Un marché automobile porté à bout de bras par les ventes tactiques

Après plus d'un an de baisse ininterrompue, le marché automobile français respire enfin avec une hausse de 2,2 % en août 2025. Mais derrière ce sursaut, la réalité est moins flatteuse. La reprise tient surtout aux canaux tactiques de la location courte durée et des véhicules de démonstration, tandis que les ventes aux particuliers continuent de s’enfoncer.

Certaines marques ont abusé des ventes tactiques en août 2025. BYD a en effet immatriculé plus de véhicules de démonstration que de voitures auprès des particuliers. ©BYD

C'est le traditionnel cas du verre à moitié vide ou à moitié plein. Les plus optimistes verront un mois d'août 2025 en progression de 2,2 %, mettant fin à plus d'un an de baisse continue, les plus réalistes noteront que les canaux tactiques, la location courte durée et les véhicules de démonstration ont permis de sauver ce mois estival.

Car en se plongeant dans les chiffres, on s'aperçoit que la progression du marché est plus que fragile. Le canal des particuliers, le plus rentable pour les réseaux, recule de 3,4 %. Il n'a couvert qu'une part de marché de 45,2 %. Ce n'est pas mieux non plus sur le marché des flottes. Si le canal ventes à société et administration progresse de 6,3 %, à hauteur de 13 531 véhicules, la location longue durée (LLD) a freiné ses immatriculations. Elles ont reculé de 19,8 % pour représenter 11 514 unités.

La location courte durée en secours

En revanche, la location courte durée (LCD) et les véhicules de démonstration (VD), ventes tactiques par excellence, ont grimpé de 49,4 % pour le premier canal (6 110) et de 13,9 % (12 076) pour le second. Au total, ces deux canaux ont couvert une vente sur cinq.

Cette situation est-elle seulement un épiphénomène ? Si l'on prend du recul, on découvre que le seul canal qui est dans le vert depuis le début de l'année est celui de la LCD, qui enregistre une progression de 9,8 %, tandis que celui du véhicule de démonstration, avec une contraction de 3,8 %, baisse deux fois moins vite que le marché (-7,1 %).

Peugeot dévisse chez les particuliers

Ce mois-ci, beaucoup de constructeurs sont passés par la case "immatriculations faciles". C'est le cas par exemple de Renault. Certes, les volumes sont mesurés, mais la LCD a explosé de 190,2 % (859) et les VD ont connu une belle progression (+36,5 % ; 1 069), tandis que sur les ventes à particulier, la marque au losange a reculé de 8,1 % à 5 137, soit 39 % de ses immatriculations.

De son côté, Peugeot recule sur tous les canaux et de façon conséquente, sauf sur les deux tactiques (LCD : +72,1 % ; 1 375 /VD : +31,7 % ; 1 733). Pire, les particuliers n'ont représenté que 22,5 % des immatriculations !

Toyota résiste auprès des particuliers

Certains constructeurs, qui ont la réputation d'être plus vertueux, ont eux aussi utilisé les VD pour ne pas trop prendre le bouillon. C'est le cas de Toyota, par exemple, qui a plus que doublé ses immatriculations sur ce canal (+138,7 % ; 833), alors qu'il ne propose aucune nouveauté. Ses ventes à la LCD ont également progressé de 55 % (358). La marque japonaise reste dans les clous, car les ventes à particulier ont couvert 57,3 % de ses immatriculations.

BMW, qui a pourtant enregistré de bons résultats en août, a un peu forcé sur le VD. Alors que la marque progresse de 9,8 % (3 559), elle a doublé ses ventes sur ce canal (+193,1 % ; 935). Elle décroche cependant dans les entreprises. Néanmoins, les particuliers ont progressé de 35 % à 1 459 unités, soit 41 % du mix de la marque bavaroise.

Citroën, une exception ce mois-ci

Dans ce contexte, Citroën fait figure d'exception. Non seulement la marque voit des immatriculations grimper de 30,9 % (6 353), une progression qu'elle n'avait pas connue depuis des semestres, mais en plus, elle vend aux particuliers. Certes, cela reste moins d'une vente sur trois, mais les immatriculations sur ce canal ont bondi de 105,3 % pour atteindre 2 236 unités.

Enfin, le cas BYD montre que le diable se cache dans les (gros) détails. Si les ventes ont explosé de 792 % à 1 338 immatriculations, plaçant la marque chinoise entre Mini (1 555) et Tesla (1 331) en août 2025, les ventes tactiques y sont pour beaucoup. Les VD ont en effet représenté 507 immatriculations, soit près de 38 % des ventes, plus que celles des particuliers (486 ; 36,6 %). Cela relativise un peu la percée de la marque sur le marché français.