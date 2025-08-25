Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Les ventes de véhicules électriques bondissent de 58 % en Allemagne

Publié le 25 août 2025

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Pour le septième mois consécutif, les immatriculations de véhicules électriques ont progressé en Allemagne en juillet 2025. Un gain de 58 % qui permet au marché mensuel de rester dans le vert. Malgré cela, la chute est de 2,5 % depuis le début de l'exercice.
ventes Allemagne juillet 2025
Les ventes allemandes de BMW ont progressé de 15,8 % en juillet 2025 et de 5,7 % depuis le début de l'année. ©BMW

Avec un total de 264 802 immatriculations, le marché allemand a enregistré une croissance de 11,1 % en juillet 2025, selon les chiffres de l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA). Depuis le début de l'année, il reste toutefois en repli de 2,5 %, avec 1 667 591 unités.

 

Cela étant, le marché reste fragile. La progression en juillet 2025 s'explique en partie par un effet de base : de nouvelles règles européennes d'homologation étaient entrées en vigueur en juillet de l'année dernière, ce qui avait conduit à des immatriculations de manière anticipée en juin.

 

Pour Constantin M. Gall, analyste chez EY : "Les particuliers comme les entreprises reportent leurs achats face à une économie affaiblie et des perspectives très incertaines."

 

18,4 % des ventes en électriques

 

Le marché a été porté par la forte demande pour les SUV (+24 %), le segment dominant du marché, mais surtout par les motorisations 100 % électriques, dont les ventes ont bondi de 58 %, à 48 614 unités.

 

Les immatriculations sur ce segment ont représenté 18,4 % du marché, soit le même niveau qu'en juin et que la moyenne observée en 2023, avant le plongeon de 2024, à 13,5 %.

 

Les voitures électriques confirment leur redressement, avec un septième mois consécutif de croissance, après l'effondrement des ventes en 2024, lié à la suppression brutale des aides publiques en décembre 2023.

 

Exception notable : Tesla, dont les immatriculations ont chuté de 55,1 % en juillet, à seulement 1 110 unités. Elles ne représentent plus que 2,2 % des ventes de voitures électriques pour le mois écoulé. Depuis janvier, la marque américaine totalise 10 000 immatriculations, en baisse de 57,8 %.

 

Pour BYD, la dynamique est bien différente. Le chinois a écoulé 1 126 unités sur le mois (+389,6 %), et affiche 7 449 voitures depuis le début de l'année (+420,2 %).

 

Peugeot, Citroën et DS plongent

 

En juillet, la marque Volkswagen demeure l'incontestable leader du marché (51 938 ; +25,5 %), devant Mercedes-Benz (24 648 ; +7,1 %) et BMW (24 523 ; +15,8 %). Skoda est au pied du podium mensuel avec 23 379 unités (+23,7 %).

 

Dans ce contexte électrique, Renault affiche une croissance de 47,5 %, avec 5 072 immatriculations. Dacia gagne 19,1 %, avec 7 224 unités.

 

Chez Stellantis, les choses ne s'arrangent pas : Peugeot (-15,9 %), Citroën (-9,5 %) et DS (-15,6 %) perdent du terrain en juillet.

 

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

En France, Renault domine les immatriculations de véhicules électriques

En France, Renault domine les immatriculations de véhicules électriques

Les entreprises portent les ventes de voitures électriques en France

Les entreprises portent les ventes de voitures électriques en France

Poids lourds : le marché européen s’essouffle

Poids lourds : le marché européen s’essouffle

Le marché des flottes a limité la casse en juillet 2025

Le marché des flottes a limité la casse en juillet 2025

Véhicule électrique : la France décroche quand l'Europe accélère

Véhicule électrique : la France décroche quand l'Europe accélère

Les clients particuliers désertent le marché automobile français

Les clients particuliers désertent le marché automobile français

Laisser un commentaire

cross-circle