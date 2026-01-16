Prévisions 2026 : pas de reprise en vue pour le marché automobile

Dans la foulée d'une année 2024 déjà compliquée, avec un marché en baisse de 3,2 %, l'exercice 2025 est encore plus mauvais avec un recul de 5 %. Ainsi, seulement 1 632 154 véhicules neufs ont pris la route, soit 86 263 unités de moins qu'un an plus tôt.

Et même 582 125 par rapport à l'année 2019 où le marché VP avait atteint 2,214 millions d'unités. De l'histoire ancienne et lointaine que l'on ne devrait plus connaître à moyen terme.

Ainsi, l'année 2025 n'a été qu'un empilement de baisses à l'exception de légers rebonds en août (+2,2 %), septembre (+1 %) et octobre (+2,9 %). Dans ce contexte, le canal des particuliers a plongé de 6,4 %, à 745 259 unités. Le canal BtoB n'a pas été meilleur avec un repli de 10,3 %, avec 450 292 VP enregistrés.

Dans le détail, les sociétés et administrations ont reculé de 5,7 % (236 136 unités) et les loueurs longue durée, avec 214 156 unités, ont perdu 14,9 %. Logiquement, pourrait-on dire, les loueurs courte durée ont progressé de 14,5 % avec 184 238 immatriculations.

Quel marché électrique ?

Le marché de l'électrique a lui aussi connu une année 2025 mouvementée. En effet, après la baisse de 2,6 % déjà enregistrée en 2024, les immatriculations de VE n'ont pas été bonnes au premier semestre avec 148 333 unités, en baisse de 6,4 %.

Heureusement, l'impact du BtoB et surtout du leasing social ont permis d'inverser la tendance sur la fin d'année et ainsi finir avec 326 923 immatriculations, en hausse de 12 %.

De la faible part de marché de 17,4 % en janvier 2025, les VE ont terminé l'année avec une part globale de 20 %. Durant le dernier quadrimestre, elle a même largement dépassé les 20 % avec 22,4 % en septembre, 24,4 % en octobre, 25,8 % en novembre et 24,4 % en décembre.

Cette catégorie a été dominé par la Renault 5 E-Tech, avec 37 997 unités, la Tesla Model Y (19 207) et la Citroën ë-C3 (16 223). Le Renault Scenic est au pied du podium (16 128) alors que la Peugeot e-208 a connu une année difficile avec la 5e place et seulement 14 290 unités (-39,5 %).

Pour 2026, AAA Data estime que l'électrique va gagner des parts de marché et atteindre 25 %, contre 20 % en 2025. Une augmentation qui doit, selon l'organisme, au "développement de l'offre et à une diminution d'écart de prix par rapport aux véhicules thermiques."

Cette possible croissance de cinq points de l'électrique, sur un marché au mieux stable signifie que la croissance envisagée par les marques devra en grande partie passer par l'électrique. Peut-être avec l'aide de la saison 3 du leasing social dont on a pu constater l'influence sur le dernier quadrimestre 2025.

Une année de transition pour Peugeot

Pour Renault, marque leader du marché global mais aussi du marché BtoB, l'année de 2026 devrait ressembler à la précédente. Le constructeur ne voit pas d'éléments qui pourraient faire évoluer le marché à la hausse.

L'arrivée de la Twingo E-Tech au printemps 2026 donnera sans nul doute un nouvel élan aux ventes électriques. Le Losange pourra aussi compter sur la montée en puissance de la nouvelle Clio mais son impact sur les volumes devrait rester mesuré car la Clio 5 s'était encore très bien vendue en 2025. Il faudra déjà faire aussi bien.

Du côté de Peugeot, 2026 s'annonce comme une année de transition. Certes, la marque pourra compter sur ses valeurs sûres que sont le 3008 ou encore la 308 revisitée fin 2025. La 408 faceliftée jouera aussi son rôle.

"La prochaine grosse nouveauté pour Peugeot sera en 2027, avec le lancement de la future e-208", a indiqué Alain Favey, directeur de la marque, à l'occasion du salon de Bruxelles. La situation est proche chez Citroën avec la volonté de profiter au mieux d'une gamme rajeunie et surtout du nouveau C5 Aircross.

