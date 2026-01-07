Menu
Marché BtoB : Renault reste leader en 2025

Publié le 7 janvier 2026

Par Robin Schmidt
6 min de lecture
Avec seulement 723 695 immatriculations, le marché des flottes a bouclé l’année 2025 avec un recul de 8,6 %. Dans ce contexte morose, Renault reste la marque la plus plébiscitée en BtoB, aussi bien pour le VP que le VUL, loin devant Peugeot et ses autres concurrents.
marché BtoB Renault 2025
Avec un total de 93 256 VP et 75 899 VUL écoulés, Renault conserve sa place de leader sur le marché des flottes en 2025. ©Renault

Le marché des flottes n’aura pas connu un bon cru en 2025. Loin de là… Les mises à la route sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, administrations et sociétés) ont en effet chuté de 8,6 %, pour atteindre seulement 723 695 unités. Dans le détail, ce sont 450 292 VP (-10,3 %) et 273 403 VUL (-5,8 %) qui ont été immatriculés en 2025.

 

Il s’agit du plus mauvais bilan pour les flottes depuis 2022, où il s’était écoulé 707 512 VP et VUL. Le niveau atteint en 2023 (830 419 VP et VUL) est donc très loin, avec un déficit de plus de 100 000 unités. Le constat est encore pire avec l’année post-Covid, marquée par un total de 904 599 exemplaires.

 

Année 2025 chaotique pour les flottes

 

L’instabilité fiscale et réglementaire explique en grande partie ce mauvais millésime. La réforme des avantages en nature et l’introduction de la taxe annuelle incitative ont clairement bloqué le marché, poussant les entreprises à freiner leurs investissements automobiles.

 

Renault leader sur le VP…

 

Dans ce contexte morose, Renault parvient à conserver sa place de leader chez les flottes. Le constructeur au losange a en effet enregistré un total de 93 526 unités (+4 %) en 2025 et fait donc partie des très rares constructeurs à avoir augmenté leur nombre d’immatriculations par rapport à 2024.

 

Cette performance, Renault la doit tout d’abord à sa Clio V qui, avec 33 438 exemplaires écoulés, reste la voiture la plus vendue en BtoB. Pour sa première année complète de commercialisation, le Symbioz termine à une honorable sixième place (12 804 ex.), tandis que le Renault Scenic E-Tech (8e ; 9 760 ex.) est le seul véhicule 100 % électrique présent dans le top 10 des meilleures ventes chez les flottes.

 

Une année 2025 record pour l’électrique dans les flottes

 

Grand rival de Renault, Peugeot achève l’année 2025 avec une deuxième place sur le marché BtoB (80 325 ex. ; -7,7 %). Le Lion parvient à glisser cinq de ses modèles dans le top 10, avec la 208 (2e ; 20 904 ex.), le 3008 (3e ; 16 681 ex.), le 2008 (4e ; 15 804 ex.), la 308 (5e ; 14 464 ex.) et le 5008 (9e ; 8 689 ex.). Loin derrière Peugeot, Volkswagen récupère sa troisième place en 2025, avec 32 082 VP vendus (-8,4 %).

 

Toyota est donc relégué au pied du podium (28 257 ex. ; -20,1 %), suivi de Citroën (25 377 ex. ; -18,4 %). Les Allemands BMW (23 098 ex ; -28,1 %) et Mercedes‑Benz (15 046 ex. ; -29,2 %), respectivement sixième et neuvième, figurent parmi les constructeurs ayant subi les plus fortes baisses d’immatriculations en 2025. À l’inverse de Skoda qui, grâce à une hausse de 11,3 % de ses ventes (21 793 ex.) en BtoB, se hisse à la septième place.

 

… et aussi sur le VUL

 

Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers, le podium est, comme à son habitude, composé de nos trois constructeurs tricolores. Renault termine également l’année 2025 à la première place, avec 75 899 (-13,4 %) mises à la route, loin devant Peugeot (54 916 ex. ; -2,3 %) et Citroën (35 072 ex. ; -13,2 %).

