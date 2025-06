Panne de courant sur le marché de l’électrique

En mai 2025, les ventes de voitures électriques ont chuté de 18,7 %, à 19 414 unités, soit une part de marché de 15,7 %. Depuis le début de l’année, l’électrique accuse ainsi une baisse de 7,1 %. À ce stade, l’hybride reste donc la seule motorisation qui voit ses immatriculations progresser.

La ë-C3 représente plus de la moitié des ventes de Citroën en électrique en mai 2025. ©Citroën

L’électrique semble subir une panne de batterie en 2025. Et pour cause, les ventes de voitures électriques ont chuté de 7,1 % sur les cinq premiers mois de l’année, pour ne représenter que 119 475 exemplaires écoulés, contre 128 560 unités sur la même période en 2024.

Le constat est encore pire pour le seul mois de mai 2025. Selon AAA Data, les immatriculations des modèles électriques se sont en effet effondrées de 18,7 %, à 19 414 unités. L’électrique ne possède désormais plus que 15,7 % de part de marché, contre 16,9 % en mai 2024. Un signal très mauvais pour les mois à venir…

Dans un marché en déclin (-12,5 %), seules les immatriculations de véhicules hybrides non rechargeables font de la résistance en mai 2025. Les modèles hybrides (HEV) affichent en effet un total de 53 583 mises à la route pour ce cinquième mois de l’année, soit une hausse de 20,3 %.

De leur côté, les véhicules essence (-30,2 % ; 30 217 exemplaires) et diesel (-39,3 % ; 6 926 ex.) continuent, sans grande surprise, de perdre en part de marché. Les hybrides rechargeables (PHEV), qui prennent de plein fouet les mesures politiques, perdent également -19,8 % (8 180 ex.), au même titre que le superéthanol (-68,2 % ; 970 ex.) et le GPL (-2,2 % ; 4 629 ex.).

Percée des constructeurs chinois

Si le marché de l’électrique accuse une forte baisse au mois de mai 2025, quelques constructeurs parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu. En première ligne, on peut relever Citroën qui voit ses ventes de modèles électriques décoller de 551,7 % sur ce cinquième mois de l’année, à 2 796 unités vendues.

Ainsi, en mai 2025, plus de 30 % des immatriculations de la marque aux chevrons concernaient des voitures électriques. Une performance que l’on peut notamment attribuer à la Citroën ë-C3, qui enregistre un total de 1 500 mises à la route (+4 900 %) mais aussi aux débuts de la commercialisation du ë-C3 Aircross, dont 920 exemplaires ont déjà été écoulés.

Parmi les autres gagnants sur l’électrique en mai 2025 figure également Audi. Le constructeur aux anneaux a affiché un total de 1 191 unités vendues sur ce segment, soit une progression de 148,1 %. Les véhicules électriques représentent par ailleurs plus d’un tiers des ventes d’Audi sur ce cinquième mois de l’année.

Au sein du groupe VW, Skoda (+20,7 % ; 908 exemplaires) et Cupra (+15,9 % ; 504 ex.) sont aussi dans le vert, tandis que du côté de chez Ford, la marque américaine voit ses immatriculations bondir de 290 % en mai 2025, à 429 unités. Kia (+94,5 % ; 463 ex.), Mercedes-Benz (+15,4 % ; 368 ex.) et Mini (+49,7 % ; 488 ex.) font également partie des bons élèves.

Mais la plus grosse percée sur l’électrique est à attribuer aux constructeurs chinois, dont la plupart sont arrivés sur le marché français l’an dernier. À titre d’exemple, on peut relever BYD qui progresse de 414,7 %, avec 664 modèles immatriculés en mai 2025, ou encore XPeng qui bondit de 2 450 % (255 unités). Seul MG enregistre une contre-performance (-46,6 % ; 365 unités), bien que ses immatriculations toutes énergies confondues soit en forte hausse.