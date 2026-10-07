Vulcain reprend les affaires Volvo du groupe Corsin

Le groupe Vulcain poursuit sa restructuration, mais cette fois par le biais d'une opération de croissance externe. Le distributeur dirigé par Jean-Pierre Rinaudo vient de mettre la main sur trois concessions du groupe Corsin, toutes liées à Volvo. Il s'agit des sites de Chalon-sur-Saône, de Mâcon (71) et de Bourg-en-Bresse (01).

Dans le détail, Vulcain reprend le site Volvo de Chalon-sur-Saône, la concession Volvo et Land Rover de Mâcon et celle de Volvo et Polestar de Bourg-en-Bresse. À noter que pour cette dernière, l'apparition du panneau Polestar ne date que de quelques mois. Ces trois affaires, réunies sous l'entité Mâcon Nord Automobiles, ont réalisé 17,95 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

Cette opération permet au 86e groupe de distribution de notre Top 100 2026 de se développer dans de nouveaux départements, mais surtout de renforcer sensiblement ses positions avec la marque suédoise, dont il figure déjà parmi les dix premiers distributeurs français. Il a en effet commercialisé 480 Volvo en 2025 (source constructeur).

Ce mouvement intervient seulement quelques mois après une opération inverse. En avril 2026, Vulcain avait en effet cédé sa concession Volvo de Grenoble (38) au groupe Pautric. Cette concession comptait sept collaborateurs et un potentiel estimé jusqu'à 200 VN par an. Avec ces nouvelles acquisitions, le groupe Vulcain devient un interlocuteur unique d'une ligne allant de Saint-Étienne (42) à Bourg-en-Bresse en passant par Lyon (69).

Vulcain accélère également avec les marques chinoises

Néanmoins, Volvo n’est pas le seul axe de développement du groupe. Depuis le 1er septembre 2026, Vulcain a rejoint le réseau de Chery, avec des implantations à Grenoble et à Lyon (69), ainsi que celui d’Omoda & Jaecoo à Lyon également. Ces nouvelles marques viennent compléter un portefeuille déjà composé notamment de Ford, de Jaguar, de Kia, de Lynk & Co, de Mazda, de MG, d'Opel et de Suzuki.

Pour le groupe Corsin, cette cession ne signifie toutefois pas un retrait de la distribution automobile. L’opérateur conserve, pour l'instant, ses concessions Ford de Bourg-en-Bresse et du Creusot (71), ainsi que ses sites Ford-Ligier de Mâcon et Chalon-sur-Saône.