En France, Renault domine les immatriculations de véhicules électriques

Tandis que leur part de marché augmente, les véhicules électriques affichent une légère baisse de 4,3 % de leurs immatriculations sur les sept premiers mois de l’année 2025 en France. Renault domine le marché tricolore avec 32 896 véhicules à batterie mis à la route.

Renault tire les ventes de véhicules électriques vers le haut, avec 32 896 unités immatriculées de janvier à juillet 2025. ©Yannick BROSSARD/DPPI/Renault

Avec 958 581 voitures mises à la route sur la période de janvier à juillet 2025, le marché automobile français voit ses immatriculations chuter de 7,9 %. Un niveau exceptionnellement bas, dans lequel les livraisons de véhicules électriques ne brillent pas, avec des livraisons qui trébuchent de 4,3 % à 167 880 unités sur les sept premiers mois de l’année 2025. Toutefois, certains signes montrent que cette motorisation pourrait reprendre du poil de la bête au second semestre. En juillet 2025, les immatriculations de VE sont reparties à la hausse, en croissance de 14,8 %, pour 19 547 voitures immatriculées.

Le retour du leasing social le 30 septembre 2025 devrait redonner un coup de fouet aux immatriculations de véhicules électriques pour le deuxième semestre en France. Notons que la part de marché a augmenté entre les sept premiers mois de l’année 2024 et la même période en 2025, passant de 16,9 % à 17,5 %. Précisons que la France se situe exactement dans la moyenne européenne qui est aussi de 17,5 % en se basant sur les chiffres de l'ACEA du premier semestre 2025.

Renault domine et Tesla chute

Depuis le début de l’année 2025, Renault tire les ventes de véhicules électriques vers le haut et prend la première place des marques ayant immatriculé le plus de voitures à batterie en France ,et de loin. Ainsi, la marque au losange a mis à la route 32 896 véhicules électriques, en forte progression de 18,9 %. Une performance qu’elle doit au succès de la Renault 5 qui prend la première place des modèles électriques les plus vendus en France, avec 17 785 unités immatriculés de janvier à juillet 2025.

Tesla, pour sa part longtemps en tête des marques ayant vendu le plus de VE en France, chute à la quatrième place avec une forte baisse de ses immatriculations de 38,5 % à 13 230 unités. La marque pâtit d’un manque de renouvellement de sa gamme et paye le boycott de ses véhicules dû aux agissements de son patron, Elon Musk. Son modèle phare, le Model Y, voit ses immatriculations diminuer de 22,5 % depuis le début d’année avec 9 865 unités. Pire encore, les livraisons de Model 3 accusent une chute de 61,1 %.

Peugeot et Citroën dépassent donc la marque américaine, avec respectivement 16 952 (en repli de 42,8 %) et 14 505 (en hausse de 151,8 %) véhicules immatriculés sur les sept premiers mois de l’année. La Peugeot 208, modèle électrique le plus mis à la route de janvier à juillet 2025 avec 6 253 unités, subit toutefois un recul de ses immatriculations de 66,2 %.

Immatriculations de VE de janvier à juillet 2025

Marques Immatriculations de janvier à juillet 2025 Évolution 2024/2025 Renault 32 896 18,9 % Peugeot 16 952 – 42,8 % Citroën 14 505 151,8 % Tesla 13 230 – 38,5 % Volkswagen 9 430 29,7 % BMW 8 698 – 14 % Audi 8 075 200,3 % Skoda 5 891 83,3 % Mini 5 218 116,6 % Fiat 4 860 – 66,2 %

Les hybrides restent en tête des immatriculations françaises

Les véhicules hybrides (et en hybridation légère) dominent les immatriculations depuis janvier et représentent à eux seuls 43,2 % (21,7 HEV et 21,5 % MHEV). Sur les 207 730 immatriculations de modèles hybrides durant les sept premiers mois de l’année, Renault arrive là aussi en tête avec 86 609 HEV mis à la route, en croissance de 30,9 %. Les hybrides représentent plus de la moitié des immatriculations de la marque au losange. Toyota arrive à la deuxième place des marques ayant livré le plus de HEV avec 53 817 véhicules immatriculés, en recul de 11,2 %.

Immatriculations de HEV de janvier à juillet 2025

Marques Immatriculations de janvier à juillet 2025 Évolution 2024/2025 Renault 86 609 30,9 % Toyota 53 817 – 11,2 % Dacia 23 013 211,9 % MG 11 740 587,8 % Hyundai 11 613 – 5,4 % KIA 8 202 – 13,6 % Nissan 4 350 – 20,6 % Lexus 2 993 11,9 % Honda 2 571 15,2 % Suzuki 1 544 – 60,9 %

Immatriculations de MHEV de janvier à juillet 2025

Marques Immatriculations de janvier à juillet 2025 Évolution 2024/2025 Peugeot 85 622 127,4 % Citroën 22 148 516,1 % BMW 14 261 106,2 % Ford 10 214 231 % Suzuki 10 168 – 14 % Opel 8 110 412,6 % Dacia 7 580 369,1 % Fiat 5 954 – 33,4 % Mercedes 5 553 27,5 % Volkswagen 5 548 – 32,9 %

Sur le marché de l'hybridation légère, la marque au lion prend la première place avec 85 622 voitures immatriculées, en forte progression de 127,4 %. Cette motorisation représente une part de marché de 61,4 % pour le constructeur français. En ce qui concerne les motorisations essence et diesel, ces dernières continuent de s’effondrer, de 33,6 % pour les modèles essence et 41 % pour les diesel.

Immatriculations de véhicules essences de janvier à juillet 2025

Marques Immatriculations de janvier à juillet 2025 Évolution 2024/2025 Volkswagen 35 265 – 8,3 % Renault 28 974 – 35,8 % Peugeot 27 727 – 52 % Dacia 26 171 – 26,7 % Citroën 25 326 – 50,7 % Skoda 14 116 2,5 % Audi 9 255 – 4,5 % Opel 8 409 – 49,8 % Seat 7 612 – 37,6 % Toyota 7 348 – 25,9 %

Immatriculations de véhicules diesels de janvier à juillet 2025