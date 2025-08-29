Menu
Distribution

Le top 10 des distributeurs Opel en France

Publié le 29 août 2025

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Dans un contexte tendu, avec des immatriculations en retrait de 7 % et une rentabilité négative, le réseau Opel essaie de rester vaillant. Au classement 2024 des dix premiers distributeurs, on retrouve sensiblement les mêmes acteurs que l'année précédente. Ils ont cumulé à eux seuls près de la moitié des ventes de la marque en France.
Le top 10 des distributeurs Opel en France en 2024
Les dix premiers distributeurs Opel de 2024 sont identiques à ceux de 2023. ©Le Journal de l'Automobile

Dans la galaxie Stellantis, Opel a limité la casse en 2024. La marque allemande a reculé de 7,5 %, autant que le groupe (-7 %), alors que d'autres marques ont vu leurs immatriculations baisser bien plus, comme c'est le cas de Citroën (-11,4 %) ou de Fiat (-18,8 %). Pendant cette période, il s'est immatriculé 40 007 Opel, ce qui a permis à la marque d'assurer 2,3 % de part de marché.

 

Opel, l'éclair qui ne fait plus d'étincelles

 

Côté distribution, le réseau Opel est détenu par 65 investisseurs, cinq de moins qu'en 2023, tandis que le nombre de sites est de 233, dont 141 en sites primaires et 6 en succursales. En 2024, la rentabilité du réseau n'a pas été au rendez-vous. Elle s'est établie à -1 % alors qu'en 2023, les distributeurs avaient connu une toute petite respiration avec une rentabilité à 0,2 %.

 

Dubreuil, toujours numéro un

 

Le premier distributeur reste le vendéen Dubreuil. Il a mis à la route 3 526 Opel, soit 500 voitures de plus qu'en 2023. Notre classement, fourni par le constructeur, inclut également son importante filiale Stellantis & You, qui se positionne en deuxième place avec 2 595 Opel écoulées en 2024.

 

Avec Opel, le groupe Maurel devient premier de la satisfaction client dans le réseau de Stellantis France

 

Avec 2 233 immatriculations, le groupe Amplitude prend la troisième place et passe devant le groupe Hess et ses 1 808 Opel vendues, en recul par rapport à l'année précédente.

 

Dans le reste du classement, on retrouve sensiblement les mêmes acteurs. À noter l'arrivée du groupe Faurie qui remplace dans ce top 10 le groupe GEA. Les dix premiers distributeurs ont mis à la route près d'une Opel sur deux.

 

Tableau : Le Journal de l'Automobile - Données : Stellantis

