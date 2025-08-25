Les ventes de véhicules électriques bondissent de 58 % en Allemagne

Pour le septième mois consécutif, les immatriculations de véhicules électriques ont progressé en Allemagne en juillet 2025. Un gain de 58 % qui permet au marché mensuel de rester dans le vert. Malgré cela, la chute est de 2,5 % depuis le début de l'exercice.

Les ventes allemandes de BMW ont progressé de 15,8 % en juillet 2025 et de 5,7 % depuis le début de l'année. ©BMW

Avec un total de 264 802 immatriculations, le marché allemand a enregistré une croissance de 11,1 % en juillet 2025, selon les chiffres de l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA). Depuis le début de l'année, il reste toutefois en repli de 2,5 %, avec 1 667 591 unités.

Cela étant, le marché reste fragile. La progression en juillet 2025 s'explique en partie par un effet de base : de nouvelles règles européennes d'homologation étaient entrées en vigueur en juillet de l'année dernière, ce qui avait conduit à des immatriculations de manière anticipée en juin.

Pour Constantin M. Gall, analyste chez EY : "Les particuliers comme les entreprises reportent leurs achats face à une économie affaiblie et des perspectives très incertaines."

18,4 % des ventes en électriques

Le marché a été porté par la forte demande pour les SUV (+24 %), le segment dominant du marché, mais surtout par les motorisations 100 % électriques, dont les ventes ont bondi de 58 %, à 48 614 unités.

Les immatriculations sur ce segment ont représenté 18,4 % du marché, soit le même niveau qu'en juin et que la moyenne observée en 2023, avant le plongeon de 2024, à 13,5 %.

Les voitures électriques confirment leur redressement, avec un septième mois consécutif de croissance, après l'effondrement des ventes en 2024, lié à la suppression brutale des aides publiques en décembre 2023.

Exception notable : Tesla, dont les immatriculations ont chuté de 55,1 % en juillet, à seulement 1 110 unités. Elles ne représentent plus que 2,2 % des ventes de voitures électriques pour le mois écoulé. Depuis janvier, la marque américaine totalise 10 000 immatriculations, en baisse de 57,8 %.

Pour BYD, la dynamique est bien différente. Le chinois a écoulé 1 126 unités sur le mois (+389,6 %), et affiche 7 449 voitures depuis le début de l'année (+420,2 %).

Peugeot, Citroën et DS plongent

En juillet, la marque Volkswagen demeure l'incontestable leader du marché (51 938 ; +25,5 %), devant Mercedes-Benz (24 648 ; +7,1 %) et BMW (24 523 ; +15,8 %). Skoda est au pied du podium mensuel avec 23 379 unités (+23,7 %).

Dans ce contexte électrique, Renault affiche une croissance de 47,5 %, avec 5 072 immatriculations. Dacia gagne 19,1 %, avec 7 224 unités.

Chez Stellantis, les choses ne s'arrangent pas : Peugeot (-15,9 %), Citroën (-9,5 %) et DS (-15,6 %) perdent du terrain en juillet.