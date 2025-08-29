Le top 10 des distributeurs Opel en France

Dans la galaxie Stellantis, Opel a limité la casse en 2024. La marque allemande a reculé de 7,5 %, autant que le groupe (-7 %), alors que d'autres marques ont vu leurs immatriculations baisser bien plus, comme c'est le cas de Citroën (-11,4 %) ou de Fiat (-18,8 %). Pendant cette période, il s'est immatriculé 40 007 Opel, ce qui a permis à la marque d'assurer 2,3 % de part de marché.

Côté distribution, le réseau Opel est détenu par 65 investisseurs, cinq de moins qu'en 2023, tandis que le nombre de sites est de 233, dont 141 en sites primaires et 6 en succursales. En 2024, la rentabilité du réseau n'a pas été au rendez-vous. Elle s'est établie à -1 % alors qu'en 2023, les distributeurs avaient connu une toute petite respiration avec une rentabilité à 0,2 %.

Dubreuil, toujours numéro un

Le premier distributeur reste le vendéen Dubreuil. Il a mis à la route 3 526 Opel, soit 500 voitures de plus qu'en 2023. Notre classement, fourni par le constructeur, inclut également son importante filiale Stellantis & You, qui se positionne en deuxième place avec 2 595 Opel écoulées en 2024.

Avec 2 233 immatriculations, le groupe Amplitude prend la troisième place et passe devant le groupe Hess et ses 1 808 Opel vendues, en recul par rapport à l'année précédente.

Dans le reste du classement, on retrouve sensiblement les mêmes acteurs. À noter l'arrivée du groupe Faurie qui remplace dans ce top 10 le groupe GEA. Les dix premiers distributeurs ont mis à la route près d'une Opel sur deux.