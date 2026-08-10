Les grands entretiens du premier semestre 2026
Publié le 10 août 2026
Christophe Périllat, Valeo : "Le made in Europe est un choix politique"
Katrin Adt, Dacia : "La compétition est toujours une bonne motivation à condition qu’elle soit juste"
Sylvain Charbonnier, Volkswagen France : "Sentir le pouls du réseau est essentiel pour prendre les bonnes décisions"
Lionel French Keogh, Chery France : "Nous allons bâtir un réseau de 200 concessions"
Stéphane Séjourné, Commission européenne : "Nous sommes prêts à des compromis sur la trajectoire, pas sur l'objectif de 2035"
Bernard Jullien, économiste : "Faire appel aux constructeurs chinois en Europe est une forme de renoncement"
Pierre-Emmanuel Chartier, Mercedes-Benz France : "Nous arrivons en 2026 avec 17 nouveautés produits"
Amaury de Bourmont, Car Avenue : "Nous préparons un groupe capable de rester performant sur un marché plus étroit"
Guillaume Sicard, Renault France : "Avec le Software Defined Retail, nous allons mieux coller aux attentes des clients"
Marc Hedrich, Kia France : "Revenir aux alentours de 40 000 immatriculations dès 2026"
Louis-Carl Vignon, Ford France : "Le partenariat avec Renault est une garantie de volumes pour nos concessionnaires"
Alain Favey, Peugeot : "L’adoption de l’électrique va prendre plus de temps que prévu"
Lahouari Bennaoum, Volkswagen Group France : "Les nouveaux véhicules électriques dynamiseront le marché de l'occasion"
Olivier Presse, XPeng France : "Un label VO d'ici le printemps 2027"
Frank Marotte, Dacia : "Nous n’avons pas perdu nos valeurs en arrivant sur le segment C"
Florian Huettl, Opel : "Nous n’avons pas prévu de nous engager sur le segment A"
Alain Descat : "DS n’a pas vocation à redevenir une simple ligne de la gamme Citroën"
Marc Meurer, Volkswagen Group France : "Il n'y a pas d’effet de cannibalisation entre nos marques"
Pierre Guignot, Subaru France : "Nous visons 35 points de vente d'ici la fin de l'année"
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