Le marché européen grimpe de 10 % en septembre 2025

Avec 888 672 immatriculations enregistrées en septembre 2025, le marché européen a grimpé de 10 %. Les véhicules électriques, avec 167 586 unités, s'adjugent 18,9 % des ventes. Après neuf mois d'activité, la croissance est de 0,9 %, avec un peu plus de huit millions de mises à la route.

Citroën a enregistré une croissance de 43,9 % en septembre 2025. Depuis janvier, la marque aux chevrons recule toutefois de 4,8 %. ©Citroën

Pour le troisième mois consécutif, le marché automobile européen est en croissance au mois de septembre 2025. Les immatriculations ont progressé de 10 %, à 888 672 unités, selon les chiffres de l'ACEA.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le nombre de véhicules neufs vendus atteint 8 057 335 millions, une hausse de 0,9 %.

18,9 % de VE en septembre 2025

Les voitures électriques, avec un total de 1 300 188 immatriculations depuis janvier (+24,1 %), voient leur part croître à 16,1 % des ventes contre 13,1 % fin septembre 2024. Un pourcentage toutefois "toujours inférieur au rythme requis actuellement pour la transition", note l'association des constructeurs européens.

Sur le seul mois de septembre, la croissance des VE est de 20 %, à 167 586 unités. De quoi afficher une part de marché mensuelle de 18,9 %.

L'ACEA a de nouveau réclamé la semaine dernière un "recalibrage pragmatique" de la règlementation européenne, qui prévoit une interdiction des ventes de voitures neuves thermiques et hybrides en 2035.

Trois des quatre principaux marchés nationaux au sein de l'UE ont enregistré des hausses de leurs immatriculations de véhicules électriques sur les neuf premiers mois : +38,3 % en Allemagne, +12,4 % en Belgique et +3,9 % aux Pays-Bas. Elles ont légèrement baissé en France (-0,2 %), mais se reprenaient sur le seul mois de septembre (+11,2 %).

Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs européens : elles représentent 34,7 % du total des ventes sur la période allant de janvier à septembre. Il s'est vendu près de 2,793 millions de véhicules neufs hybrides (+16,4 %).

Les PHEV ont totalisé 722 914 unités (+31,1 %) pour représenter 9 % du marché contre 6,9 % un an plus tôt. La part des ventes de voitures neuves à moteur à essence ou diesel continue de diminuer, à 37 % fin septembre, contre 46,8 % un an avant.

Stellantis toujours à la peine

Dans ce contexte, le groupe Volkswagen a vendu 241 368 voitures en septembre 2025 (+11,1 %) et 2,214 millions d'unités sur les neuf premiers mois (+4,8 %), soit 27,5 % de part du marché au total (contre 26,5 % un an auparavant).

Le numéro deux, Stellantis, a augmenté ses ventes de 10,5 % en septembre, à 133 305, tiré par les marques Citroën et Fiat, mais ses ventes reculent de 7,2 % sur l'ensemble des neuf mois (à 1,276 million). Il compte pour 15,8 % du marché des véhicules neufs sur neuf mois, contre 17,2 % un an avant.

Les ventes du groupe Renault ont affiché une hausse de 14,4 % en septembre (avec +27,6 % pour la seule marque Dacia), à 100 817 véhicules, et de 6,6 % sur les neuf mois (+6,9 % pour la marque Renault), à quelque 915 000 voitures neuves. Soit 11,4 % du marché, contre 10,7 % fin septembre 2024. (avec AFP)