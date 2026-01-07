Marché BtoB : Renault reste leader en 2025
Publié le 7 janvier 2026
Le marché des flottes n’aura pas connu un bon cru en 2025. Loin de là… Les mises à la route sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, administrations et sociétés) ont en effet chuté de 8,6 %, pour atteindre seulement 723 695 unités. Dans le détail, ce sont 450 292 VP (-10,3 %) et 273 403 VUL (-5,8 %) qui ont été immatriculés en 2025.
Il s’agit du plus mauvais bilan pour les flottes depuis 2022, où il s’était écoulé 707 512 VP et VUL. Le niveau atteint en 2023 (830 419 VP et VUL) est donc très loin, avec un déficit de plus de 100 000 unités. Le constat est encore pire avec l’année post-Covid, marquée par un total de 904 599 exemplaires.
L’instabilité fiscale et réglementaire explique en grande partie ce mauvais millésime. La réforme des avantages en nature et l’introduction de la taxe annuelle incitative ont clairement bloqué le marché, poussant les entreprises à freiner leurs investissements automobiles.
Renault leader sur le VP…
Dans ce contexte morose, Renault parvient à conserver sa place de leader chez les flottes. Le constructeur au losange a en effet enregistré un total de 93 526 unités (+4 %) en 2025 et fait donc partie des très rares constructeurs à avoir augmenté leur nombre d’immatriculations par rapport à 2024.
Cette performance, Renault la doit tout d’abord à sa Clio V qui, avec 33 438 exemplaires écoulés, reste la voiture la plus vendue en BtoB. Pour sa première année complète de commercialisation, le Symbioz termine à une honorable sixième place (12 804 ex.), tandis que le Renault Scenic E-Tech (8e ; 9 760 ex.) est le seul véhicule 100 % électrique présent dans le top 10 des meilleures ventes chez les flottes.
Grand rival de Renault, Peugeot achève l’année 2025 avec une deuxième place sur le marché BtoB (80 325 ex. ; -7,7 %). Le Lion parvient à glisser cinq de ses modèles dans le top 10, avec la 208 (2e ; 20 904 ex.), le 3008 (3e ; 16 681 ex.), le 2008 (4e ; 15 804 ex.), la 308 (5e ; 14 464 ex.) et le 5008 (9e ; 8 689 ex.). Loin derrière Peugeot, Volkswagen récupère sa troisième place en 2025, avec 32 082 VP vendus (-8,4 %).
Toyota est donc relégué au pied du podium (28 257 ex. ; -20,1 %), suivi de Citroën (25 377 ex. ; -18,4 %). Les Allemands BMW (23 098 ex ; -28,1 %) et Mercedes‑Benz (15 046 ex. ; -29,2 %), respectivement sixième et neuvième, figurent parmi les constructeurs ayant subi les plus fortes baisses d’immatriculations en 2025. À l’inverse de Skoda qui, grâce à une hausse de 11,3 % de ses ventes (21 793 ex.) en BtoB, se hisse à la septième place.
… et aussi sur le VUL
Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers, le podium est, comme à son habitude, composé de nos trois constructeurs tricolores. Renault termine également l’année 2025 à la première place, avec 75 899 (-13,4 %) mises à la route, loin devant Peugeot (54 916 ex. ; -2,3 %) et Citroën (35 072 ex. ; -13,2 %).
Avec 20 567 VUL (-0,6 %) vendus en 2025, Ford décroche la quatrième place, suivi de Mercedes-Benz (14 591 ex. ; -2,5 %) et Volkswagen (14 147 ex. ; +11,7 %). Le constructeur allemand est par ailleurs l’une des seules marques du top 10 qui voient leur nombre d’immatriculations augmenter en 2025, avec Toyota (12 891 ex. ; +34 %) et Fiat (6 395 ex. ; +3,8 %), respectivement septième et dixième.
Si l’on se concentre uniquement sur les modèles, Renault fait carton plein. Le Losange place ses VUL en tête sur l’ensemble des segments, avec le Master (14 593 ex.) pour les grands fourgons, le Trafic (20 860 ex.) pour les fourgons moyens, le Kangoo (21 115 ex.) sur les fourgonnettes, la Clio (11 633 ex.) pour les voitures de société deux places et même le Kangoo E-Tech (4 727 ex.) sur les utilitaires électriques.
Top 10 des marques sur les ventes VP BtoB en 2025
|Marque
|Volume
|Évolution
|1
|Renault
|93 526
|4 %
|2
|Peugeot
|80 325
|-7,7 %
|3
|Volkswagen
|32 082
|-8,4 %
|4
|Toyota
|28 257
|-20,1 %
|5
|Citroën
|25 377
|-18,4 %
|6
|BMW
|23 098
|-28,1 %
|7
|Skoda
|21 793
|11,3 %
|8
|Audi
|17 570
|-4,8 %
|9
|Mercedes-Benz
|15 046
|-29,2 %
|10
|Ford
|12 789
|-12,1 %
Top 20 des modèles sur les ventes VP BtoB en 2025
|Modèle
|Volume
|1
|Renault Clio
|33 438
|2
|Peugeot 208
|20 904
|3
|Peugeot 3008
|16 681
|4
|Peugeot 2008
|15 804
|5
|Peugeot 308
|14 464
|6
|Renault Symbioz
|12 804
|7
|Citroën C3 IV
|11 814
|8
|Renault Scenic E-Tech
|9 760
|9
|Peugeot 5008
|8 689
|10
|BMW X1
|8 297
|11
|Volkswagen Tiguan
|8 292
|12
|Renault Austral
|7 622
|13
|Toyota Yaris Cross
|7 595
|14
|Toyota Yaris
|7 535
|15
|Tesla Model Y
|7 014
|16
|Volkswagen Golf
|6 685
|17
|Renault Captur
|6 514
|18
|Skoda Octavia
|5 907
|19
|Citroën C5 Aircross
|5 441
|20
|Renault 5 E-Tech
|5 171
Top 10 des marques sur les ventes VUL BtoB en 2025
|Marque
|Volume
|Évolution
|1
|Renault
|75 899
|-13,4 %
|2
|Peugeot
|54 916
|-2,3 %
|3
|Citroën
|35 072
|-13,2 %
|4
|Ford
|20 567
|-0,6 %
|5
|Mercedes-Benz
|14 591
|-2,5 %
|6
|Volkswagen
|14 147
|11,7 %
|7
|Toyota
|12 891
|34 %
|8
|Iveco
|9 763
|-4,1 %
|9
|Renault Trucks
|7 022
|-9,7 %
|10
|Fiat
|6 395
|3,8 %
Top 20 des modèles sur les ventes VUL BtoB en 2025
|Modèle
|Volume
|1
|Renault Kangoo
|21 115
|2
|Renault Trafic
|20 860
|3
|Peugeot Partner
|19 339
|4
|Peugeot Expert
|14 830
|5
|Renault Master IV
|14 593
|6
|Citroën Berlingo
|13 990
|7
|Ford Transit Custom
|11 764
|8
|Renault Clio
|11 633
|9
|Peugeot 208
|10 469
|10
|Iveco Daily
|9 763
|11
|Citroën Jumpy
|9 213
|12
|Peugeot Boxer
|7 762
|13
|Mercedes-Benz Vito
|6 608
|14
|Mercedes-Benz Sprinter
|6 570
|15
|Citroën Jumper
|6 055
|16
|Volkswagen Crafter
|4 461
|17
|Toyota Proace City
|4 374
|18
|Renault Trucks Master IV
|4 292
|19
|Volkwagen Transporter VII
|4 088
|20
|Citroën C3 IV
|3 905
