Voitures d'occasion : les temps forts de l'année 2025

L'actualité a été riche pour les entreprises opérant sur le marché des voitures d'occasion en 2025. Les constructeurs comme les distributeurs ont poursuivi leurs investissements afin de structurer leurs activités et dégager toujours plus de rentabilité. Le point sur ce qu'il faut retenir.

Sur le marché français, Spoticar demeure la référence en volume de transactions de voitures d'occasion. ©JA

Après une nouvelle année sous haute tension, le marché des voitures d'occasion confirme qu’il est devenu un terrain stratégique majeur pour l’ensemble de la filière automobile. En 2025, constructeurs et distributeurs ont dû composer avec une actualité dense, marquée par des arbitrages permanents entre volumes, valeur et rentabilité.

Face à ces enjeux, les investissements se sont poursuivis, parfois intensifiés, pour structurer durablement les organisations, professionnaliser les pratiques et sécuriser la performance économique. Retour sur une année 2025 révélatrice des profondes mutations à l’œuvre sur le marché du VO.

Stellantis ouvre grand la porte aux agents

Faisant face à des flux de véhicules d'occasion pas toujours aisés à revendre, Stellantis se donne plus de moyens. La stratégie du constructeur passe notamment par son réseau de réparateurs agréés que David Guérin, le directeur du commerce VO en France, veut intégrer à 100 % dans le maillage de Spoticar, comme il l'expliquait en octobre. Cela a valu à la captive Stellantis Finance & Services de se connecter au DMS Tec3h pour faciliter la vie des commerciaux. Stellantis misera tout autant à long terme sur sa plateforme Spoticar Trade pour dynamiser le remarketing BtoB.

BMW Group en tant qu'agent de terrain

Tandis que tous les constructeurs ont progressivement remisé leur projet de migration vers le modèle d'agent commercial, BMW Group a signé pour ce nouveau format de distribution, en commençant par Mini. Il fallait donc prendre des dispositions pour les voitures d'occasion. En France, pour ce qui relève de l'étape de reconditionnement, la filiale du constructeur a choisi de contractualiser une relation avec les CRVO d'Emil Frey France. Au bilan, la conjugaison de BMW et Mini devrait atteindre 46 000 reventes à client final. Le modèle d'agent n'a donc rien perturbé pour le moment.

Double sacre pour Toyota

À la lumière des projets concrétisés lors des derniers mois, les concessionnaires comme les jurys de professionnels du secteur des voitures d'occasion ont consacré Toyota France. D'abord aux États-Majors du VO, en mai, puis dans La Cote d'amour des constructeurs, en novembre. Dans les deux cas, la concurrence a été écrasée. Le label en lui-même, les conditions d'achat, la qualité des produits proposés ou encore le support commercial sont salués par les distributeurs.

Hyundai et sa "dark kitchen VO"

Tout se passe dans un bâtiment des plus banals, quelque part au cœur d'une zone d'activité à proximité de Perpignan (66). Derrière la façade, Hyundai France a ouvert une boutique de voitures d'occasion récentes à laquelle les clients n'accèdent que par une connexion internet. Une initiative hors du commun pour préparer le futur du commerce automobile. Au cours de rendez-vous individuels, les clients découvrent les modèles, posent leurs questions et peuvent passer commande. Leur voiture d'occasion est livrée chez le concessionnaire le plus proche ou directement chez eux.

VGRF se réinvente

Le printemps a été plein de concrétisations pour VGRF, la branche commerciale de Porsche Holding Salzburg. Cela a commencé par un contrat avec Rev Mobilities afin d'industrialiser une offre de conversion du thermique à l'électrique des véhicules utilitaires. En effet, la société d'ingénierie française formera le personnel dans les ateliers des points de vente et fournira le matériel pour effectuer du rétrofit à la demande de clients professionnels. VGRF a poursuivi en lançant le déploiement de la marque Outletcars. Quatre premiers sites ont été inaugurés en juin, à Rezé (44), Rennes (35), Béthune (62) et Cagnes (06) avec l'ambition de développer les ventes hors des labels des marques du groupe Volkswagen.

