Leasing social : Stellantis a capté près de la moitié des ventes

Publié le 22 décembre 2025

Par Jean-Baptiste Kapela
Le dispositif du leasing social, lancé le 30 septembre 2025, arrive doucement à son terme avec 48 400 dossiers bouclés sur les 50 000 prévus. Pour cette deuxième édition consécutive, Stellantis représente la majeure partie des commandes.
Stellantis Leasing social
Le groupe Stellantis annonce que 23 400 véhicules seront livrés à des clients éligibles au dispositif sur 48 400. ©Stellantis

Les marques du groupe Stellantis séduisent à nouveau dans le cadre de cette nouvelle édition du leasing social. En effet, dans un communiqué, le groupe aux 14 marques annonce que 23 400 véhicules seront livrés à des clients éligibles au dispositif.

 

Cela représente près d’un véhicule sur deux sur un total de 48 400 dossiers déposés depuis le lancement du dispositif, le 30 septembre 2025. Un succès pour le constructeur, face à une forte concurrence dans le cadre de cette opération gouvernementale.

 

Comment l’écoscore et le leasing social ont façonné le marché de l’électrique ?

 

"Ce succès n’aurait pas pu se réaliser sans la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble de nos réseaux, qui ont aidé les candidats au leasing à faire leurs choix, mais également à constituer leurs dossiers auprès de l’administration", se réjouit dans le communiqué Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France.

 

Un succès pour les Peugeot e-2008 et e-208

 

Stellantis propose 17 véhicules Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Opel, Jeep et Lancia sur une trentaine de modèles éligibles au leasing social. Parmi ces derniers, ceux de la marque au lion sont les plus plébiscités avec, en tête, la e-2008, suivie de la e-208.

 

Citroën arrive en seconde position avec la ë-C3 et la ë-C3 Aircross. La Fiat Grande Panda a également rencontré son petit succès. Toutefois, le constructeur n’a pas précisé dans le détail les volumes par modèle ou marque. Parmi les loyers les plus attractifs, il est possible d’acquérir une Citroën ë-C3 dès 82 euros par mois, ou encore une Fiat Grande Panda à 95 euros par mois.

 

"Fort de son expérience, Stellantis avait renforcé cette année son offre en berlines. Les candidats au leasing électrique ont plébiscité cette orientation, en choisissant des voitures pour aller travailler, qui permettent également de transporter leur famille", précisent Stellantis France et Stellantis Finance Services dans leur communiqué.

 

Leasing social : Renault fait un carton

 

Le groupe affirme que l’opération de leasing social n’est pas encore terminée, puisque l’enveloppe gouvernementale de 350 millions d’euros n’a pas été entièrement utilisée. Ainsi, près de 3 000 commandes supplémentaires devraient être honorées.

 

Rappelons que le gouvernement vise les 50 000 commandes dans le cadre du dispositif. Fin octobre 2025, Renault avait également fait part de sa satisfaction en franchissant la barre des 10 000 dossiers validés (sur 41 500 au moment du communiqué) pour la Renault 5.

