsi que la B05, une berline du segment C.

Avec la confirmation de Stellantis, le Mondial de Paris annonce sa belle dynamique. Mercedes-Benz, BMW, Kia, le groupe Volkswagen ou encore Hyundai ont également officialisé leur présence. Tous les regards sont désormais tournés vers le groupe Renault dont la participation ne fera guère de doute, sachant qu'il n'a jamais fait défaut, même dans les années de vaches maigres, à l'événement parisien.