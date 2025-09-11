Échéance de 2035 : 150 entreprises demandent à Ursula von der Leyen de tenir bon

Publié le 11 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Alors que quasiment tous les constructeurs européens demandent un ajustement des objectifs fixés par l'Europe, 150 entreprises ont signé une lettre ouverte à Ursula von der Leyen, la pressant de ne pas lâcher. Parmi les constructeurs, il y a seulement Volvo et Polestar.

150 entreprises, dont Volvo et Polestar, demandent à la Commission européenne de ne pas revenir sur l'échéance de 2035. ©Citroën

