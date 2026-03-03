Menu
L’électrique a dompté le marché français en février 2026

Publié le 3 mars 2026

Par Robin Schmidt
4 min de lecture
Les ventes de véhicules à batterie ont augmenté de 27,8 % en février 2026, pour atteindre 32 370 unités. Alors que les autres motorisations perdent du terrain, l’électrique s’impose donc comme l’énergie la plus demandée sur le marché français. Elle représente désormais plus d’une vente sur quatre.
tesla model y restylé
Avec 3 034 exemplaires écoulés, le Tesla Model Y a été le modèle électrique le plus vendu en France en février 2026. ©Tesla

Avec un total de 120 764 véhicules immatriculés, le marché automobile français a accusé une forte baisse de 14,7 % en février 2026. Dans ce contexte morose, l’électrique s’est imposée comme l'énergie la plus demandée le mois dernier, notamment grâce aux livraisons du leasing social.

 

Les ventes de modèles à batterie ont en effet augmenté de 27,8 % sur ce deuxième mois de l’année, pour atteindre 32 370 unités. Avec une part de marché de 26,8 %, la technologie électrique a donc représenté plus d’une vente sur quatre dans l’Hexagone.

 

Les 10 points marquants du marché automobile en février 2026 : le trou noir

 

Elle profite donc de la baisse (-1,4 %) des immatriculations des véhicules microhybrides (MHEV), qui ont représenté un total de 31 115 livraisons en février 2026, soit 25,8 % du marché. Juste derrière, on retrouve le full hybrid (HEV) qui, malgré une baisse de 13,3 % du nombre d’exemplaires écoulés (24 309 ex.), parvient tout de même à afficher une part de marché de 20,1 %.

 

L’essence et le diesel en chute libre

 

L’essence arrive désormais au pied du podium des motorisations les plus vendues, avec 18 206 mises à la route (-48,1 %) et une part de marché de 15,1 %, suivie de l’hybride rechargeable (PHEV), qui est d’ailleurs la seule énergie à progresser avec l’électrique (6 643 ex. ; +3,1 %).

 

À l’instar de l’essence, les ventes de véhicules roulant au diesel continuent de dégringoler (-53,8 %). Longtemps considérée comme la motorisation préférée des Français, elle est aujourd'hui la sixième technologie la plus plébiscitée du marché, puisqu’elle ne représente plus que 2,6 % des ventes. Seuls 3 098 véhicules diesel se sont ainsi écoulés en février 2026.

 

De son côté, le GPL recule également de 52,5 %, pour atteindre 2 794 unités vendues. Avec 2,3 % du mix des ventes, cette technologie possède une singularité, puisque seul le groupe Renault la propose sur le marché français.

 

Encore rares dans l’Hexagone, les REEV ou véhicules à prolongateur d’autonomie ne parviennent pas à s’imposer, puisque leurs ventes sont en baisse de 53,8 % (893 ex.). Enfin, le superéthanol recule de 9,7 %, avec seulement 585 livraisons enregistrées.

 

Motorisations Volumes Part de marché (%) Variation (%)
1 Electrique (BEV) 32 370 26,8 27,8
2 Micro-hybride (MHEV) 31 115 25,8 -1,4
3 Hybride (HEV) 24 309 20,1 -13,3
4 Essence 18 206 15,1 -48,1
5 Hybride rechargeable (PHEV) 6 643 5,5 3,1
6 Diesel 3 098 2,6 -53,8
7 Essence + GPL 2 764 2,3 -52,5
8 Prolongateur d'autonomie (REEV) 893 0,7 -53,8
9 Superéthanol + HNR 585 0,5 -9,7
Total 120 764 100 -14,7

 

Qui sont les champions de l’électrique ?

 

L’électrique a donc dominé les ventes du marché français en février 2026. Mais quelles sont les marques qui ont le plus livré de modèles à batterie ? Avec un total de 6 492 véhicules 100 % électriques écoulés (+38,4 %), Renault est donc le grand champion de cette énergie, réalisant 20 % du marché. Le Losange doit notamment cette réussite à sa R5 E-Tech (2 639 ex.), qui se retrouve néanmoins rétrogradée à la deuxième place des modèles électriques les plus vendus, derrière le Tesla Model Y (3 034 ex.), reine de la catégorie.

 

Tesla lance son Model Y en version 7 places

 

Rival historique de Renault, Peugeot doit se contenter de la deuxième place sur cette énergie. Le Lion a en effet immatriculé 3 896 modèles à batterie (+35,7 %), soit 12 % du marché de l’électrique. Tesla talonne la marque tricolore, avec 3 715 livraisons (+55,1 %) et arrive donc sur la troisième marche du podium. Et ce, alors que la marque américaine de véhicules 100 % électriques avait réalisé son pire mois en France en janvier 2026, avec moins de 700 immatriculations.

 

Marques Volumes Part des ventes en électrique (%) Part de marché en électrique (%)
1 Renault 6 492 31,8 20
2 Peugeot 3 896 22 12
3 Tesla 3 715 100 11,5
4 Citroën 2 822 24,2 8,7
5 Volkswagen 2 019 25 6,2
6 Skoda 1 427 37,5 4,4
7 BMW 1 385 34,9 4,3
8 Hyundai 1 337 40,4 4,1
9 Ford 939 38,1 2,9
10 Audi 869 27,7 2,7

 

