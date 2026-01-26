Le groupe Sabrié reprend les affaires BMW de Gexxia

Déjà allié avec le groupe de Christian Méry, présent le long de la Loire, le distributeur piloté par Antoine Sabrié s'apprête à étendre son territoire. Il rachète les affaires BMW du groupe Gexxia, implantées à Bourges (18), Châteauroux (36) et Nevers (58).

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe Sabrié s'apprête à reprendre les affaires BMW et Mini au berrichon Gexxia. ©GoogleStreetView

Annoncé par l'Autorité de la concurrence et confirmé par Antoine Sabrié, la holding CDA Motors s'apprête à reprendre Axxia. Cette société, filiale du groupe berrichon Gexxia pilotée par la famille Iacopinelli, représente les marques BMW, Mini et BMW Motorrad à Bourges (18), Châteauroux (36) et Nevers (58). L'acquisition porte sur ces trois adresses et représente une soixantaine de collaborateurs.

Pour rappel, au printemps dernier, Antoine Sabrié s'était associé à Christian Méry pour former MS Groupe. Le premier distribue les marques du constructeur bavarois sous l'entité Panel, à Melun et à Fontainebleau (77) ainsi qu'à Auxerre et à Sens (89). Le second est à la tête des plaques Dupont et Amplitude, implantées à Orléans et Montargis (45), à Tours (37) et à Blois (41), avec notamment la marque Alpine, et depuis 2025 au Mans (72), son premier partenariat avec Antoine Sabrié.

MS Groupe pourrait ainsi prétendre à une place dans le top 10 des distributeurs BMW en France. En 2025, le groupe a enregistré 2 400 commandes BMW, 1 031 Mini, 793 BMW Motorrad et 3 044 véhicules d'occasion à particulier et 1 364 à marchand, dans neuf villes d'un territoire allant du Mans (72) jusqu'à Auxerre (89). La nouvelle entité, qui emploie 390 personnes, prévoyait un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros.

Une logique territoriale

Avec l'intégration des affaires berrichonnes et celle de Nevers, le groupe pourrait voir ses ventes augmenter d'environ 550 véhicules neufs dont 400 BMW, sans oublier 90 BMW Motorrad. En véhicules d'occasion, le potentiel est estimé à 450 unités à particulier (150 à marchand).

Au-delà du volume, ce rachat lui offre surtout une cohérence territoriale, couvrant un très large spectre le long de la Loire et de ses affluents sud, de Nevers à Tours en passant par Châteauroux et Bourges, sans oublier l'Yonne (89) et le sud de la Seine-et-Marne (77).

En parallèle, l'opérateur est sur le point de reprendre la concession Honda d'Orléans au distributeur Althea, l'un des derniers distributeurs indépendants de la marque japonaise. L'entité d'Antoire Sabrié commercialise déjà Honda Moto et a mis à la route 429 deux-roues neufs.

Réduction de la voilure chez Gexxia

De son côté, le groupe Gexxia cède progressivement ses différentes affaires. En mai dernier, il a vendu à deux de ces anciens collaborateurs ses affaires Seat et Skoda de Montluçon (03), Volkswagen et Skoda de Guéret (23), Volkswagen, Audi, Seat et Skoda de Châteauroux et Amilly, dans l'agglomération de Montargis (45). Cette dernière concession distribue aussi Cupra. Cette cession va donner naissance à un nouveau groupe, appelé DPI, qui emploie 120 personnes. Il représente 2 000 véhicules neufs et un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros.

De son côté, Gexxia conserve plusieurs concessions du groupe allemand dans le Cher (18), à savoir celles de Bourges (Volkswagen, Audi, Seat, Cupra et Skoda), et celle de Saint-Amand-Montrond (Volkswagen).