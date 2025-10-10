Antoine Jouteau quitte Leboncoin

L'emblématique patron de la plateforme de diffusion d'annonces tourne une page professionnelle. Après seize années de service, Antoine Jouteau a annoncé par voie de communiqué qu'il quittait Leboncoin. La recherche d'un successeur a commencé.

Antoine Jouteau quitte ses fonctions de directeur général de la plateforme Leboncoin. ©L.Revol

Antoine Jouteau va rendre son fauteuil de patron chez Leboncoin. L'annonce a été rendue publique par le groupe, le 10 octobre 2025. Entré en 2008 au service de la place de marché, devenue la référence pour les véhicules d'occasion, il aura passé seize ans à œuvrer à l'essor de ce modèle du genre.

Diplômé de Skema Business School et de l’université Paris-Dauphine, Antoine Jouteau est d'abord passé par le monde des télécoms. Il a ensuite pris le virage du marketing digital chez PagesJaunes. En 2008, sa carrière s'accélère lorsqu'il est recruté par Leboncoin.

Il gravit les échelons jusqu'à devenir directeur général du groupe en 2015, puis PDG en 2022 lorsque le site devient la filiale d’Adevinta, entité cotée issue de la scission du groupe Schibsted. Depuis octobre 2024, Antoine Jouteau s'occupait uniquement de superviser Adevinta France.

Engagé, le capitaine du navire Leboncoin l'est aussi. Antoine Jouteau préside l’European Tech Alliance (EUTA). Au travers de cette fédération des grandes entreprises numériques européennes, il milite pour une approche responsable et régulée du numérique en opposition aux géants américains du secteur.

Dans son message sur le réseau social LinkedIn, le président démissionnaire évoque "le début d’une nouvelle exploration". Jacob Aqraou, le président exécutif d’Adevinta, assurera l'intérim en étroite collaboration avec l’équipe de direction. Natacha Jama, du fonds Blackstone, devient la directrice opérationnelle. Le groupe confirme que la recherche du successeur d'Antoine Jouteau a débuté.

Le départ de cette figure historique est un nouveau coup de tonnerre dans le monde des places de marché. En moins d'un mois, cet univers a vu La Centrale recevoir une offre de rachat de 1,1 milliard d'euros et l'entreprise ParuVendu passer dans le giron du groupe Arche.