DPI, un nouveau groupe de distribution chez Volkswagen

Une fois n'est pas coutume, un nouveau groupe de distribution vient de voir le jour. Le groupe DPI va distribuer les marques du groupe Volkswagen dans le Centre de la France. Cette nouvelle société est née d'une scission du groupe Gexxia.

La concession Volkswagen Dalauto de Châteauroux (36) va passer dans le giron du nouveau groupe DPI. ©Gexxia

Un nouveau chapitre s’ouvre pour plusieurs concessions du groupe Volkswagen dans le Centre de la France. Depuis avril 2025, le groupe DPI (Duflo-Pierre Invest) a pris les commandes de quatre sites implantés à Châteauroux (36), Montargis (45), Montluçon (03) et Guéret (23).

Cette opération sera pleinement finalisée en juillet prochain, date à laquelle DPI détiendra 100 % du capital. L’ensemble emploie 120 personnes, commercialise près de 2 000 véhicules neufs par an et génère environ 90 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Dans le détail, il s'agit des affaires Seat et Skoda de Montluçon, de Volkswagen et Skoda de Guéret, de Volkswagen, Audi, Seat et Skoda à Châteauroux et à Amilly, dans l'agglomération de Montargis, cette dernière concession distribuant aussi Cupra.

Ce changement de gouvernance n’a rien d’un coup de théâtre : Gilles Duflo et Pascal Pierre, les deux associés à la tête de DPI, dirigeaient déjà ces concessions, qu’ils cogéraient jusqu’ici avec le groupe Gexxia, propriété de la famille Iacopinelli. Ils en deviennent aujourd’hui les seuls maîtres à bord.

Deux anciens de la maison

Les deux hommes connaissent bien le groupe VW et leurs marques puisqu'ils ont fait une partie de leur parcours sous cette bannière. Ancien cadre de la captive financière de Volkswagen Group France, Gilles Duflo avait rejoint Montargis en 2017, à l’invitation de Gérald Iacopinelli, pour y prendre la direction de la concession après le rachat des établissements Dalauto.

Pascal Pierre, lui, avait intégré Gexxia dès 2006 pour piloter Audi à Bourges, avant de prendre les rênes de Châteauroux onze ans plus tard. En 2020, les deux hommes avaient déjà renforcé leur rôle en prenant en main l’ensemble de l’activité Volkswagen du groupe de distribution.

De son côté, Gexxia conserve dans le Cher (18) plusieurs concessions du groupe allemand, à savoir celles de Bourges (Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda), et celle de Saint-Amand-Montrond (Volkswagen). Il distribue également BMW, Mini sans oublier BMW Motorrad à Bourges, Châteauroux (36) et Nevers (58).