Le top 10 des distributeurs Renault et Dacia en France

Publié le 24 juillet 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 3 min de lecture

En 2024, les dix principaux distributeurs Renault et Dacia ont écoulé 207 564 véhicules neufs. Le classement évolue légèrement par rapport à l'an dernier, à cause notamment de l’arrivée remarquée d'un nouvel acteur, Alliance Occitane Automobile, qui regroupe des affaires de Tressol-Chabrier et Peyrot.

Les dix premiers distributeurs Renault-Dacia-Alpine représentent près d'une vente sur deux du constructeur en France. ©Renault/Olivier Martin-Gambier

Dans un marché en baisse de 3,2 %, Renault a réussi à maintenir sa tête hors de l'eau avec 277 297 immatriculations (-0,2 %), ce qui lui a permis d'obtenir une part de marché de 16,1 %. À ce bilan, il faut ajouter les 144 979 immatriculations de Dacia (-7,3 %) et les 2840 immatriculations d'Alpine, soit un total pour le groupe Renault de 425 116 unités. Une voiture sur deux Dans ce contexte, les dix premiers distributeurs ont commercialisé 207 564, ce qui représente un peu moins d'une voiture sur deux. Le réseau Renault, qui inclut également la distribution de Dacia et d'Alpine, reste toujours le plus important de France avec 572 sites, dont 354 sites primaires et 167 sites secondaires, détenus par quarante-huit investisseurs dans le réseau privé. En 2023, la rentabilité du réseau a été de 1,1 %, un résultat moins bon de 0,3 point par rapport à 2022, mais bien supérieur aux années précédentes. Il s'agit de la deuxième meilleure performance sur les dix dernières années. Rentabilité en baisse En 2024, la rentabilité du réseau a été de 0,6 % (contre 1,1 % en 2023), un résultat légèrement inférieur à la moyenne de 0,7 % pour toutes les marques. Par rapport à 2023, le classement des dix premiers distributeurs a peu évolué. Autosphere (Emil Frey France) reste numéro un des concessionnaires Renault avec 46 254 immatriculations (-4,21 %). Podium identique En deuxième place, le groupe Gueudet (24 565 unités ; -12,86 %) suivi de près par GGP et 22 372 unités (-16,07 %), un podium qui reste identique à celui de 2023. Au pied de ce premier classement, le groupe Bodemer (21 422 ; -2,98 %) grille la priorité à Eden Auto (19 419 ; -12,17 %). En 6e position, le groupe Jean Rouyer Automobiles a commercialisé 17 517 unités (-12,93 %) tandis que le groupe Synethis gagne deux places avec 15 859 unités (14,48 %). À noter que c'est l'un des très rares groupes de ce classement qui voit ses immatriculations progresser. Pour rappel, le distributeur avait racheté en août 2023 le groupe Jean Auto qui couvrait la Drôme et l'Ardèche. En revanche, Car Lovers glisse de deux places, en huitième position avec 15 642 immatriculations (-22,06 %). Altaïr maintient ses résultats en progressant de 1,22 % (12 896). Enfin, à noter l'arrivée d'un nouvel acteur, Alliance Occitane Automobile, qui se hisse directement à la 10e place. Formée en février 2014, cette entité regroupe les concessions Renault et Dacia des groupes Tressol-Chabrier et Peyrot. Ces sites représentent 11 978 immatriculations. Groupe Volume 2024 Volume 2023 Évolution % 1 AUTOSPHERE (EMIL FREY) 46 254 48 291 -4,21 % 2 GUEUDET 24 565 28 189 -12,86 % 3 GGP 22 372 26 654 -16,07 % 4 BODEMER 21 422 22 080 -2,98 % 5 EDENAUTO 19 419 22 112 -12,17 % 6 ROUYER 17 157 19 706 -12,93 % 7 SYNETHIS 15 859 13 854 14,48 % 8 CAR LOVERS (LS GROUP) 15 642 20 070 -22,06 % 9 ALTAIR 12 896 12 740 1,22 % 10 ALLIANCE OCCITANE AUTOMOBILE 11 978 - - sources : constructeurs

