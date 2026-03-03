L’électrique a dompté le marché français en février 2026

Avec un total de 120 764 véhicules immatriculés, le marché automobile français a accusé une forte baisse de 14,7 % en février 2026. Dans ce contexte morose, l’électrique s’est imposée comme l'énergie la plus demandée le mois dernier, notamment grâce aux livraisons du leasing social.

Les ventes de modèles à batterie ont en effet augmenté de 27,8 % sur ce deuxième mois de l’année, pour atteindre 32 370 unités. Avec une part de marché de 26,8 %, la technologie électrique a donc représenté plus d’une vente sur quatre dans l’Hexagone.

Elle profite donc de la baisse (-1,4 %) des immatriculations des véhicules microhybrides (MHEV), qui ont représenté un total de 31 115 livraisons en février 2026, soit 25,8 % du marché. Juste derrière, on retrouve le full hybrid (HEV) qui, malgré une baisse de 13,3 % du nombre d’exemplaires écoulés (24 309 ex.), parvient tout de même à afficher une part de marché de 20,1 %.

L’essence et le diesel en chute libre

L’essence arrive désormais au pied du podium des motorisations les plus vendues, avec 18 206 mises à la route (-48,1 %) et une part de marché de 15,1 %, suivie de l’hybride rechargeable (PHEV), qui est d’ailleurs la seule énergie à progresser avec l’électrique (6 643 ex. ; +3,1 %).

À l’instar de l’essence, les ventes de véhicules roulant au diesel continuent de dégringoler (-53,8 %). Longtemps considérée comme la motorisation préférée des Français, elle est aujourd'hui la sixième technologie la plus plébiscitée du marché, puisqu’elle ne représente plus que 2,6 % des ventes. Seuls 3 098 véhicules diesel se sont ainsi écoulés en février 2026.

De son côté, le GPL recule également de 52,5 %, pour atteindre 2 794 unités vendues. Avec 2,3 % du mix des ventes, cette technologie possède une singularité, puisque seul le groupe Renault la propose sur le marché français.

Encore rares dans l’Hexagone, les REEV ou véhicules à prolongateur d’autonomie ne parviennent pas à s’imposer, puisque leurs ventes sont en baisse de 53,8 % (893 ex.). Enfin, le superéthanol recule de 9,7 %, avec seulement 585 livraisons enregistrées.

Motorisations Volumes Part de marché (%) Variation (%) 1 Electrique (BEV) 32 370 26,8 27,8 2 Micro-hybride (MHEV) 31 115 25,8 -1,4 3 Hybride (HEV) 24 309 20,1 -13,3 4 Essence 18 206 15,1 -48,1 5 Hybride rechargeable (PHEV) 6 643 5,5 3,1 6 Diesel 3 098 2,6 -53,8 7 Essence + GPL 2 764 2,3 -52,5 8 Prolongateur d'autonomie (REEV) 893 0,7 -53,8 9 Superéthanol + HNR 585 0,5 -9,7 Total 120 764 100 -14,7

Qui sont les champions de l’électrique ?

L’électrique a donc dominé les ventes du marché français en février 2026. Mais quelles sont les marques qui ont le plus livré de modèles à batterie ? Avec un total de 6 492 véhicules 100 % électriques écoulés (+38,4 %), Renault est donc le grand champion de cette énergie, réalisant 20 % du marché. Le Losange doit notamment cette réussite à sa R5 E-Tech (2 639 ex.), qui se retrouve néanmoins rétrogradée à la deuxième place des modèles électriques les plus vendus, derrière le Tesla Model Y (3 034 ex.), reine de la catégorie.

Rival historique de Renault, Peugeot doit se contenter de la deuxième place sur cette énergie. Le Lion a en effet immatriculé 3 896 modèles à batterie (+35,7 %), soit 12 % du marché de l’électrique. Tesla talonne la marque tricolore, avec 3 715 livraisons (+55,1 %) et arrive donc sur la troisième marche du podium. Et ce, alors que la marque américaine de véhicules 100 % électriques avait réalisé son pire mois en France en janvier 2026, avec moins de 700 immatriculations.