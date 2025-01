Si Renault et Peugeot se disputent traditionnellement la première place du classement des modèles les plus vendus en France, une surprise se cache dans ce top 10. Découvrez le palmarès des dix premiers véhicules qui représentent près d'un tiers des immatriculations dans l'Hexagone.

Malgré ses cinq ans d'âge, la Renault Clio est la voiture la plus vendue en France. ©Renault

Sur la première marche du podium des modèles les plus vendus, Renault place la Clio, qui entame sa sixième année de commercialisation. La citadine s'est écoulée à 91 435 exemplaires, en baisse de 6,2 %. Elle couvre une part de marché de 5,3 %.

Avec un peu moins de 3 000 exemplaires d'écart, la Peugeot 208 se positionne à la deuxième place. Elle limite la casse avec une progression de 27,1 % en décembre 2024, ce qui sent les immatriculations tactiques. Sur les douze mois de l'année, elle a enregistré une progression de 3,1 %, tandis que la version électrique, l'e-208 (23 602, soit 26,4 % du mix), s'est à peine plus vendue qu'en 2023 (22 698 unités), en dépit du leasing social en début d'année.

La Dacia Sandero, bien ancrée sur la troisième marche

Avec 75 978 exemplaires, la Dacia Sandero confirme sa troisième place sur le marché. Cela reste également la voiture la plus vendue auprès des particuliers. Ses ventes ont progressé de 9,9 %, une belle performance dans un marché global à -3,2 %. Sa pénétration est de 4,4 %.

Au pied du podium, le Peugeot 2008 s'est immatriculé à 48 547 unités, en légère baisse de 1,6 %. Les ventes de la version e-2008 ont couvert 8 944 unités, soit 18,4 % du mix.

Son homologue chez Renault, le Captur, s'est quant à lui écoulé à 45 961 exemplaires, suivant le déclin du marché avec une baisse de 3,4 %.

En sixième position dans le palmarès des marques les plus vendues en France, on retrouve Citroën et sa C3 de troisième génération. 2024 aura été une année particulière pour ce modèle, car il était théoriquement en fin de vie. Or, quelques soucis techniques, qui ont bousculé le lancement de la quatrième génération, ont permis au véhicule d'engranger des ventes. Dans le détail, la C3 III a été immatriculée à 38 834 unités, tandis que la C3 IV, à 9 810 unités.

Surprise : deux Toyota dans le classement

Le septième véhicule le plus vendu est la Peugeot 308. Elle a représenté 37 254 unités en 2024 (dont 2 080 e-308, soit 5,6 % du mix) avec une forte baisse de 18,2 %.

La première voiture d'une marque importée et la plus française des étrangères, à savoir la Toyota Yaris produite à Onnaing (59), s'est immatriculée à 35 065 exemplaires, en progression de 21,6 % et couvre 2 % de part de marché !

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le constructeur japonais place un deuxième modèle dans ce classement, la Yaris Cross, qui affiche un résultat très proche de la Yaris avec 33 810 immatriculations.

Les dix premiers modèles couvrent 30 % du marché

Enfin, le Renault Austral ferme la marche de ce top 10 avec 26 150 unités et une baisse non négligeable de 12,5 %.

Deux véhicules auraient normalement dû apparaître dans ce classement, le Dacia Duster et le Peugeot 3008, modèles qui ont été renouvelés récemment. Si l'on additionne les chiffres des deux générations, le Dacia Duster a représenté 41 886 modèles, dont 23 511 de la nouvelle génération, tandis que le Peugeot 3008 s'est immatriculé à 33 259 unités, dont 22 344 exemplaires de la dernière version.

Les dix premiers modèles ont représenté 521 982 immatriculations, soit une part de marché de 30,4 % de tous ceux disponibles en France.

Immatriculations des dix premiers modèles en France en 2024

Modèle Volume Progression (%) Part de marché (%) 1 Renault Clio 91 435 -6,2 5,3 2 Peugeot 208 / e-208 88 918 3,1 5,2 3 Dacia Sandero 75 978 9,9 4,4 4 Peugeot 2008 / e-2008 48 547 -1,6 2,8 5 Renault Captur 45 961 -3,4 2,7 6 Citroën C3 III 38 864 -34,8 2,3 7 Peugeot 308 37 254 -18,2 2,2 8 Toyota Yaris 35 065 21,6 2 9 Toyota Yaris Cross 33 810 8,8 2 10 Renault Austral 26 150 -12,5 1,5

source AAA Data