Pas de raison pour renouer avec la croissance

Même si les nouveautés seront nombreuses en 2026 (voir la liste ci-dessous), les freins au retour de la croissance demeurent. Les prix sont toujours aussi élevés, la confiance des ménages est entamée par les incertitudes politiques françaises et les crises extérieures qui s'enchaînent.

Le taux d'épargne n'a jamais été aussi haut au détriment de la consommation. Aucun indicateur ne semble plaider pour un rebond du marché automobile.

"Nous n'avons pas établi nos plans en 2026 en attendant une hausse du marché. Donc, nous pensons que le marché français va être stable", indique Alain Favey. Même vision pour Laurent Thezée, président de Mazda France : "Depuis quatre ans, le marché est globalement autour de 1,65 million d'immatriculations. Je pense que nous ne pouvons pas descendre plus bas. Nous ne pouvons que remonter ! En 2026, nous prévoyons donc environ 1 654 000 voitures."

"En 2026, nous nous attendons à avoir entre 1,6 et 1,65 million d'immatriculations en France" pense Louis-Carl Vignon, président de Ford France. Nous préférons être prudents et tabler sur un marché stable."

Julien Robert, vice-président de MG Motor, en charge des ventes et du réseau, estime que 2026 pourrait encore être une année de baisse, de l'ordre de 4 à 5 %.

Vers un redémarrage en 2027 ?

Une chose est sûre, personne ne s'attend à une croissance soutenue. Une fourchette comprise entre 1,6 et 1,65 million de VP semble faire consensus, ce qui signifierait un recul de 1,8 % dans le premier cas et une croissance de 1,2 % dans le deuxième.

AAA Data est dans cette même veine. L'organisme explique : "Notre scénario de référence pour 2026 prévoit un total de 1,62 million d’immatriculations. Il s’appuie sur les prévisions de la Banque de France […] Dans un contexte de croissance économique modérée, le marché devrait rester proche des niveaux de 2025 avant de retrouver davantage de dynamisme à partir de 2027."

Le cabinet Inovev se montre plus optimiste que le consensus avec une estimation de 1,67 million de véhicules particuliers mis à la route en 2026. Cela représenterait une croissance de 2,5 %. Pour notre part, nous estimons le marche VP 2026 à 1,63 million d'unités, ce qui représenterait une stabilité (-0,1 %) par rapport à l'année 2025.

La liste des nouveautés attendues en 2026

Alpine A110 électrique, Audi A2 e-tron, Audi Q7, BMW i3 et Serie 3, BMW iX1 (restylage), BMW iX3, BMW X5, BYD Atto 2 DM-i, Cupra Raval, Cupra Born (restylage), Dacia Jogger (restylage), Dacia Sandero (restylage), Dacia C-Neo, DS N°7, Fiat Pandissima, Genesis GV60, Honda 0 SUV, Hyundai Ioniq 3, Jaecoo & Omoda (4 modèles), Kia EV2, Kia EV5, Kia Niro (restylage), Lancia Gamma, Leapmotor A10, Leapmotor A05, Leapmotor B05, Lexus ES, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, Mercedes Benz Classe C EQ, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz GLC EQ, Mercedes-Benz Classe V électrique, Mitsubishi Eclipse Cross, Mitsubishi Grandis, MG S6 EV, MG 4 (restylage), MG 4 Urban, MG S9 PHEV, Nissan Leaf, Nissan e-Juke, Nissan Ariya (restylage), Opel Astra et Astra Tourer (restylage), Peugeot e-208 GTi, Peugeot 408 (restylage), Porsche Cayenne Electric, Renault Twingo E-Tech, Renault Megane (restylage), Seat Ibiza (restylage), Seat Arona (restylage), Skoda Epiq, Skoda Fabia (restylage), Smart #2, Subaru Uncharted, Subaru Solterra, Subaru e-Outback, Suzuki e-Vitara, Toyota Urban Cruiser, Toyota RAV 4, Toyota Aygo X, Toyota Bz4X Touring, Toyota C-HR +, Toyota Hilux, VW ID.3 (restylage), VW ID.4 (restylage), VW ID.Cross, VW ID.Polo, VW Taigo (restylage), Volvo EX60 et Volvo ES90.