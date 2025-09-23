Les constructeurs chinois performent sur les PHEV

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 3 min de lecture

Durant le mois d'août 2025, les ventes de véhicules électriques ont progressé de 27 % en Europe, selon les chiffres de Jato. Les constructeurs chinois continuent de gagner du terrain. Mais pas forcément là où on les attend.

Trois modèles chinois PHEV, dont le BYD Seal U, sont dans le top 10 de la catégorie en août 2025. ©BYD

Bien que les ventes de véhicules électriques reculent en France, au niveau européen la progression est bien là. En effet, durant le mois d'août 2025, Jato a comptabilisé 159 746 immatriculations de modèles électriques, soit une croissance de 27 %. La part de marché bondit de 3,5 points, à 20,2 %. La tendance est encore meilleure pour les PHEV avec des ventes en hausse de 59 % et une part de marché de 10,6 % (+3,6 points). Il faut dire que le marché mensuel dans son ensemble ne progresse que de 5 %, à 790 177 unités. Dans ce contexte, la marque Volkswagen domine le segment électrique avec 16 523 unités (+45 %) devant Tesla (-23 %) et BMW (+7 %). Cependant, le classement par modèle reste dominé par Tesla, avec la Model Y au sommet sur le mois (8 330 ; -37 %), suivi du Skoda Elroq (6 450) et de la Model 3 (6 382 ; +15 %). Pour revenir sur la croissance des PHEV, Jato souligne la progression des marques chinoises qui contournent ainsi les droits de douane européens sur les VE. Ainsi, les PHEV chinois n'étaient que 779 en août 2024 et ils ont atteint 11 064 unités en août 2025. BYD s'affiche maintenant comme la 8e marque dans la catégorie des PHEV et trois modèles chinois (BYD Seal U, Jaecoo J7, MG HS) sont dans le top 10 des ventes. Toutes énergies confondues, le VW T-Roc a dominé le mois avec 14 693 unités (+14 %), devant la Dacia Sandero (13 834 ; -11 %). La Toyota Yaris Cross complète le podium avec 12 201 unités (-8 %).

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet