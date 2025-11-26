Menu
Distribution

Le groupe DMD reprend cinq concessions Opel et Leapmotor à Dubreuil

Publié le 26 novembre 2025

Par Christophe Bourgeois
Le groupe nantais DMD s'apprête à acquérir cinq points de vente des marques allemande et chinoise détenues par l'opérateur vendéen Dubreuil, jusqu'ici premier distributeur Opel de France. Les concessions se situent en Bretagne et dans les Pays de la Loire.
Cinq concessions Opel du groupe Dubreuil (ici celle de Rennes), vont rejoindre le portefeuille de DMD. ©Dubreuil

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe DMD est sur le point d'acquérir cinq concessions Opel et Leapmotor auprès du vendéen Dubreuil. Il s'agit d'un site en Bretagne et de quatre dans les Pays de la Loire. Dans le détail, les points de vente de Rennes (35), ceux de Nantes (44), situés à Orvault et à Rézé, ainsi que celui de Saint-Nazaire, sans oublier l'adresse d'Angers (49), changeront ainsi de main dans les mois à venir.

 

Le top 10 des distributeurs Opel en France

 

Cette cession représente une part importante du portefeuille Opel du groupe Dubreuil, qui était en 2024, avec 3 526 unités (chiffres constructeur), le premier distributeur de la marque en France. Si le volume n'a pas été communiqué, nous estimons qu'il représente entre un tiers et la moitié des ventes du vendéen au sein de la marque.

 

Opel dans le rouge

 

Opel est actuellement dans une situation très complexe. À fin juin, la rentabilité était l'une des plus mauvaises de la distribution automobile avec une moyenne à -2,87 %. La stratégie tarifaire autrefois imposée par Carlos Tavares sur le VN, que ce soit pour Opel ou Peugeot, présentées comme du "premium accessible", a profondément nui au réseau. Le constructeur tente aujourd'hui de limiter les dégâts avec des opérations de soutien au réseau.

 

Opel, l'éclair qui ne fait plus d'étincelles

 

Opel est en mauvaise posture depuis de très nombreuses années. En 2024, la rentabilité était aussi négative (-1 %) et sur les cinq dernières années, il n'y a qu'en 2023 où elle a affiché un +0,4 %. Cette situation met à mal les trésoreries des distributeurs, notamment ceux qui ne disposent que du Stellantis dans leurs portefeuilles, déjà pénalisés par les autres marques du groupe, elles aussi dans une situation difficile.

 

Première incursion chez Opel

 

Pour le groupe DMD, qui figure à la 34e place de notre classement des 100 premiers distributeurs, ce rachat est une première incursion chez Opel (et Leapmotor), mais pas chez Stellantis puisqu'il dispose d'une concession Fiat à Morlaix (29). En 2024, le deuxième distributeur Ford de France a commercialisé 11 600 véhicules neufs, dont 6 850 Ford (chiffre distributeur), et a réalisé un chiffre d'affaires de 382 millions d'euros.

 

De son côté, le groupe Dubreuil pointe à la 18e place du même classement. Il a écoulé 23 017 véhicules neufs, dont 3 719 Opel (chiffre distributeur). Son chiffre d'affaires était de 1,15 milliard d'euros. Après ce rachat, il restera présent avec Opel dans les départements de la Creuse (23), de l'Eure-et-Loir (28), de la Mayenne (53), des Deux-Sèvres (79) et dans son fief vendéen (85).

