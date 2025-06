Stellantis France étend sa garantie jusqu'à 8 ans

Stellantis France lance son nouveau programme de garantie étendue jusqu’à 8 ans ou 160 000 km. Applicable pour toutes commandes passées après le 1er juin 2025, celui-ci couvre aussi bien les voitures particulières que les véhicules utilitaires, toutes motorisations confondues, et ce pour dix des marques du constructeur.

La nouvelle garantie étendue de Stellantis France est applicable pour toutes commandes passées après le 1er juin 2025. ©AdobeStock-Mike Dot

Après avoir fait face à plusieurs problèmes de fiabilité qui ont affecté son image en France, Stellantis cherche à renouer une relation de confiance avec ses clients. Pour cela, sa filiale française annonce le lancement d’un nouveau programme de garantie étendue, gratuit et applicable pour toutes commandes passées après le 1er juin 2025.

Depuis cette date, les clients français du constructeur peuvent donc bénéficier d’une garantie allant jusqu’à un maximum de 8 ans ou 160 000 km, à la seule condition que le propriétaire du véhicule ait réalisé l’entretien programmé dans un atelier agréé du réseau officiel des marques de Stellantis.

Stellantis France prévoit deux niveaux de couverture. Le premier, basé sur la garantie constructeur, concerne les marques Abarth, Citroën, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Peugeot et Opel. Le second s’applique quant à lui aux marques premium, Alfa Romeo, DS Automobiles et Lancia, et comprend, en plus de la garantie constructeur, l’infodivertissement, l’assistance routière et la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie.

Ce nouveau programme de garantie couvre aussi bien les voitures particulières que les véhicules utilitaires, qu’ils soient équipés de moteurs thermiques, hybrides ou électriques, et peut également être complété par un contrat de services. Sans oublier qu’en cas de revente, le nouveau propriétaire pourra bénéficier de la garantie étendue restante et pourra à son tour la prolonger en respectant les conditions habituelles.