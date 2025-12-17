Stellantis Finance & Services et Tec3h : un mariage atypique

Stellantis Finance & Services a ouvert une passerelle avec le DMS de Tec3h. Derrière cette relation inédite pour la captive, il y a plusieurs enjeux, à commencer par la volonté d'améliorer la performance des agents sur marché des voitures d'occasion.

Stellantis Finance & Services s'est invité dans Tec3h à la demande des agents. ©AdobeStock

Une captive financière qui travaille main dans la main avec un éditeur de DMS, et cela en toute transparence : le cas est suffisamment rare pour être souligné. C’est pourtant ce qu’ont mis en place Stellantis Finance & Services et Tec3h, comme l’ont expliqué les cofondateurs de l’éditeur spécialisé dans les outils pour les réseaux de voitures d'occasion, lors d'un entretien accordé durant Equip Auto.

Pour comprendre l’intérêt de cette coopération, il faut revenir à une autre prise de parole, quelques jours plus tôt sur le même salon. David Guérin, directeur des véhicules d’occasion de Stellantis France, y rappelait le rôle central des réparateurs agréés dans la stratégie de déploiement de la marque Spoticar.

Un message que reprend Alban Houssay, directeur marketing de Stellantis Finance & Services. "L'accord avec Tec3h s'inscrit dans notre volonté de reconnexion avec le réseau d'agents. En vérité, cette idée est à mettre au crédit des agents eux-mêmes. Ils nous ont fait la promotion de Tec3h et nous avons convenu que cette brique a une véritable valeur ajoutée", explique-t-il en revenant sur l’origine du projet.

Après avoir développé des outils pour ses propres systèmes internes, puis intégré des technologies visibles en vitrine, comme les étiquettes digitales de prix, Stellantis Finance & Services a identifié une nouvelle opportunité : s’intégrer directement dans les DMS afin de proposer des offres de financement en temps réel. "Un chantier facile et complexe. Facile, car il s'agissait simplement de faire communiquer deux environnements informatiques. Complexe, car nous devions aligner nos visions sur la place du financement dans le parcours d'achat", développe Alban Houssay.

Un volume stable de dossiers de financement en 2025

Concrètement, le dispositif permet d’évaluer automatiquement la capacité financière du client. Le vendeur peut ainsi consacrer davantage de temps au conseil et à l’accompagnement dans le choix du véhicule d’occasion. Un gain précieux pour les équipes en agence.

Pour autant, pas question de se passer des experts du financement. "Il y a une telle complexité que les clients ne peuvent pas se retrouver seuls face aux offres de financement et aux solutions de garantie et d’assurance", insiste le directeur marketing.

Alban Houssay ne fixe pas d’objectifs commerciaux spécifiques liés à Tec3h. Il préfère évoquer la performance globale. En 2025, l’activité véhicules d’occasion a généré 88 000 contrats pour Stellantis Finance & Services. "Un volume assez stable", indique la direction.

Mais derrière cette stabilité se cache une évolution marquée des usages. En un an, la location avec option d’achat (LOA) a progressé de dix points pour représenter 50 % des dossiers. Le crédit classique recule à 45 %, tandis que le crédit ballon reste marginal, à 5 %.

Une tendance qui amène Alban Houssay à considérer que "le marché entre dans l’économie du second cycle", portée notamment par la montée en puissance des véhicules électriques.

La question des buy backs s’est donc naturellement invitée dans les échanges. Sur ce point, le directeur marketing se veut rassurant. "Nous avons apporté des réponses avec du support aux distributeurs. Ces mesures doivent être renforcées en 2026. Raison pour laquelle nous allons créer de nouveaux groupes de travail", conclut-il.