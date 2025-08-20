Les clients particuliers désertent le marché automobile français

Les chiffres du marché automobile français tournent à la catastrophe. Au global, il s’est immatriculé 958 581 véhicules particuliers depuis janvier 2025. C’est presque 8 % de moins que l’année dernière. En volume, les chiffres semblent moins flatteurs encore. Il manque tout bonnement 82 343 voitures au décompte des immatriculations sur sept mois !

Même en ajoutant les 50 000 dossiers du leasing social qui doit démarrer le 30 septembre 2025, le compte n’y est pas. Mais ce sont surtout 380 089 unités qui manquent à l’appel par rapport à 2019, année avant-Covid qui sert toujours de référence.

Les particuliers tournent le dos aux voitures neuves

Plus inquiétant encore est le niveau de vente aux particuliers. Depuis le début de l’année, leur part sombre à 43,2 % du marché total, soit 414 492 voitures, en baisse de 11,6 % par rapport à la même période en 2024. Une fois encore, le volume n'a jamais été aussi faible depuis ces dix dernières années !

Rares sont les marques d'ailleurs qui enregistrent une hausse de leurs ventes aux clients finaux. Citroën, Skoda, Nissan, MG, Mini, Cupra, BYD, Mazda, Alfa Romeo, Alpine, Lexus et Leapmotor, sont les seules à voir leur volume progresser.

Part des ventes de voitures neuves aux particuliers - 7 mois 2025 Total Particuliers Marque Volume Var. (%) Volume Part (%) Var. (%) Total 958 581 -7,9 414 492 43,2 -11,6 Renault 169 092 1 65 981 39 -12,7 Peugeot 139 521 -4,5 40 496 29 -26,3 Dacia 87 708 -0,5 63 972 72,9 -6,3 Citroën 69 631 -6,2 26 698 38,3 23,7 Toyota 65 859 -13,5 36 082 54,8 -5,4 Volkswagen 64 254 -6,1 22 269 34,7 -11,7 BMW 34 976 -10,2 12 732 36,4 -4,9 Skoda 28 493 18,8 11 078 38,9 34,4 Audi 26 469 -7,2 9 771 36,9 -5,8 Hyundai 24 708 -8,3 12 144 49,2 -21,8 Mercedes 23 736 -18,8 8 023 33,8 -16,2 Ford 23 316 -19,2 9 329 40 -26,2 Opel 20 278 -28,9 5 531 27,3 -57,4 Kia 19 716 -28,7 11 634 59 -0,7 Nissan 16 351 -15,8 6 797 41,6 14,9 M.G. 15 488 48,2 10 695 69,1 50,2 Mini 14 049 28,2 8 741 62,2 40,2 Tesla 13 230 -38,5 6 886 52 -47,3 Cupra 12 976 29,9 3 926 30,3 19,7 Suzuki 11 713 -26 6 931 59,2 -24,9 Fiat 11 475 -50,9 6 356 55,4 -57,7 Seat 9 412 -33,5 4 972 52,8 -42,9 DS 9 007 -23,3 2 989 33,2 -9 BYD 6 445 224,2 2 396 37,2 291,5 Volvo 6 140 -47,6 1 378 22,4 -56,1 Jeep 6 101 -13,8 3 113 51 -20 Mazda 4 358 -4,6 2 312 53,1 15,1 Alfa Romeo 3 952 54,5 1 944 49,2 240,5 Lexus 3 713 -2,5 1 289 34,7 10,6 Alpine 3 241 82,6 2 010 62 92,7 Honda 2 888 8,6 1 983 68,7 -0,9 Porsche 2 211 -34,2 778 35,2 -26,9 XPeng 1 788 2693,8 1 049 58,7 - Leapmotor 1 622 832,2 1 121 69,1 5505 Mitsubishi 1 488 -33,2 350 23,5 -49,1 Lynk & Co 623 30,9 7 1,1 133,3

Elles ne sont pas beaucoup plus nombreuses à afficher une part de leurs ventes adressées aux particuliers supérieure à la moyenne de 43,2 %. On y retrouve comme d'habitude Dacia avec 72,9 % de ses immatriculations, mais aussi Leapmotor (69,1%), MG (69,1%). Suivies des marques qui restent vertueuses en termes de ventes profitables comme Suzuki, Mini, Kia, Toyota et Hyundai. XPeng intègre également ce classement des marques qui vendent le plus aux particuliers. Les presque 1 800 exemplaires immatriculés (entre la G6 et la G9 dans une moindre mesure) ont été écoulés pour 60 % auprès des clients finaux.

Parmi les marques chinoises, BYD fait pourtant partie des mauvais élèves, avec seulement 37,2 % de ses ventes sur ce canal.

Peugeot ne vend qu'un tiers de ses immatriculations aux particuliers

Il reste les marques généralistes françaises ou importées. Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Nissan, affichent toutes une moyenne de vente inférieure à celle du marché de 43,2 %. Peugeot figure même dans le bas du classement, avec seulement 29 % de ses immatriculations.

Bien sûr, la conjoncture économique actuelle en France n'incite pas forcément les consommateurs à passer à l'acte d'achat, surtout pour un bien de consommation dont le montant reste très engageant en se situant entre l'achat d'un smartphone et d'un bien immobilier !

Reste à savoir comment ces derniers réagiront à la mise en place du leasing social et sans doute des offres qui viendront compléter le dispositif d'achat de voiture électrique. Entre la mise en place de ce dispositif, annoncé en juin 2025, le changement du bonus automobile qui passe désormais par le biais des CEE, le client français a décidé d'attendre.