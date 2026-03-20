Christophe Durand prend les commandes de VGRF Business Solutions
Publié le 20 mars 2026
Après 40 années passées dans le secteur automobile, dont 12 chez Volkswagen Group Retail France (VGRF), Jean-Philippe Juvin a tourné la page. Une retraite du monde automobile mais pas de la vie active, puisque l’ex-directeur de VGRF Business Solutions a décidé de s’engager en faveur de la Ligue contre le cancer.
Son départ de VGRF, effectif depuis début février, a été salué lors d’une soirée spéciale à laquelle ont participé de nombreux cadres de VGRF et du groupe Volkswagen, mais aussi des clients et des partenaires. Une forte affluence qui témoigne de l’estime et de l’amitié portées à Jean-Philippe Juvin, une personnalité attachante et un grand professionnel.
Charge maintenant à Christophe Durand de prendre la suite à la tête de VGRF Business Solutions. La passation s’est faite sur un temps long, Christophe Durand a été aux côtés de Jean-Philippe Juvin pendant plus de six mois pour remettre sur les rails l’organisation BtoB du groupe de distribution et lui donner un nouvel élan après les difficultés rencontrées par la mise en place de la Fleet Agency.
Christophe Durand est fort d’une longue expérience dans le monde automobile. Il fut pendant cinq ans, de 2020 à 2025, directeur du remarketing chez Mobilize Financial Services. Il a évolué pendant l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Renault, entrecoupée d’une courte escapade au sein de LS Group de deux ans en tant que directeur général de la plaque Renault Paris et directeur VO.
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