 

Avec 20 567 VUL (-0,6 %) vendus en 2025, Ford décroche la quatrième place, suivi de Mercedes-Benz (14 591 ex. ; -2,5 %) et Volkswagen (14 147 ex. ; +11,7 %). Le constructeur allemand est par ailleurs l’une des seules marques du top 10 qui voient leur nombre d’immatriculations augmenter en 2025, avec Toyota (12 891 ex. ; +34 %) et Fiat (6 395 ex. ; +3,8 %), respectivement septième et dixième.

 

Si l’on se concentre uniquement sur les modèles, Renault fait carton plein. Le Losange place ses VUL en tête sur l’ensemble des segments, avec le Master (14 593 ex.) pour les grands fourgons, le Trafic (20 860 ex.) pour les fourgons moyens, le Kangoo (21 115 ex.) sur les fourgonnettes, la Clio (11 633 ex.) pour les voitures de société deux places et même le Kangoo E-Tech (4 727 ex.) sur les utilitaires électriques.

 

Top 10 des marques sur les ventes VP BtoB en 2025

 

Marque Volume Évolution
1 Renault 93 526 4 %
2 Peugeot 80 325 -7,7 %
3 Volkswagen 32 082 -8,4 %
4 Toyota 28 257 -20,1 %
5 Citroën 25 377 -18,4 %
6 BMW 23 098 -28,1 %
7 Skoda 21 793 11,3 %
8 Audi 17 570 -4,8 %
9 Mercedes-Benz 15 046 -29,2 %
10 Ford 12 789 -12,1 %

 

Top 20 des modèles sur les ventes VP BtoB en 2025

 

Modèle Volume
1 Renault Clio 33 438
2 Peugeot 208 20 904
3 Peugeot 3008 16 681
4 Peugeot 2008 15 804
5 Peugeot 308 14 464
6 Renault Symbioz 12 804
7 Citroën C3 IV 11 814
8 Renault Scenic E-Tech 9 760
9 Peugeot 5008 8 689
10 BMW X1 8 297
11 Volkswagen Tiguan 8 292
12 Renault Austral 7 622
13 Toyota Yaris Cross 7 595
14 Toyota Yaris 7 535
15 Tesla Model Y 7 014
16 Volkswagen Golf 6 685
17 Renault Captur 6 514
18 Skoda Octavia 5 907
19 Citroën C5 Aircross 5 441
20 Renault 5 E-Tech 5 171

 

Top 10 des marques sur les ventes VUL BtoB en 2025

 

Marque Volume Évolution
1 Renault 75 899 -13,4 %
2 Peugeot 54 916 -2,3 %
3 Citroën 35 072 -13,2 %
4 Ford 20 567 -0,6 %
5 Mercedes-Benz 14 591 -2,5 %
6 Volkswagen 14 147 11,7 %
7 Toyota 12 891 34 %
8 Iveco 9 763 -4,1 %
9 Renault Trucks 7 022 -9,7 %
10 Fiat 6 395 3,8 %

 

Top 20 des modèles sur les ventes VUL BtoB en 2025

 

Modèle Volume
1 Renault Kangoo 21 115
2 Renault Trafic 20 860
3 Peugeot Partner 19 339
4 Peugeot Expert 14 830
5 Renault Master IV 14 593
6 Citroën Berlingo 13 990
7 Ford Transit Custom 11 764
8 Renault Clio 11 633
9 Peugeot 208 10 469
10 Iveco Daily 9 763
11 Citroën Jumpy 9 213
12 Peugeot Boxer 7 762
13 Mercedes-Benz Vito 6 608
14 Mercedes-Benz Sprinter 6 570
15 Citroën Jumper 6 055
16 Volkswagen Crafter 4 461
17 Toyota Proace City 4 374
18 Renault Trucks Master IV 4 292
19 Volkwagen Transporter VII 4 088
20 Citroën C3 IV 3 905