Vauban et Macard croient aux centres de reconditionnement

Deux distributeurs, deux régions différentes dans leur configuration, mais une ambition similaire : les groupes Macard et Vauban ont chacun inauguré leur tout premier centre de reconditionnement de voitures d'occasion. L'événement a eu lieu en début d'année à Castelsarrasin (82) pour le groupe Macard, fidèle partenaire de Stellantis. Le groupe familial présidé par Jean‑Louis Marty a été imité par Olivier Hossard en septembre, à Saint-Ouen-l'Aumône (95). Chacun ayant été convaincu par la nécessité d'écraser les coûts de remise en état et de libérer du temps dans les ateliers des concessions. Ils rejoignent une liste toujours plus longue de concessionnaires ayant fait ce choix stratégique de centraliser la préparation des véhicules d'occasion.

Aramis Group gagne en profitabilité

Tout comme l'allemand Auto1 Group, le français Aramis Group prouve que les pure players du VO peuvent parvenir à construire des entreprises de taille européenne rentables. À la fin de son année fiscale décalée (bouclée au 30 septembre), la filiale de Stellantis a présenté un bilan glorieux. Elle y fait état d'un Ebitda ajusté de 67,8 millions d'euros (+34,3 %) et d'un résultat opérationnel de 28,9 millions d'euros (+137 %). Un an après la présentation de son plan stratégique, la direction d'Aramis Group peut se féliciter d'être dans les clous malgré les fluctuations du marché.

Du remue-ménage chez les infomédiaires

Entre les mouvements d'actionnariat et autres événements, le secteur des plateformes de petites annonces a eu des choses à raconter en 2025. Les regards se sont rapidement tournés vers Heycar, dont la filiale française en pleine ascension a subi les conséquences d'une décision prise au siège en Allemagne. La prise a été débranchée et la performante équipe tricolore a été contrainte de se dissoudre. L'année a été marquée par les rachats de La Centrale par un groupe néerlandais et de ParuVendu par des actionnaires très ambitieux. Le monde des infomédiaires dit aussi au revoir à Antoine Jouteau, l'emblématique patron d'Adevinta, maison mère de Leboncoin, qui a décidé de tourner la page.

Les grands du BtoB redressent la barre en 2025

Après avoir mangé leur pain noir, les principaux fournisseurs de véhicules d'occasion s'accordent à dire que leur profession se porte mieux. Les voitures sont de nouveau disponibles et les ventes BtoB peuvent se faire à des rythmes en adéquation avec la taille des entreprises, comme en attestent Xavier Meney, directeur général d'ATB Auto, ou bien encore Christophe Glinche, codirigeant de Glinche Automobiles. La tenue d'Equip Auto – et plus précisément du Village Univers VO – a été l'opportunité pour ces grandes références de venir partager leurs ambitions retrouvées et leurs dernières idées. À titre d'exemple, Starterre veut capitaliser sur les services aux adhérents de son club et réaffirmer son statut de chef de file.

Des nominations aux postes clés

Cette année 2025 a été marquée par des mouvements de personnalités. Chez Renault France, Pierre Joannes-Grotz a laissé sa place de directeur du VO à Bastien Mage, transfuge de Mobilize. Du côté de Toyota, Kamel Chennouf a été appelé à succéder à Tiago Pinto.

Dans les établissements bancaires, il faut noter la promotion de Julien Peirano au poste de directeur VO de Mobilize Financial pour l'ensemble des marchés mondiaux. Retenons par ailleurs qu'Ayvens a nommé Roderick Jorna à la direction du remarketing et que CA Auto Bank a placé Diego Proietti non seulement à la tête du service remarketing des voitures d'occasion, mais aussi de Drivalia Future.

En concession, l'un des principaux transferts concerne Olivier Vicaire qui est passé du groupe Car Lovers à Car Avenue. Mais il ne faut pas oublier pour autant que chez Sipa, David Rairolle a cédé les rênes de la filiale VPN Autos à Hugo Ruiz, afin de rejoindre le siège du groupe.