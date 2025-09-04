Le marché allemand entretient sa dynamique électrique

Publié le 4 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Sur un marché allemand en croissance de 5 % en août 2025, les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de 45,7 %, à 39 367 unités, pour représenter 19 % du total. Malgré cela, depuis janvier, le repli est de 1,7 %, avec 1 874 820 mises à la route.

En Allemagne, la marque Volkswagen affiche 18,1 % de part de marché en août 2025 et 20 % après huit mois d'activité. ©Volkswagen

La bonne passe de l'électrique se confirme en Allemagne. En effet, après +58 % en juillet, les immatriculations de modèles à batterie ont bondi de 45,7 % en août 2025, pour atteindre 39 367 unités. Un volume représentant 19 % du marché. Il s'agit du huitième mois de croissance pour les VE. Si la croissance est réelle, il ne faut pas faire abstraction d'une base de comparaison favorable après la très difficile année 2024 pour le segment en raison de la fin brutale des aides à l'achat en décembre 2023. Les ventes de véhicules électriques bondissent de 58 % en Allemagne Sur l'ensemble du marché, l'agence fédérale pour l'automobile (KBA) a comptabilisé 207 229 immatriculations, en hausse de 5 %. Un chiffre encore loin des 273 417 unités d'août 2023, mais donc meilleur qu'en 2024 où l'Allemagne, comme les autres marchés européens, avait souffert de l'entrée en vigueur du règlement GSR2 qui avait éliminé certains modèles des catalogues. Depuis le début de l'exercice 2025, le repli est toutefois de 1,7 %, avec 1 874 820 mises à la route. "Rien ne plaide en faveur d'une reprise significative", souligne Constantin M. Gall, analyste chez EY, qui entrevoit une "stagnation prolongée". "L'incertitude économique et géopolitique reste très élevée" et pèse sur les commandes des particuliers et des entreprises, "et les préoccupations liées à l'emploi augmentent également", ajoute-t-il. Stellantis toujours en panne Avec des immatriculations mensuelles en hausse de 6 % (37 467), la marque Volkswagen demeure en tête avec 18,1 % de part de marché. Mercedes-Benz et BMW complètent le podium du mois d'août. Pour les marques du groupe Stellantis, seule Citroën est en croissance alors que Peugeot, DS et Opel perdent du terrain. Renault et Dacia sont sur de bonnes trajectoires.

