200 000 voitures produites en Europe seraient touchées par les droits de douane imposés par Trump

Sur les quelque 900 000 véhicules exportés d'Europe vers les États-Unis en 2024, 42 % appartenaient au segment D. Dans l'hypothèse où les 25 % de taxes supplémentaires resteraient appliqués durant toute l'année 2025, le cabinet Inovev estime que le volume d'exportation pourrait baisser de 200 000 unités.

Les exportations de Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60 ou Audi Q3 vers les États-Unis pourraient ralentir en 2025. ©Mercedes-Benz

Depuis la mise en place de 25 % de droits de douane supplémentaires pour les véhicules importés aux États-Unis, la planète automobile s'inquiète. L'Europe n'échappe pas aux interrogations. Mais combien de voitures fabriquées en Europe traversent l'Atlantique ?

Selon des données compilées par le cabinet Inovev, l'Union européenne a envoyé 730 000 véhicules aux États-Unis en 2024, pour une valeur totale estimée à 38,5 milliards d'euros selon les estimations de l'ACEA. À ce volume, il convient d'ajouter 130 000 unités partant du Royaume-Uni. Le total atteint donc 860 000 unités.

Selon Eurostat et la SMMT, un peu plus de 900 000 véhicules ont été exportés depuis l’Europe : 806 000 depuis l’Union européenne (source Eurostat) et 102 000 depuis la Grande-Bretagne (source SMMT).

Le segment D représente 42 % des exportations européennes



Dans les deux cas, les États-Unis sont la première destination de modèles fabriqués en Europe, avec une part de 21,5 % des exportations totales de véhicules.

Sans réelle surprise, le marché américain aime plutôt les grosses voitures. Ainsi, les modèles du segment D s'adjugent 42 % des exportations, le segment E 28 % et le C 20 %.

Le groupe Volkswagen représente 26 % de ce total, Mercedes-Benz 24 %, BMW 19 %, Volvo 13 % et JLR 12 %. Les autres se répartissant les 6 % restants.

Quel pourrait être l'impact de ces 25 % de droits de douane supplémentaires sur le volume d'exportation depuis l'Europe ?

Les variables sont nombreuses pour tenter d'y voir plus clair. Mais une chose est sûre, selon Inovev, l'impact sera forcément corrélé à la durée d'application de ses frais supplémentaires et au taux, pouvant évoluer au fil des négociations.

Le cabinet affirme : "Si cette surtaxe était amenée à courir sur toute l’année 2025 au taux constant de 25 %, Inovev estime que les exportations pourraient baisser de 200 000 unités par rapport à 2024."

Dans cette hypothèse où 200 000 véhicules manqueraient à l'appel, les voitures des segments C et D pourraient être les plus touchées, car l'impact des taxes sur leur prix serait vraiment significatif et assez difficile à "digérer".