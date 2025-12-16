Pools CO2 : quels sont les constructeurs les plus en avance sur leurs objectifs ?

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau décompte des émissions de CO₂ au 1er janvier 2025, des pools entre constructeurs se sont formés pour éviter d'éventuelles amendes. Si les ventes de voitures électriques augmentent bel et bien en Europe, cette progression cachent néanmoins de forts déséquilibres entre chaque marque. Explications.

Une étude réalisée par ICCT, en collaboration avec l’Institut mobilités en transition et le think tank ECCO, montre de grandes disparités sur les émissions de CO2 des constructeurs automobiles. ©AdobeStock-Hamajones

Entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2025, les nouvelles normes CAFE imposent désormais aux constructeurs automobiles de ne pas dépasser une moyenne d’émissions de CO2 de 81 g/km. Dans le cas inverse, l'amende fixée par la Commission européenne s'établit à 95 euros par gramme de CO2 dépassé.

Pour les industriels qui doutent de leur capacité à atteindre ces nouvelles limites de CO2, la possibilité d'intégrer un pool de constructeurs reste ouverte. Ainsi, de nombreux constructeurs ont commencé à se regrouper pour éviter d’éventuelles amendes. C’est le cas par exemple de Tesla qui embarque Stellantis, Toyota, Ford, Subaru et Mazda dans son pool CO2, ou encore de Mercedes-Benz qui va acheter des crédits CO2 à Smart, Polestar et Volvo.

Qui sont les bons élèves ?

Selon une étude réalisée par ICCT, en collaboration avec l’Institut mobilités en transition et le think tank ECCO, la part de marché des véhicules 100 % électriques a atteint 18 % en Europe depuis le début de l'année 2025, soit une hausse de quatre points par rapport à la même période en 2024.

Plusieurs groupements de constructeurs se distinguent, avec notamment le pool Kia (20 % de part de marché en électrique) et celui de Volkswagen (19 %) qui ont chacun progressé de huit points cette année. La part de marché des véhicules 100 % électriques du groupement Hyundai (18 %) a quant à elle augmenté de sept points. À l'inverse, SAIC a connu une baisse de sa part de marché de véhicules 100 % électriques, passant de 35 % entre janvier et octobre 2024 à 14 % depuis début 2025.

De leur côté, les véhicules hybrides rechargeables ont affiché une part de marché moyenne de 9 % parmi les nouvelles immatriculations en Europe depuis début 2025. Ce chiffre traduit une hausse de deux points par rapport à la même période en 2024. En tête sur cette énergie, on retrouve le pool Mercedes-Volvo-Polestar-Smart, qui affiche une part de marché de 24 % de PHEV.

Pour les véhicules hybrides, SAIC (43 %), le groupe Renault (29 %) et le groupe Nissan (25 %) ont enregistré les parts de marché les plus importantes depuis le début de l'année 2025. Enfin, en ce qui concerne le segment des véhicules mild hybrid, les groupes BMW et Mercedes-Volvo-Polestar-Smart ont dominé les immatriculations depuis 2025, avec respectivement 37 % et 36 % des parts de marché sur cette technologie.

Des disparités sur les objectifs à atteindre

Les émissions de CO2 des groupements de constructeurs automobiles s'élèvent en moyenne à 99 g CO2/ km depuis le début de l'année 2025. Ces groupements restent donc à 6 g CO2/km de l'objectif moyen de 92 g CO2/km pour la période 2025-2027. Par rapport au mois précédent, la quasi-totalité des groupements ont réduit leur écart par rapport à l'objectif de 1 g CO2/km.

Les groupements Nissan et BMW, récemment créés, respectent actuellement leurs objectifs 2025-2027 (respectivement 15 et 2 g CO2/km en dessous de l'objectif), tandis que le groupement Mercedes-Volvo-Polestar-Smart accuse un retard de 1 g CO2/km. Le groupement Volkswagen demeure quant à lui le plus en retard, dépassant son objectif de 11 g CO2/km.

En examinant les marques automobiles de manière individuelle, Tesla et BYD affichent les meilleures performances en matière de conformité, avec respectivement 91 et 82 g de CO2/km de moins que leurs objectifs moyens projetés pour la période 2025-2027. Suivaient Volvo (30 g de CO2/km de moins), Mini (17 g de CO2/km de moins) et Cupra (16 g de CO2/km de moins).

Nissan (30 g de CO2/km de plus), Seat (25 g de CO2/km de plus), Mazda (22 g de CO2/km de plus) et Audi (22 g de CO2/km de plus) présentent actuellement les écarts les plus importants en matière d'objectifs.