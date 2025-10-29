Ravon Automobile vise les affaires Skoda et Suzuki à Orange et Avignon
Publié le 29 octobre 2025
Ravon Automobile s’apprête à sortir de son périmètre géographique. Le groupe présidé par Olivier Ravon serait en passe de prendre le contrôle à 90 % des affaires détenues par François Bouffard à Avignon et Orange (84), dans le Vaucluse. Il s’agit, dans les deux villes, d’affaires Suzuki et Skoda.
Historiquement, Ravon Automobile opère dans les départements de la Loire (42) et de la Haute-Loire (43). Son siège est basé à Saint Germain-Laprada (43), à proximité du Puy-en-Velay. C’est d’ailleurs à la même adresse qu’il détient son site le plus important. Il y distribue les marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen VU. Vient s’ajouter à quelques pas un site Hyundai.
Le groupe de distribution détient également le panneau Volkswagen à La Ricamarie, Saint-Étienne et Firminy (42). Il distribue également les marques Jeep et Hyundai sur Saint-Étienne. À Roanne, toujours dans la Loire, Ravon Automobile officie pour le compte de Mercedes-Benz, de Seat et de Jeep. Viennent enfin s’ajouter Seat et Cupra à Clermont-Ferrand (63).
Il s’apprête donc à effectuer ses débuts dans le Vaucluse avec en prime une nouvelle marque Suzuki. Il aura davantage de repères avec Skoda.
