Le marché européen toujours bien orienté en août 2025

Avec 677 786 immatriculations VP en août 2025, le marché de l'Union européenne confirme son embellie avec une croissance de 5,3 %. En revanche, depuis le début de l'année, il reste légèrement déficitaire (-0,1 %).

Avec +41,3 % d'immatriculations en août 2025, Citroën est (avec Alfa Romeo +63,7 % et Fiat +13,2 %) une locomotive pour Stellantis. ©Citroën/William Crozes/Continental Productions

Après un mois de juillet positif (+7,4 %), les immatriculations de VP dans l'Union européenne ont encore progressé de 5,3 % en août 2025.

En effet, selon les chiffres publiés par l'association des constructeurs européens (ACEA), 677 786 véhicules ont pris la route.

Malgré cette croissance mensuelle, le marché reste légèrement négatif depuis le début de l'année 2025 (-0,1 %), avec 7 168 848 unités.

Les voitures hybrides restent les plus populaires auprès des acheteurs, avec 34,7 % des immatriculations sur la période allant de janvier à août. Les hybrides rechargeables ont, elles, représenté 8,8 % du marché. L'essence et le diesel continuent à reculer, pour représenter à eux deux 37,5 % du marché, contre 47,6 % en août 2024.

La part des voitures électriques s'est maintenue à 15,8 % du marché sur les huit premiers mois de l'année, "un rythme toujours inférieur au rythme requis à ce stade de la transition", alors que les ventes de cette motorisation en Europe doivent atteindre 100 % en 2035.

Les immatriculations de véhicules électriques au sein de l'UE ont bondi de 30,2 % en août, et de 24,8 % sur les huit premiers mois de l'année, pour ainsi atteindre 1 132 603 immatriculations.

BYD a triplé ses ventes en août

Le groupe Volkswagen reste en tête et creuse même l'écart avec son dauphin Stellantis. En effet, l'allemand progresse de 6,3 % sur le mois et de 4,1 % depuis janvier. Dans le même temps, Stellantis progresse de 3,4 % en août, mais recule de 8,9 % depuis le début de l’exercice. Le groupe Renault, avec 69 562 unités, gagne 8,1 % sur le mois et 5,8 % après huit mois d'activité.

Les plus gros taux de croissance sont, logiquement, à mettre à l'actif des constructeurs chinois car leurs volumes restent encore mesurés. Ainsi, BYD enregistre une croissance de 201,3 % en août avec 9 130 immatriculations et de 244 % depuis janvier (67 632 unités). SAIC (MG) affiche +59,4 % en août (12 822 unités) et +33,1 % depuis janvier (136 629 unités).