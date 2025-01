Quelles sont les 15 meilleures ventes de voitures électriques en France en 2024 ?

Tesla, Peugeot, Renault… Le Journal de l’Automobile a recensé les 15 voitures électriques qui se sont le plus vendues en France en 2024. Si certains modèles ont souffert de l’arrêt du bonus, d’autres ont su tirer leur épingle du jeu, et ce, quelques mois seulement après le début de leur commercialisation.

Lancée en octobre 2024, la Renault 5 E-Tech termine l'année à la septième place avec 9 973 immatriculations. ©Renault

En 2024, l’électrique semble avoir subi une panne de batterie. En effet, les ventes de véhicules électriques sur le marché français ont diminué de 2,6 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 290 614 mises à la route (16,9 % de part de marché). Un bilan inquiétant alors que l'entrée en vigueur des normes CAFE d'émissions de CO2 menace d'aggraver une situation déjà préoccupante.

En tête des ventes d’électriques en 2024, on retrouve donc Renault qui termine l’année avec 49 204 exemplaires écoulés. Suivent ensuite Tesla et Peugeot, qui comptabilisent respectivement 40 709 et 39 947 immatriculations. De son côté, Fiat arrive au pied du podium avec un total de 19 161 ventes de voitures électriques, tandis que BMW clôt le top 5 des marques avec 16 922 unités.

Les modèles français bien représentés

Sur la première marche du podium des modèles électriques les plus vendus, Tesla conserve sa première place avec le Model Y. Le best-seller du constructeur américain, qui s’est écoulé à pas moins de 28 577 exemplaires dans l’Hexagone, voit en revanche ses volumes de ventes chuter de 23 %, conséquence des effets yo-yo de sa tarification.

Avec 23 602 unités vendues, la Peugeot e-208 termine quant à elle à la deuxième place. La petite citadine électrique du lion enregistre une hausse de 4 % de ses immatriculations et atteint de fait 1,4 % de part de marché en 2024. Meilleure vente de Renault sur le segment, la Renault Megane E-Tech comptabilise un total de 16 800 mises à la route, soit une baisse de 4,7 % en un an.

Malgré un déclin de 36,6 % de ses ventes, la Fiat 500e est le quatrième modèle électrique le plus vendu en France en 2024. Même constat pour la Model 3 de Tesla (5e), dont les immatriculations ont diminué de moitié (11 617 unités ; -52,7 %) en l’espace d’un an. Arrivée presque en fin de carrière, la Renault Twingo E-Tech finit l’année à la sixième position, avec 11 299 unités écoulées (+32,9 %).

Lancée au mois d’octobre dernier, la R5 E-Tech est victime de son succès commercial et s’affiche à une très belle septième place, grâce à 9 973 mises à la route. Du côté du Scenic E-Tech (8e), il bénéficie de sa première année complète de commercialisation et enregistre 8 953 immatriculations en 2024.

La Citroën ë-C3 profite quant à elle de l’effet du leasing social pour se glisser au pied du top 10, avec 8 252 exemplaires recensés. Du côté de Volkswagen, le repositionnement tarifaire de son ID.3 a été une véritable réussite, car son modèle (13e) voit ses volumes de ventes augmenter de 48,4 %, à 7 112 unités. Quant à Dacia, l'arrêt du bonus sur la Spring a définitivement tué sa carrière (5 144 unités. ; -82,7 %).