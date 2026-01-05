Quels constructeurs ont vendu le plus de modèles électriques en 2025 ?

Le marché de l'électrique français a vécu une année 2025 riche en contrastes. Si certains modèles et marques se sont imposés de manière spectaculaire, d’autres ont marqué le pas et revoient déjà leur copie. Entre succès portés par les aides publiques, percées inattendues et virages technologiques, l’électrique progresse. Mais pas toujours là où on l’attend.

En 2025, la Renault 5 est la voiture électrique la plus vendue en France. ©Renault

Pas de doute, 2025 aura été l'année de la Renault 5. Élue voiture de l'année (avec l'Alpine A290) il y a tout juste un an, elle a su faire oublier la Zoe et est devenue la voiture électrique la plus vendue en France (37 997 unités), soutenue il est vrai en partie par le leasing social.

Cette performance devrait encore progresser puisque sur les 15 000 Renault commercialisées dans le cadre du leasing social, 11 000 ont été des Renault 5, dont une grande partie a déjà été livrée. Avec un tel résultat, la Renault 5 se positionne même dans le top 5 tous modèles confondus.

Dans un marché de l'électrique qui représente désormais 20 % des immatriculations (+12,5 %), soit 326 923 véhicules, la Renault 5 devance largement la deuxième voiture de ce classement, le Tesla Model Y (19 207), qui recule de 32,8 % alors que le modèle a été renouvelé. Tesla paie probablement en partie les positions de son dirigeant Elon Musk et d'une concurrence qui a rattrapé l'écart.

Citroën en grande forme

Sur la troisième marche du podium, Citroën est en pleine forme avec une forte croissance des immatriculations d'ë-C3 (16 223), portée également par le leasing social.

Juste derrière, le Renault Scenic E-Tech (16 128) est boosté par les ventes en entreprise, canal gros consommateur de véhicules électriques. En revanche, les résultats sont beaucoup moins bons chez Peugeot. L'e-208 (14 290) recule de 39,5 %, tandis que l'e-2008 (8 231) glisse de 8 %.

Le premier modèle de marques importées est le BMW IX1 (8 897) qui, lui aussi, est tiré par les entreprises. À noter qu'il contribue fortement à l'électrification de la gamme du constructeur allemand, car il couvre plus de la moitié de son mix électrique.

Top 10 des modèles électriques vendus en France en 2025

Modèle Volume Var. Part de marché 1 Renault 5 37 997 281 % 2,3 % 2 Tesla Model Y 19 207 -32,8 % 1,2 % 3 Citroen ë-C3 16 223 96,6 % 1 % 4 Renault Scenic E-Tech 16 128 80,1 % 1 % 5 Peugeot e-208 14 290 -39,5 % 0,9 % 6 BMW IX1 8 897 -0,5 % 0,5 % 7 Renault Megane

E-Tech 8 752 -47,9 % 0,5 % 8 VW ID.3 8 415 18,3 % 0,5 % 9 Peugeot e-2008 8 231 -8 % 0,5 % 10 Skoda Elroq 7 948 - 0,5 %

(source AAA Data)

Si l'on regarde cette fois-ci à travers le prisme du mix énergétique, le classement est tout autre. À part BMW, pas une seule marque dont l'électrique représente une part significative des immatriculations ne figure dans ce classement. Renault a beau avoir immatriculé 285 531 véhicules en 2025, être leader sur le marché de l'électrique avec 69 961 unités, être numéro un des modèles électriques avec la Renault 5 (37 997), le mix de cette énergie ne couvre "que" 24,5 % de ces ventes. C'est néanmoins une performance supérieure à celle du marché.

Leapmotor et Alpine en tête

Dans ce classement, on retrouve des marques aux ADN très variés. La première, Leapmotor, était à la base 100 % électrique, mais le développement d'une gamme avec prolongateur d'autonomie l'a fait quitter cette catégorie. Désormais, il reste très peu de pure players électriques comme peuvent l'être Tesla ou Smart.

De son côté, Alpine, qui truste la deuxième place avec un mix électrique de 72,1 %, suit le développement inverse. Portée par le succès de l'A290, la marque du groupe Renault voit ses ventes d'électriques exploser. En 2026, avec l'arrêt de l'A110 et le déploiement de l'A390, elle deviendra 100 % électrique.

BYD se développe dans l'hybride rechargeable

Surprise de ce classement, la présence de Porsche. Alors que la marque est en chute libre en 2025, avec un recul de 41,4 %, la part de l'électrique explose avec le déploiement du Macan. Ce modèle a en effet representé 54 % des immatriculations de la marque allemande.

Autre point d'interêt : BYD. La marque chinoise, au départ 100 % électrique, est en train de suivre la même trajectoire que MG. Chez ce dernier, la part de l'électrique a chuté de 65,7 % en seulement un an pour ne couvrir que 11,7 % du mix.

BYD, qui dispose d'une gamme électrique pléthorique, voit néanmoins son seul modèle hybride rechargeable, le Seal U DM-i (si l'on fait abstraction de la Seal 6 qui est arrivée dans les concessions en fin d'année), représenter plus d'une vente sur trois. Et avec l'arrivée de nouveaux modèles PHEV comme le Sealion 5 ou l'Atto 2, la part de l'électrique risque de baisser dans les trimestres à venir.

Top 10 des marques dont les immatriculations d'électriques ont été les plus importantes en 2025*

Marque Vol. Part Var. 1 Leapmotor 3 046 85,5 % 823 % 2 Alpine 3 882 72,1 % 2633,8 % 3 Porsche 2 334 60,6 % 42,5 % 4 BYD 7 423 54,9 % 117,8 % 5 Mini 11 563 44 % 84,8 % 6 Volvo 5 504 42,1 % -30,8 % 7 Fiat 8 507 42 % -55,6 % 8 Cupra 7 243 31,9 % 48,9 % 9 Audi 14 252 29,2 % 170,8 % 10 BMW 16 798 27,6 % -0,7 %

(source AAA Data)

*Hors marques 100 % électriques (Tesla, XPeng, Smart, Polestar, etc.). Nous n'avons retenu que les marques dont le volume est significatif sur le marché français.