Le Volkswagen T-Roc et la Dacia Sandero au coude à coude pour dominer l'Europe en août 2025

Jusqu’à présent dominé par la Dacia Sandero, le véhicule le plus vendu en Europe au mois d'août 2025 pourrait être, pour la première fois de l'année, le Volkswagen T-Roc. Toutefois, selon le classement mensuel Data Force, seules 836 immatriculations les séparent et tous les pays n'ont pas encore donné leurs chiffres.

Le T-Roc est bien parti pour être le modèle le plus vendu en Europe au mois d'août 2025. ©Volkswagen

Le Volkswagen T-Roc pourrait bien détrôner la Dacia Sandero et la Renault Clio en Europe. En effet, Data Force, en partenariat avec Automotive News, vient de publier le classement mensuel des modèles les plus vendus sur le Vieux Continent. Selon le document, le SUV allemand s’est écoulé à 14 252 unités en août 2025, en croissance de 12 %. La Dacia Sandero, de son côté, enregistre une chute de ses immatriculations de 11 % pour atteindre les 13 416 véhicules vendus. Elle était le modèle le plus vendu en juillet 2025.

Comme le précise Automotive News, ces chiffres ne sont pas encore définitifs dans la mesure où certains pays n’ont pas encore publié leurs ventes et seuls 836 immatriculations séparent le T-Roc du Sandero. Si les chiffres sont définitivement validés, pour la première fois de l’année, le SUV allemand deviendrait le véhicule le plus vendu sur un mois. Notons que le classement prend en compte l’Union européenne, le Royaume-Uni et les EMEA.

Le Volkswagen Tiguan, avec 11 834 ventes en croissance de 6,2 %, se hisse à la troisième position tandis que la Renault Clio voit ses ventes chuter de -0,8 % avec 11 799 et descend à la quatrième place. Elle est suivie de la Toyota Yaris Cross avec 11 558 unités mises à la route. Entre la voiture allemande, française et japonaise, le nombre de véhicules vendus est très proche. Le reste du classement se compose du Hyundai Tucson (10 749), de la Toyota Yaris (9 491), du Dacia Duster (9 442), de l’Opel Corsa (9 358) et de la Volkswagen Golf (9 350).

La Sandero domine le classement sur les huit premiers mois de 2025

À l’échelle du top 50, la Citroën C3 voit ses ventes bondir de 98 % par rapport à août 2024 et prend la 19e place. De son côté, la Tesla Model Y, modèle phare du constructeur américain, arrive à la 16e place et chute de 38 % avec 8 183 véhicules mis à la route en août 2025, contre 13 309 véhicules vendus en août 2024. La Volkswagen Polo (21e place) et la Peugeot 208 (13e place) trébuchent respectivement de 32,1 et 21,9 %, à 8 463 et 7 067.

Sur les huit premiers mois de l’année 2025, le T-Roc se trouve à la troisième place avec 141 600 unités immatriculées, en légère baisse de 1,2 % par rapport à 2024. En revanche, la Dacia Sandero et la Renault Clio conservent leur première et seconde places, avec respectivement 166 009 et 149 768 voitures vendues. Notons cependant la baisse de 9,1 % des immatriculations de la Sandero par rapport à l’année 2024 et l’augmentation de 5,8 % pour le modèle de la marque au losange.

Le Tiguan prend la quatrième place avec 131 338 unités écoulées (+10,5 sur la même période en 2024) tandis que la Peugeot 208 atteint la cinquième place avec 129 366 véhicules immatriculés (+10,5 sur la même période en 2024). Ces véhicules sont suivis de la Volkswagen Golf, de la Toyota Yaris Cross, de la Dacia Duster, du Peugeot 2008 et de l’Opel Corsa.