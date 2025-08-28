Le marché européen se relance en juillet 2025

Grâce à une poussée des voitures électriques (+39,1 %) en Europe, le marché affiche une croissance des immatriculations de 7,4 % en juillet 2025. Depuis le début de l'exercice, 6,49 millions de véhicules neufs ont pris la route dans le continent, soit un léger repli de 0,7 %.

Avec Cupra (+49,6 %), Skoda (+30,3 %) est une des locomotives du groupe VW en Europe qui affiche 28,7 % de PDM en juillet 2025. ©Skoda

Après une chute de 7,3 % en juin 2025, le marché européen a rebondi en juillet avec une croissance des immatriculations de 7,4 %.

En effet, selon les chiffres de l'ACEA, 914 680 véhicules ont pris la route en ce premier mois de l'été. De quoi atténuer la baisse depuis janvier à seulement 0,7 %, à 6 491 448 unités.

Contrairement à la France, le marché de l'Union est soutenu par les ventes de voitures électriques (+39,1 %), hybrides (+14,3 %) et hybrides rechargeables (+56,9 %). Ainsi, 142 699 VE, 313 221 hybrides et 91 190 PHEV ont été mis à la route durant le mois.

Depuis le début de l'année, les VE totalisent déjà 1 011 903 unités, un chiffre en croissance de 24,2 %.

Cela étant, la part des VE reste relativement basse avec 15,6 % en juillet et le même chiffre depuis le mois de janvier, "encore loin de ce qu'il devrait être à ce stade de la transition", avance le communiqué de l'ACEA.

L'organisme a d'ailleurs précisé cette semaine que les objectifs de vendre 100 % de voitures électriques en Europe en 2035 étaient "inatteignables".

Malgré la bonne santé du marché de l'électrique, Tesla poursuit son plongeon avec 42,4 % de perdus en juillet et 43,5 % depuis le début de l'exercice.

Sur l'ensemble du marché, le groupe Volkswagen gagne encore du terrain avec une croissance de 13,7 %, lui permettant d'afficher une part de marché de 28,7 % sur le mois (+1,6 point) et 27,5 % depuis janvier (+1,2 point).

Stellantis perd toujours du terrain

Avec un recul mensuel de 0,9 %, Stellantis voit sa part de marché diminuer de 1,2 point, passant de 16,1 à 14,9 %. Depuis le début de l'exercice, les chiffres ne sont pas meilleurs avec des immatriculations en repli de 9,9 % et une part de marché abaissée de 1,7 point (17,8 % vs 16,1 %).

Le groupe Renault, en hausse de 9,4 % en juillet, grignote 0,2 point de part de marché (10,6 %). Depuis janvier, avec une croissance de 5,6 %, le français s'adjuge 11,8 % du marché VP, soit 0,7 point de gagné.

Dans ce contexte, les marques chinoises, recensées par l'ACEA, sont très bien orientées, même si les volumes restent encore relativement faibles. Ainsi, SAIC Motor (MG) affiche +17,3 % en juillet (16 695 unités) et +30,8 % depuis janvier (123 790 unités).

Même chose pour BYD, où la croissance mensuelle est impressionnante avec 206,4 %, mais ne représentant que 9 698 immatriculations. Après sept mois d'activité, la marque chinoise progresse de 251,3 %, avec 58 434 unités.