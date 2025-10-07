Menu
ParuVendu passe dans le giron du groupe Arche

Publié le 7 octobre 2025

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
ParuVendu, spécialiste des petites annonces automobiles et immobilières, a été repris par le groupe Arche, géant du marché de l'immobilier en France. Cette consolidation des actifs a pour but d'accroître le poids de leurs sites internet face à la plateforme Leboncoin.
Laurent Radix, président de ParuVendu, aux côtés de Philippe Briand et Frédéric Chaminade, respectivement président et directeur général du groupe Arche. ©DR

L'élan de concentration se poursuit dans l'univers des infomédiaires. Le 30 septembre 2025, ParuVendu a fait l'objet d'un rachat par le groupe Arche, spécialiste des petites annonces immobilières. Un rapprochement effectué pour un montant non communiqué qui vise d'abord "à créer une alternative crédible au duopole en place", comme l'a expliqué Laurent Radix, président de ParuVendu, au Journal de l'Automobile.

 

Que les revendeurs de voitures d'occasion se rassurent, voire se réjouissent. Laurent Radix reste en poste et continuera de partager son temps avec les sujets propres à l'industrie automobile. Le groupe Arche a manifesté son envie de diversification et consacrera donc des moyens conséquents à l'infomédiaire. Là aussi, ParuVendu aspire à s'affirmer comme une autre voie pour les distributeurs.

 

Qui est le groupe OLX, le prétendant au rachat de La Centrale ?

 

"À ce jour, nous réalisons 70 % de notre activité avec l'immobilier. Notre plan de croissance tend à équilibrer les comptes avec l'automobile d'ici deux ans, révèle Laurent Radix. Cela commencera avec des actions concrètes dès le début 2026". ParuVendu compte jouer sur la qualité de service pour attirer toujours plus de professionnels et augmenter le nombre de petites annonces automobiles sur sa plateforme.

 

De lourds investissements dans l'IA

 

Un mouvement qui a déjà commencé. Dans un contexte de marché des voitures d'occasion plus difficile pour les groupes de distribution, ParuVendu a attiré, ces derniers mois, de belles références du top 100, comme le confie le président. "À terme, nous aimerions passer de 3 000 à environ 5 000 professionnels", dit-il encore.

 

Sur le plan de la recherche et du développement, l'intelligence artificielle se placera évidemment au centre des réflexions. Pour Laurent Radix, cette technologie émergente doit avant tout profiter aux distributeurs par l'ajout de nouveaux services. Elle doit par ailleurs contribuer à faciliter l'accès des internautes aux offres disponibles. Dans ce but, ParuVendu serait sur le point de lancer un agent IA compatible avec les principales interfaces du moment.

 

Comment WeeSpots s'approprie ChatGPT pour promouvoir les voitures d'occasion

 

De l'aveu de Laurent Radix, les négociations ont été très rapides avec le groupe Arche, les premières discussions ayant eu lieu en juin dernier. Pour celui qui a revendu son entreprise, "il y a eu une évidence", celle d'un alignement des visions stratégiques, des méthodes de travail et des mentalités familiales.

