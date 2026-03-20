Christophe Durand prend les commandes de VGRF Business Solutions

Publié le 20 mars 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

À la suite du départ à la retraite de Jean-Philippe Juvin, Volkswagen Group Retail France a nommé Christophe Durand. Il lui succéde au poste de directeur de la division Business Solutions, en charge des ventes BtoB.

Jean-Philippe Juvin, à gauche, et son successeur, Christophe Durand, à droite, à la tête de VGRF Business Solutions. ©Le Journal des Flottes

Après 40 années passées dans le secteur automobile, dont 12 chez Volkswagen Group Retail France (VGRF), Jean-Philippe Juvin a tourné la page. Une retraite du monde automobile mais pas de la vie active, puisque l’ex-directeur de VGRF Business Solutions a décidé de s’engager en faveur de la Ligue contre le cancer. Son départ de VGRF, effectif depuis début février, a été salué lors d’une soirée spéciale à laquelle ont participé de nombreux cadres de VGRF et du groupe Volkswagen, mais aussi des clients et des partenaires. Une forte affluence qui témoigne de l’estime et de l’amitié portées à Jean-Philippe Juvin, une personnalité attachante et un grand professionnel. VGRF réorganise son département dédié aux ventes flottes Charge maintenant à Christophe Durand de prendre la suite à la tête de VGRF Business Solutions. La passation s’est faite sur un temps long, Christophe Durand a été aux côtés de Jean-Philippe Juvin pendant plus de six mois pour remettre sur les rails l’organisation BtoB du groupe de distribution et lui donner un nouvel élan après les difficultés rencontrées par la mise en place de la Fleet Agency. Christophe Durand est fort d’une longue expérience dans le monde automobile. Il fut pendant cinq ans, de 2020 à 2025, directeur du remarketing chez Mobilize Financial Services. Il a évolué pendant l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Renault, entrecoupée d’une courte escapade au sein de LS Group de deux ans en tant que directeur général de la plaque Renault Paris et directeur VO.

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