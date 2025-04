Les constructeurs américains largement touchés par les droits de douane

Présentés comme un remède pour relancer la production aux États-Unis, les droits de douane vont, pour l'heure, largement impacter les constructeurs américains. Ainsi, la part des véhicules importés outre-Atlantique était de 18 % pour GM en 2024. Bien supérieure à nombre de groupes japonais ou européens.

GM est le troisième constructeur le plus touché par les droits de douane américains car 18 % de ses ventes mondiales en 2024 concernaient des véhicules importés aux États-Unis. ©GM

En imposant des droits de douane supplémentaires aux importations automobiles, Donald Trump affirme vouloir relancer la production américaine. Ce sera peut-être le cas à terme, mais en attendant, cette mesure va aussi largement pénaliser les constructeurs locaux.

Pour planter le décor, sur les 16,1 millions de véhicules vendus en 2024 aux États-Unis, environ 6,3 millions ont été importés, en grande partie du Mexique et du Canada.

Selon une étude de Jato, les trois constructeurs américains, Ford, GM et Stellantis, vont finalement être davantage pénalisés que bien des constructeurs japonais ou européens.

La part des véhicules importés aux US dans les ventes mondiales des Big Three se monte à 12,6 %. Pour les trois plus grands groupes japonais (Toyota, Honda et Nissan), souvent montrés du doigt par le président américain, cette part se limite à 8,5 %.

Elles se limitent même à 6,9 % pour les trois européens (Groupe VW, Mercedes-Benz et BMW).

En regardant les chiffres par groupe, ceux qui ont la plus grosse part de véhicules importés aux États-Unis sont Mazda, Subaru et GM.

Ainsi, sur les 1,28 million de ventes mondiales de Mazda, 343 000 ont été réalisées aux US avec des modèles importés, soit 27 %. Pour Subaru, la part des véhicules importés aux US dans ses ventes a atteint 26 %. Heureusement, le nippon possède une usine dans l'Indiana qui alimente le marché américain qui représente 71 % de ses ventes mondiales.

Enfin, les modèles importés aux US représentaient 18 % de ventes globales de GM. Pour Stellantis, cette part est de 10 % et de 9,4 % pour Ford.

Les groupes européens sont finalement derrière les américains, avec 8,5 % pour le groupe BMW, 8 % pour Mercedes et 6,1 % pour le groupe VW.

Si l'on regarde par marque, Mazda et Subaru sont logiquement les plus affectées. Viennent ensuite Kia (16 %), Hyundai (13 %) et Mitsubishi (13 %).

Dans l'univers premium, les marques Infiniti, Lexus et Land Rover sont les plus exposées, avec respectivement 41 %, 32 % et 24 % de leurs ventes mondiales importées aux US.

Et la France dans tout ça ? Nous n'exportons que très peu de véhicules vers les États-Unis. Bien qu'anglais, Ineos serait le plus touché dans l'Hexagone, car 68 % de ses ventes 2024 de Grenandier ont pris la direction des États-Unis. Et le fameux 4x4 est produit dans l'ancienne usine Smart/Mercedes de Hambach (57).