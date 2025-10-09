Autobiz Italie passe entre les mains d'un ex-cadre de Hyundai

La filiale italienne de la société d'analyse de marché automobile a été confiée à Fabio Zisa. Le nouveau directeur d'Autobiz Italie travaillait précédemment pour Hyundai. Il retrouvera surtout l'environnement de Stellantis chez lequel ce spécialiste du BtoB a passé plus de dix ans.

Fabio Zisa, directeur d'Autobiz Italie. ©DR

Le groupe Autobiz a entériné, le 7 octobre 2025, par voie de communiqué, la nomination de Fabio Zisa au poste de directeur de sa filiale en Italie. Une fonction qui le rattache directement à Emmanuel Labi, le président de l'entreprise spécialisée dans l'analyse des données du marché, notamment celui des voitures d'occasion.

Fabio Zisa connaît bien cet univers de la revente des véhicules puisqu'il exerçait précédemment le rôle de directeur des ventes flottes, de la mobilité et du remarketing pour Hyundai en Italie. Un constructeur pour lequel il aura travaillé plus de six ans.

En entrant chez Autobiz Italie, ce diplômé d'économie à l'université de Pavia (Italie) revient dans un environnement familier. En effet, Fabio Zisa a travaillé pendant plus de dix ans pour Citroën, puis le groupe PSA, déjà maison mère d'Autobiz.

Dans les rangs du constructeur français, il a souvent été impliqué dans des missions liées à la relation avec des clients BtoB. D'abord responsable des grands comptes internationaux de Citroën, Fabio Zisa a ensuite été notamment responsable des comptes LLD, des ventes de VUL ou encore directeur du canal des LCD.

Il rejoint Autobiz à l'heure de relever des défis. En premier lieu, celui d'installer durablement l'entreprise comme une référence de la fourniture de données. "Je crois fermement que nos services, combinés au rôle croissant de l'intelligence artificielle, aideront nos clients à atteindre leur but avec précision, efficacité et durabilité", a partagé Fabio Zisa dans un communiqué.