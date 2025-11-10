Top 10 des voitures électriques : Renault domine le marché

Avec 34 108 immatriculations et une hausse de 63,2 %, la voiture électrique atteint 24,4 % de part de marché. À elle seule, la marque au losange place quatre modèles dans le top 10, dont la Renault 5 E-Tech, incontestable leader du segment.

Renault domine les ventes des voitures électriques en octobre 2025. ©Renault

Les prémices du leasing social commencent à se faire sentir dans les immatriculations. Si à fin octobre 2025 les 50 000 ventes prévues n'étaient toujours pas atteintes, il n'empêche que les électriques ont bondi de 63,2 % sur le seul mois. Avec 34 108 mises à la route, la part de marché de cette énergie a atteint 24,4 %.

Cette forte hausse n'est pas liée uniquement au leasing social. La fiscalité qui pèse sur les entreprises a également participé à cette progression. Pour la première fois, le marché des flottes (LLD, administrations et entreprises) a franchi la barre symbolique des 10 000 voitures électriques immatriculées en un mois. Le précédent record de septembre (9 692 unités) a été largement dépassé, avec 11 865 mises à la route, soit une hausse de 66,4 % sur un an.

Quatre modèles pour Renault

Dans ce classement, Renault surperforme. La marque arrive à y placer tous ces modèles électriques disponibles sur le marché (excepté le Kangoo E-Tech). Une excellente performance qui lui permet de couvrir une vente sur deux du top 10 des voitures électriques.

Avec 4 551 unités, la Renault 5 E-Tech domine le marché en octobre, un survol qui dure depuis le début de l'année, puisque ce modèle arrive à faire deux fois plus que sa principale rivale, la Peugeot e-208. Grâce au leasing social, cette dernière a néanmoins retrouvé quelques couleurs ce mois-ci.

Peugeot sauvé par le leasing social

Le Peugeot e-2008 connaît lui aussi une embellie, sensiblement pour les mêmes raisons que la e-208. Mais si l'on prend du recul, les résultats ne sont pas bons. Ces deux modèles sont en chute libre depuis janvier, avec -53,3 % pour la citadine et -35,4 % pour le SUV.

Maigre consolation chez Stellantis, la Citroën ë-C3, qui profite de l'attrait de la nouveauté, devient ainsi la première voiture électrique du groupe. Si le leasing social ne se lit pas encore dans les immatriculations d'octobre, à cause des problèmes de livraison qui peinent à se résorber, ce modèle enregistre une forte progression de ses ventes. Il se bat à quelques dizaines d'unités près avec le Renault Scenic E-Tech pour la troisième marche du podium.

Tesla limite la casse

De son côté, l'ancienne star de la voiture électrique, Tesla, résiste peu ou prou. Si ses immatriculations reculent de 15,9 % depuis le début de l'année, le Model Y (1 660) a progressé de 40,1 % en octobre et a frôlé la médaille de bronze à dix unités près avec le Renault Scenic E-Tech (1 670). En revanche, la Model 3 (114) a disparu dans les limbes, se faisant même battre ce mois-ci par sa grande rivale, la BYD Seal (116).

Au fond de ce classement, notons la très bonne performance du Skoda Elroq (891) ainsi que celle du BMW iX1 (812), toujours porté par la progression des flottes.

Immatriculations de véhicules électriques de janvier à octobre 2025

Volume Progres-sion Part de marché Volume Progres-sion Part de marché octobre 2025 janvier à octobre 2025 1 Renault 5 E-Tech 4 551 NS 3,3 % 26 285 NS 2 % 2 Peugeot e-208 2 436 96,6 % 1,7 % 10 319 -53,3 % 0,8 % 3 Renault Scenic E-Tech 1 670 -0,3 % 1,2 % 12 520 87,1 % 0,9 % 4 Tesla Model Y 1 660 40,1 % 1,2 % 17 326 -15,9 % 1,3 % 5 Peugeot e-2008 1 630 293,7 % 1,2 % 5 428 -35,4 % 0,4 % 6 Citroën ë-C3 1 391 -18,8 % 1 % 12 596 122,2 % 1 % 7 Renault 4 E-Tech 1 201 NS 0,9 % 3 928 NS 0,3 % 8 Renault Megane E-Tech 1 166 21,7 % 0,8 % 6 942 -54,4 % 0,5 % 9 Skoda Elroq 891 NS 0,6 % 5 704 NS 0,4 % 10 BMW iX1 812 20,5 0,6 % 6 769 -7,8 % 0,5 %

Source : AAA Data