Renault devient-il le cheval de Troie des chinois en Amérique du Sud ?

Après un accord avec Geely sur le marché brésilien, Renault serait en discussion avec Chery, un autre constructeur chinois, pour tirer le meilleur parti de la croissance en Amérique du Sud. Les usines colombienne et argentine du français pourraient être utilisées pour les projets communs.

Le concept Niagara semble annoncer le nouveau Renault Duster pick-up dont la précédente génération était notamment produite dans l'usine colombienne de d'Envigado. ©Renault

Après avoir déjà signé un accord avec Geely, son partenaire dans Horse, pour la fabrication et la distribution de modèles au Brésil, Renault discuterait avec un autre chinois, Chery, pour un partenariat concernant d'autres pays d'Amérique du Sud.

En effet, selon Bloomberg, le potentiel accord permettrait à Chery de fabriquer des modèles dans les usines du losange, en Colombie et en Argentine. L'agence croit savoir que le chinois financerait les projets.

Ainsi, l'usine Renault d'Envigado, en Colombie, pourrait accueillir la production de modèles thermiques qui seraient vendus sous les deux blasons, Renault et Chery. Dans l'usine argentine de Cordoba, Chery envisagerait d'investir dans une gamme de pick-up hybrides rechargeables qui serait distribuée par Renault.

De quoi soutenir la croissance du losange dans la zone, mais aussi augmenter encore l'utilisation de son outil industriel local.

Pour avoir une idée de l'activité de Renault dans la région, en 2024, le français a vendu 139 200 véhicules au Brésil, 35 600 en Argentine et 25 300 en Colombie. Au global, l'ensemble des ventes internationales du groupe Renault représentent 35 % du total, avec environ 560 000 unités sur 1,577 million.

La stratégie "International Game Plan" commence d'ailleurs à porter ses fruits avec les arrivées des Kardian, Duster, Grand Koleos et Boréal. Au premier semestre 2025, les ventes internationales de Renault ont grimpé de 16,3 %, avec notamment une croissance de 23,9 % en Amérique du Sud.

Encore relativement méconnu en Europe, Chery est pourtant bien présent en Espagne en ayant repris en partie la vieille usine Nissan de Barcelone. Dans son pays, la Chine, il est le constructeur automobile qui exporte le plus de véhicules depuis 2003.

En France, Chery prépare son entrée sur le marché avec ses marques Omoda et Jaecoo. Les recrutements vont d'ailleurs bon train, avec notamment l'arrivée de Thomas Chrétien.