Les voitures neuves ont drainé des leads en août 2025

Dans son étude mensuelle, Autobiz relève une hausse importante du nombre de leads générés par les catalogues des constructeurs automobiles. En août 2025, les voitures neuves ont suscité un regain d'intérêt aussi bien en France que sur les autres principaux marchés européens.

Dans l'Europe des cinq grands marchés, le nombre de leads a atteint des sommets en août 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Dans la chaleur suffocante du mois d'août 2025, les consommateurs sont eux aussi montés en température. D'après l'étude mensuelle réalisée par Autobiz, le nombre de leads pour des voitures neuves a significativement augmenté en France et sur les principaux marchés automobiles européens.

Dans nos contrées, le système de comptage de l'entreprise d'analyse de données a évalué à quelque 116 000 le nombre de Français ayant manifesté un intérêt certain pour une voiture au catalogue. Si ce chiffre est logiquement un peu en retrait par rapport à juillet (119 000 personnes), il est tout de même en progression de 12 % en comparaison à août 2024. Cela en fait tout de même la troisième meilleure performance de l'exercice en cours.

Un sommet européen

La France reflète alors la tendance de fond du marché européen. Les concessionnaires ont vu, à l'échelle des cinq marchés majeurs, le nombre de leads bondir de 11 %. Au total, 796 000 consommateurs ont formulé une demande d'information. Jamais depuis le début de l'année, Autobiz n'avait dénombré autant de contacts sur une période isolée. C'est même le plus haut niveau de ces douze derniers mois.

Les analystes ne partagent pas les données précises pour les autres pays. Retenons seulement que le nombre de leads a grimpé de 19 % au Royaume-Uni, de 14 % en Allemagne, de 10 % en Italie et de 8 % en Espagne. Ce qu'il faut encore convertir en immatriculations réelles.

Un taux de fidélité mis à mal

En parlant de conversion, les statistiques dévoilent par ailleurs le taux de fidélisation par les marques. En se fondant sur la comparaison entre le véhicule ciblé et celui déjà possédé par le client, Autobiz établit un indicateur à considérer par les marques. Et la tendance est au changement.

En effet, cette méthode de calcul montre qu'entre le premier et le troisième trimestre 2025, la France a perdu deux points de fidélité. L'Espagne connaît la même tendance, alors que le Royaume-Uni plonge de 14 points. En Allemagne (+7 points d'attachement) et en Italie (+1 point), les marques automobiles profitent d'un peu plus de stabilité.