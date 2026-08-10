Les grands entretiens du premier semestre 2026

Publié le 10 août 2026 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 4 min de lecture

Depuis le début de l'année, nombre d'acteurs de l'automobile ont pris la parole dans les colonnes du Journal de l'Automobile. À l'heure de la coupure estivale, retrouvez une sélection des principales rencontres du premier semestre 2026.

Le Journal de l'Automobile a recueilli les témoignages de nombreux acteurs de l'automobile pour comprendre les nouveaux enjeux et défis de la filière. ©JA

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