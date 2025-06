Quels sont les modèles électriques les plus vendus en France ?

Après des années de croissance continue, la dynamique du véhicule électrique marque un net coup d’arrêt en 2025. Sur les cinq premiers mois de l’année, les immatriculations ont reculé de 7,1 % en France, avec une chute spectaculaire de 18,7 % rien qu’en mai. Dans ce contexte tendu, les constructeurs français commencent néanmoins à voir leurs efforts payer.

Pari réussi pour Renault qui place la R5 numéro 1 des ventes d'électriques depuis début 2025. ©Renault

Depuis le début de l'année, le marché de la voiture électrique connaît un net ralentissement. Les immatriculations ont en effet reculé de 7,1 %, soit 119 475 unités. Cela représente plus de 9 000 voitures en moins. Et en mai 2025, la chute a été encore plus dure, car elles ont perdu 18,7 % pour atteindre seulement une part de marché de 15,7 %, soit 19 414 unités.

Dans ce contexte, les constructeurs essaient de tirer leur épingle du jeu. Surtout, le paysage a totalement évolué en quelques trimestres. Alors que le marché français était dominé aux deux bouts de la chaîne par Tesla et par Dacia, l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump aux États-Unis l'a fortement perturbé.

Tesla s'effondre

Si le Model Y se positionne encore à la quatrième place du classement des dix premiers modèles électriques vendus en France, il ne risque pas de la tenir longtemps. Il a reculé de 70,9 % en mai et, d'une manière générale, Tesla dégringole de 47,2 %. Le Model 3 disparaît de ce classement.

En revanche, Dacia, qui avait fortement chuté à cause de sa non-élection au bonus, a repris des couleurs et intègre de nouveau ce classement, à la neuvième place.

Huit places sur dix pour les constructeurs français

Ces évolutions ont fortement profité aux constructeurs français qui placent huit modèles sur dix dans ce classement. Il met surtout en avant la nouveauté, car les deux premiers modèles les plus vendus ont été mis sur le marché en 2024. Il s'agit de la Renault 5, qui truste la première marche (12 963 unités), suivie par la Citroën ë-C3 (8 747). À noter qu'à elle seule, la Renault 5 représente 2 % des ventes tous modèles confondus.

Grâce à une autonomie importante, Renault place son Scenic E-Tech en troisième place et prend d'importantes parts de marché au Tesla Model Y. De son côté, Peugeot peine à faire face à la déferlante de Renault 5. Les immatriculations de la e-208 reculent de 69,2 %. À l'opposé, le e-3008, beaucoup plus récent et porté par les ventes au sein des entreprises, affiche de très beaux résultats.

Des chinois pas si présents que ça

Seul modèle d'un constructeur non français, l'ID.3 de Volkswagen qui revient en grâce après de profondes évolutions et une tarification plus adaptée au marché. Fiat a disparu du classement alors que sa 500e a été présente pendant plus d'un trimestre, tout comme le BMW iX1 qui avait l'attention des entreprises.

Attendus au tournant, les constructeurs chinois restent très éloignés de ce classement. Avec seulement 969 immatriculations (-77,5 %), la MG4 peine à trouver sa place, alors que la marque surperforme (+66,1 %). De son côté, la BYD Seal, qui s'est immatriculée à 843 unités, est le deuxième modèle chinois le plus vendu en France.

Immatriculations des modèles électriques en France sur les cinq premiers mois 2025

5 Mois 2025 Mai 2025 Volume Var. Pdm Volume Var. Pdm 1 Renault R5 12 923 _ 1,9 % 1 469 _ 1,2 % 2 Citoën ë-C3 8 747 9205,3 % 1,3 % 1 500 4900 % 1,2 % 3 Renault Scenic E-Tech 6 895 490,8 % 1 % 1 036 104,3 % 0,8 % 4 Tesla Model Y 5 651 -39,6 % 0,8 % 414 -70,9 % 0,3 % 5 Peugeot e-208 4 905 -69,2 % 0,7 % 742 -72,1 % 0,6 % 6 Peugeot e-3008 3 526 376,5 % 0,5 % 578 107,9 % 0,5 % 7 Volkswagen ID.3 3 462 32,2 % 0,5 % 464 -59,4 % 0,4 % 8 Renault Megane

E-Tech 3 396 -58,1 % 0,5 % 509 -68,5 % 0,4 % 9 Dacia Spring 3 000 3,9 % 0,4 % 367 6016,7 % 0,3 % 10 Peugeot e-2008 2 613 -57,6 % 0,4 % 341 -71,4 % 0,3 %

source : AAA Data