Léger recul des ventes de Dacia au premier semestre 2025

Avec 356 084 unités écoulées, Dacia voit ses ventes baisser de 0,7 % au premier semestre 2025. Un léger recul qui s’explique en grande partie par le Duster en Turquie, désormais vendu sous la bannière Renault. Malgré cela, la marque roumaine reste tout de même solide en Europe, notamment grâce à la Sandero.

Avec plus de 38 000 commandes et 17 329 unités écoulées, les débuts du Dacia Bigster sont plutôt réussis. ©Dacia

Alors que le groupe Renault enregistre une hausse de 1,3 % de ses ventes globales pour atteindre 1 169 773 véhicules vendus, Dacia voit quant à elle ses immatriculations reculer au premier semestre 2025. La marque roumaine accuse en effet une baisse de 0,7 % de ses ventes mondiales et affiche un total de 356 084 unités écoulées.

Selon le constructeur, cette légère diminution à l’échelle mondiale s’explique en grande partie par l’arrêt de la commercialisation du Duster sur le marché turc, désormais vendu sous la marque Renault. Dacia conserve toutefois une belle part de marché à 4,1 % (VP + VU).

En revanche, les ventes de Dacia progressent de 1,1 % en Europe, grâce à un total de 308 957 immatriculations écoulées rien que sur ce marché. Avec une part de marché de 4,5 %, en progression de 0,1 point, la marque maintient sa neuvième place sur le marché VP et conforte même sa position dans le top 3 des ventes européennes à client particulier.

Autre fait marquant, 23,5 % des immatriculations de Dacia concernent des motorisations électrifiées au premier semestre 2025, en progression de 14,4 points. Les véhicules hybrides représentent 17,2 % de ses ventes, en hausse de 11,8 points, tandis que la part des ventes électriques atteint désormais 6,2 % (+2,6 points).

Top départ pour le Bigster

Avec 151 948 exemplaires vendus dans le monde au premier semestre 2025, la Dacia Sandero enregistre une baisse de 7,8 % de ses immatriculations. La citadine demeure néanmoins le modèle le plus vendu en Europe cette année (VP), tous canaux de clients confondus. Elle est le véhicule le plus vendu à client particulier en Europe depuis 2017.

Le Dacia Duster voit également ses ventes mondiales reculer de 4,5 %, avec 108 510 unités. Il reste le premier SUV vendu à particulier en Europe alors que la troisième génération du Duster a enregistré près de 200 000 commandes depuis son lancement il y a un an.

Troisième modèle le plus vendu par la marque dans le monde, le Dacia Jogger subit quant à lui une chute de 16,8 %, terminant à 42 381 unités. Selon le constructeur, cette forte baisse est due au déclin du marché du segment C hors SUV. Seul véhicule électrique de Dacia, la Spring voit quant à elle ses ventes mondiales bondir de 62,5 %, grâce à 19 452 exemplaires vendus au premier semestre 2025.

Enfin, le Dacia Bigster, dont les commandes sont ouvertes depuis janvier 2025, affiche un total de 17 329 unités immatriculées. Pour ce modèle, 69 % des ventes sont en motorisation hybrid 155, et 88 % dans les finitions les plus hautes (Extreme et Journey). Le C-SUV de Dacia apparaît alors comme un véritable atout pour de la conquête, avec 80 % de ses clients français venus de la concurrence.